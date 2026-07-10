Родион Газманов: «Я разделяю с Прохором Шаляпиным нелюбовь к электросамокатам»

Певец Родион Газманов Фото: Личный архив.

Певец Родион Газманов в разговоре с KP.RU высказался о темах, которые сегодня активно обсуждают в обществе. Артист поддержал позицию Прохора Шаляпина по поводу электросамокатчиков, дал советы абитуриентам и объяснил свое отношение к изменениям в образовании из-за развития искусственного интеллекта.

Недавно Прохор Шаляпин раскритиковал мотоциклистов, которые не соблюдают правила, а до этого он обращал внимание на проблемы с неадекватными пользователями электросамокатов. Газманов признался, что в этом вопросе во многом разделяет мнение коллеги. При этом он уточнил: проблема не в самом транспорте, а в поведении отдельных людей. «Наверное, я разделяю с Прохором Шаляпиным нелюбовь к электросамокатам, точнее к электросамокатчикам, да и то не ко всем, а к тем, кто рассекает с большой скоростью между пешеходами по тротуарам и нарушает правила», — рассказал певец.

Родион Газманов Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

При этом Родион отметил, что ситуация постепенно меняется. По его словам, после введения новых требований для прокатных электросамокатов количество нарушений заметно сократилось. «Но тут нужно отдать должное, что в последнее время, с учетом того, что на всех прокатных электросамокатах должны быть номера и регистрация через Госуслуги, количество нарушителей на электросамокатах резко сократилось. И думаю, что дальше будет еще лучше», — добавил Газманов.

Сам же певец рассказал, что в Москве ему понравился другой современный вид транспорта — речные электротрамвайчики. Артист признался, что несколько раз пользовался ими и остался впечатлен. «Ощущение, как будто попадаешь в космос, начиная с абсолютно космического причала, заканчивая очень красивым дизайном самого электросудна. Так что рекомендую», — поделился музыкант.

Не обошли стороной разговор и тему поступления в вузы. Сейчас многие абитуриенты переживают из-за экзаменов и выбора будущей профессии. Газманов вспомнил свои студенческие годы и призвал не воспринимать неудачу как катастрофу. По словам певца, подготовка все равно остается главным условием успеха, однако излишнее волнение только мешает. «То, что с вами сейчас происходит, это не катастрофа. У вас в жизни будут гораздо более серьезные испытания. Но это не значит, что нужно расслабиться. Все равно нужно подготовиться, все равно нужно все выучить и хорошо сдать», — объяснил артист.

Родион Газманов Фото: Личный архив.

Газманов также посоветовал будущим студентам проще относиться к возможным сложностям. «Успокоиться можно очень просто: представить себе, что даже если вы в этом году не поступите или не поступите туда, куда хотите, то это не будет для вас катастрофой вселенского масштаба, потому что все-таки голова на месте, руки, ноги тоже, все будет хорошо», — отметил певец.

Отдельно Газманов высказался о возможном отказе вузов от письменных дипломных работ из-за развития искусственного интеллекта. Артист считает, что выпускные экзамены действительно могут помочь проверить реальные знания студентов, однако полностью заменять ими дипломы, по его мнению, не стоит. «Думаю, что, с одной стороны, конечно, это правильно. Многие студенты, многие учащиеся и не только в вузах пишут работы при помощи нейросетей. И в этой ситуации какой-то выпускной экзамен нужен», — пояснил музыкант.

При этом Газманов подчеркнул, что самостоятельность при написании выпускных работ тоже дает важный опыт. «Но это не повод отказываться еще и от дипломных работ, потому что умение оформить свою мысль, умение оформить свою работу, найти новизну и в ней разобраться тоже важно. И те, кто делает это без помощи нейросетей, получают бесценный опыт», — добавил певец.