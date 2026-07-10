Россияне стали меньше пить пиво – отказов от напитка исторически много: в чём дело

По данным за 2025 год, потребление пива обвалилось на 17%, рухнув ниже отметки 60 литров на душу взрослого населения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПОЧЕМУ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПИВА

Борцы за трезвый образ жизни ликуют: по данным за 2025 год, потребление пива обвалилось на 17%, рухнув ниже отметки 60 литров на душу взрослого населения, объявило Национальное рейтинговое агентство (НРА). Это исторический минимум.

Другие популярные спиртные напитки, такие как сухие вина, шампанское, водка с коньяком, тоже ушли в минус, но не настолько. Продажи водки, по данным Росалкогольтабакконтроля, упали на 3,6%, а вина на 4,6%.

В чем же причины? Первое — это рост цен. Действительно, пиво за прошлый год подорожало на 15,4%. Это значит, что баночка, которая стоила 80 рублей, стоит теперь 92 рубля. Неужели одно только это стало для россиян причиной отказа от привычки — пусть даже не самой полезной? Разбираемся с экспертами.

- Цена действительно имеет значение, - подтвердил KP.RU доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. - Пиво стало заметно дороже, и покупатель начал экономить: брать меньше, ждать акции, переходить на более дешевые марки.

Сильнее всего под ценовым давлением оказалось импортное пиво, отмечает эксперт.

- Основной удар по нему пришелся еще в 2025 году, когда выросли пошлины на импорт пива из недружественных стран, - говорит Черниговский. - На российское пиво давление другое: акцизы, цены на исходные материалы, такие как хмель и солод, упаковка, логистика, коммунальные расходы, зарплаты, обслуживание оборудования. Поэтому дорожает не один отдельный вид пива, а вся полка. Просто у импортных и премиальных марок цена и так была высокой, поэтому покупатель острее почувствовал их подорожание.

Выше среднего подорожало и крафтовое пиво.

- Производители небольших партий часто используют более дорогие ингредиенты, например, специальные сорта хмеля и солода, и сталкиваются с более высокими производственными издержками, - пояснил KP.RU профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Но цена — не единственная причина.

- Снижение рождаемости и старение населения ведут к сокращению числа потребителей, особенно в традиционных возрастных группах, потребляющих пиво, - обратил внимание Толкачев. - Кроме того, растет популярность других напитков, особенно безалкогольных и слабоалкогольных, а также тренд на здоровый образ жизни, особенно среди молодого поколения.

Одна из причин - пиво стало стоить дороже Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ТРУДНОСТИ УЧЕТА

У профессионалов алкогольного рынка есть еще одно объяснение резкого снижения спроса на пиво: на самом деле, оно хоть и было, но не такое сильное.

- В 2025 году разрыв между производством и розничными продажами пива выглядит слишком аномально, - говорит Черниговский. - Производство пива и пивных напитков снизилось всего на 0,8%. А розничные продажи в магазинах упали на 15,4%. Как-то не стыкуется...

С учетом того, что порядка 95% российского рынка занимают пиво и пивные напитки отечественного производства, такой разрыв нельзя объяснить только падением спроса, считает эксперт.

- На мой взгляд, сработали не только рост цен, но и переход рынка на учет через систему маркировки «Честный знак», - говорит Черниговский. - Падение спроса было, но резкость снижения розничной статистики за 2025 год нужно оценивать с поправкой на переходный период в учете.

ВИНО И ВОДКА — ЭТО ДРУГОЕ

Но почему же остальные напитки не упали так сильно?

- Пиво — самый массовый алкогольный напиток, поэтому оно быстрее реагирует на цену, - говорит Черниговский. - Человек просто берет меньше - не шесть банок, а три.

А с водкой так не выйдет. Если человек решил взять бутылку, но она подорожала, то полбутылки ему никто не отольет. А покупать чекушку (0,25 л) или мерзавчик (0,1 л), во-первых, несолидно (даже по народным названиям это видно), а во-вторых, в итоге все равно дороже: несколько таких бутылочек в сумме стоят дороже, чем одна в традиционной таре.

У вина своя история. Этот напиток в расчете на градус — самый дорогой, поэтому его потребляют люди с определенным достатком. Немного среди них найдется тех, кто откажется от бокала красного из-за того, что он стал чуть дороже.

Вино - напиток самый дорогой Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ДАЛЬШЕ - МЕНЬШЕ

Сейчас, по словам эксперта, ситуация стабилизировалась.

- В первом полугодии 2026 года обвала уже нет, продажи пива составили 290,4 млн дал, снижение - всего 0,2%, это говорит о том, что рынок стабилизировался, но на более низком уровне, - пояснил доцент Черниговский. - Но производство пива и пивных напитков снизилось к прошлому году на 2,6%. Это предвестник того, что и по итогам этого года логично ожидать дальнейшего снижения потребления, хоть и не такого значительного, как по итогам прошлого года. Потребитель будет чаще обращать внимание на акции, перейдет на недорогие российские марки.

Возможны изменения и внутри пивного сектора.

- Продолжится рост сегмента безалкогольного пива, это соответствует тренду на здоровый образ жизни и предлагает альтернативу для тех, кто не хочет полностью отказываться от вкуса пива, - дополнил профессор Толкачев. - Производители будут искать новые способы привлечения потребителей: это создание новых вкусов, форматов упаковки, развитие маркетинговых стратегий, ориентированных на новые ценности, например, экологичность либо развитие локальных марок.

Скажите, доктор

«ПИТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ДОРОГО И ГЛУПО»

- У нас на приеме люди все чаще говорят: пить каждый день после работы стало дорого и как-то глупо, - поделилась с KP.RU своим видением ситуации психиатр-нарколог Марина Калюжная.

По ее словам, причина более сильного падения спроса именно на пиво по сравнению с вином или водкой связана с разной моделью потребления этих напитков.

- Пиво - напиток привычки, ежедневного, фонового потребления, «просто за компанию», «расслабиться после смены», - делится доктор. - Крепкий алкоголь чаще пьют по случаю, под повод. Когда доход сжимается, режут в первую очередь именно привычное, фоновое потребление.

Нарколог опасается, что из-за дороговизны часть потребителей уйдет в нелегальный сектор крепкого алкоголя — там градус обходится намного дешевле.

- Уже сейчас к нам обращаются с такими историями: человек годами «просто пил пиво по вечерам», а сейчас перешел на что-то крепкое и заметил, что стало хуже - похмелье тяжелее, зависимость формируется быстрее, - рассказала Калюжная. - Реже, но бывает - переход на аптечные настойки боярышника, они дешевые и формально не алкоголь. Это уже токсикология в чистом виде.

Сколько пива и пивных напитков* пьют в России, млн л

2020 – 7,5

2021 – 7,6

2022 – 7,5

2023 – 7,7

2024 – 8,3

2025 – 7,0

* Доля пивных напитков — 12-14%

Источник: Росстат, Клуб профессионалов алкогольного рынка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России резко снизилось производство вина, водки и пива. Зато выросли продажи самогонных аппаратов

Что происходит с бензином в России и в чем причина дефицита топлива: Александр Новак назвал меры по ликвидации кризиса