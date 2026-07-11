Короткие выходные артисты стараются провести с пользой не только для души, но и для тела. Фото: социальные сети.

Большинство артистов летом снимаются, то есть работают. И мало кто может позволить себе роскошь двухнедельного отдыха. Чтобы валяться на пляже, ни о чем не думать, не учить очередную роль.

Но несколько дней урвать у лета всё-таки удается. Эти короткие выходные артисты стараются провести с пользой не только для души, но и для тела. 41-летняя Юлия Пересильд занимается модным нынче паддлом. Нечто похожее на большой теннис. «Осваиваем паддл. Стараемся выбить ненужные мысли спортом». Вот и я про то же: спорт – лучший способ забыть о проблемах.

Юлия Пересильд занимается модным нынче паддлом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Надо отдать должное, Юлия Пересильд выглядит прекрасно. Как юная девушка. Она работает над своей фигурой. Артисты стройные не потому, что такими родились, а потому, что прилагают усилия.

«Адекватный спорт, а точнее – физкультура, дают силы и возможность лучше спать, лучше просыпаться и чувствовать себя бодрее, свежее и счастливее», - уверена Пересильд.

Её коллега 38-летняя актриса Ирина Горбачева тем временем занимается в тренажерном зале. На фоне фоток Сильвестра Сталлоне: «У каждого своя мотивация», - подписала свое видео актриса.

38-летняя актриса Ирина Горбачева занимается в тренажерном зале. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Полгода назад Ирина рассказала, что поправилась на 13 килограммов всего за несколько месяцев. При росте 184 см она весила 86 кило. Виной тому был стресс, гормональный сбой и проблемы с кишечником, а ещё ремонт в квартире. Но благодаря занятиям спортом Ирина уже согнала лишние кило. Она продолжает выстраивать правильную систему питания и физической активности. «Сейчас, например, планирую набрать 3–4 кг, но уже мышечной массы», — признается актриса.

Горбачева рассказала, что меняет пищевые привычки, увеличивает физическую нагрузку и уделяет больше внимания режиму сна: «Я вкладываюсь в себя осознанно и с полной отдачей. Через полгода я хочу увидеть ту женщину, в которую сейчас вкладываюсь. С энергией, в тонусе, ложиться до 11 вечера, вставать в 7 утра и иметь минимум 3 часа с утра на себя каждый день», — заявляет актриса.

У 54-летней Дарьи Поверенновой проблем с лишним весом не было никогда. Она худющая. Но это не значит, что у Дарьи вообще нет проблем. Конечно же, они есть. Она снимает стрессы танцем. Включает музыку и занимается фристайлом. На носу премьера спектакля «Служебный роман». Даша волнуется, конечно. Но после часа танцев верит в свои силы.

Даже трудно поверить, что «розовый фламинго» и «бедная овечка» в одном лице, певица Алена Свиридова тягает гири весом в 32 кг. На фоне цветущих розовых кустов у себя на даче. «Настоящая колхозница. Аж 32 килограмма! Могу и навалять, если что», - пишет певица в соцсетях. И еще рядом поставила две табуреточки - для штанги. Вообще, Алена Свиридова – очень спортивная девушка (пускай даже ей 64). У себя на родине в Керчи она каждое утро плавает с ластами в Черном море. Как русалка. Наверное, поэтому так хорошо и молодо выглядит.

Алена Свиридова тягает гири весом в 32 кг. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

48-летняя Ирина Пегова много времени уделяет путешествиям и спорту. Тренировкам в зале, бегу, а теперь вот гольфу… Не будет преувеличением назвать её заядлой гольфисткой. Она хорошо выглядит, у неё спортивная фигура. Раньше, чтобы похудеть, Ирина перепробовала множество диет. Надолго ее не хватало. «Правильно питаться я могу два-три месяца, а потом бросаю», - признается актриса в интервью. Зато спорт лишние калории сжигает. А как приятно пройтись в мини-юбке по полю для гольфа.

Ирина Пегова занимается гольфом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Певица Слава тоже занимается физкультурой. Недавно проехала на велосипеде 5 часов, а после продемонстрировала накаченные бицепсы.

Певица Слава проехала на велосипеде 5 км. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Но всё-таки большинство звезд отдыхают традиционно – на пляже, под пальмами, у моря. Виктория Исакова выбралась, вероятно, на средиземноморский курорт. На несколько дней решила «проветрить голову». Полный расслабон и никаких тренажеров. Точно так чилит, правда у себя на даче, актриса Елена Валюшкина – завалится в качели, посадит кота на колени (кот, кстати, подобранный с улицы, а не купленный за тысячи рублей) и балдеет. Тоже прекрасный отдых.

Елена Валюшкина предпочитает расслабляться на природе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

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