«Десять концертов подряд»: Киркоров анонсировал рекорд к грядущему 60-летию

Филипп Киркоров начал подготовку к десяти концертам в день рождения. Фото: пресс-служба «Белых ночей».

На фестивале «Белые ночи», проходящем при поддержке «Русского Радио» и телеканала RU.TV, Филипп Киркоров рассказал о своих планах на грядущее 60-летие. 30 апреля у Филиппа будет юбилей, и, судя по всему, подготовка к празднику уже идет полным ходом.

— Моя мама ушла из жизни в мой день рождения, но попросила меня никогда не грустить в этот день. Поэтому вот такой у меня всегда праздник: грустный с утра и веселый к вечеру, как завещала мама. Поэтому в следующем году в честь своего дня рождения я запланировал 10 концертов в Петербурге, — поделился планами артист.

На фестивале «Белые ночи», проходящем при поддержке «Русского Радио» и телеканала RU.TV, Филипп Киркоров рассказал о своих планах на грядущее 60-летие. Фото: пресс-служба «Белых ночей».

Впрочем, такие рекорды для Киркорова не новы.

Напомним, поп-короля не раз награждали музыкальными премиями за рекордное количество концертов в Сочи и в Санкт-Петербурге. А в конце 90-х Киркоров попал в Книгу рекордов Гиннесса за музыкальный марафон. Тогда он в течение месяца давал сольные концерты и собирал аншлаги.

Так почему бы не сделать себе и фанатам такой подарок к юбилею?

— Ничего тяжелее микрофона в руках не держал. Спасибо вам за это! — благодарит поклонников артист.

Фото: пресс-служба «Белых ночей».

— Я, кстати, никогда ничего специально не делал ради рекордов. У меня нет самоцели: 33 концерта, завтра — 35, потом — 40. Нет, просто это со школы. Почему у меня есть золотая медаль? Мне она вообще была не нужна. Просто я хотел делать дело хорошо, а у меня получалось лучше всех. Вот и все. Не потому, что у меня было желание перегнать кого-то — у меня до сих пор этого нет. Это не самоцель — я должен быть лучше. Нет, просто мне должно быть не стыдно, — рассуждает артист.

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