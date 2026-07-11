У дельцов из Силиконовой долины руки по локоть в русской крови: в зоне СВО испытывают птиц-убийц, способных погубить всё человечество

Принцип работы «Хорнета» – это так называемая «оптическая одометрия», она использовалась во время миссии на Марс в 2020 году Фото: REUTERS.

КИЛЛЕРЫ С ИНТЕЛЛЕКТОМ

Самое жуткое: это было с точностью предсказано фантастом Робертом Шекли еще в 1953 году!

Некоторых фантастов совершенно заслуженно считают провидцами. Эзотерики копают глубже, они называют озарения фантастов – «передача», и это явление не что иное, как попытка Всемирного Разума предупредить Человечество об опасности. Если бы мы слушали эти предупреждения, жили бы совсем по-другому.

Если пересказывать пророчество Роберта Шекли в современных терминах, в его рассказе «Страж-Птица» описана попытка использовать некое устройство на базе дрона, с искусственным интеллектом или машинным зрением. «Страж-Птица» создана, чтобы предотвращать убийства и преступления – она сама распознает криминальные повадки человека, анализирует их и выносит приговор с помощью смертельного разряда тока. Она обменивается информацией с другими «страж-птицами», создавая общую библиотеку образов преступников. Постепенно библиотека переполняется, и «страж-птицы» начинают убивать людей за любую, как им кажется, криминальную провинность. Например, за убийство комара или попытку заглушить машину…

Начиналось все благостно. «Мир без преступности – что может быть прекраснее?» - думает президент США, главный лоббист проекта «Страж-птица». Изобретатель вяло сопротивляется установке на дрон «самообучающего устройства», наверное, уже представил, сколько он миллионов заработает на госконтрактах… В итоге «страж-птица» становится убийцей людей, записав весь наш вид «хомо сапиенс» в преступники. Похоже?

Нашу сегодняшнюю реальность Шекли и представить не мог, хотя со страной угадал. Именно в США изобрели и построили автономные дроны-убийцы с интеллектом. Но применять их стали не как в рассказе, для благих целей, пусть и по дороге в ад, а сразу, без увертюр и прелюдий – для уничтожения людей. Причем русских людей. Наших сограждан.

Самое жуткое: это было с точностью предсказано фантастом Робертом Шекли еще в 1953 году! Фото: Global Look Press\Semen Likhodeev

ЛЮДОЕДЫ «СЕБЕ НА УМЕ»

Я был в командировке на Донбассе именно в те весенние дни, когда началось массовое применение Украиной «Хорнетов» («Шершней» с англ.) - дронов с искусственным интеллектом. Без ханжества, они сперва несколько озадачили наших бойцов. В народе их назвали «Марсианами», что отражало некую загадочность нового для фронта вражеского устройства. Была еще одна причина для такого названия. Принцип работы «Хорнета» – это так называемая «оптическая одометрия», она использовалась во время миссии на Марс в 2020 году. Исследовательский аппарат с помощью такой оптики сам определял, какая под ним поверхность – равнина, скалы, ущелья. Все эти образы уже имелись в его цифровой библиотеке, а современные процессоры без проблем сопоставляли их с реальностью и даже не особо перегревались. Такому устройству уже не нужен оператор и связь с ним, не нужны спутники GPS и их сигналы. Именно поэтому «Хорнеты» не «видели» наши самые популярные на СВО дрон-детекторы «Булат». На них не действовал РЭБ. Не на что было воздействовать.

«Марсианин» – полностью вещь в себе и сам выбирает жертву по своему вкусу.

Изобретатель этого устройства, миллиардер и основатель «Гугла» Эрик Шмидт, наконец-то добился успеха в убийстве людей. Которые живут от него очень далеко и, в целом, не сделали ему ничего плохого. Зато Эрик Шмидт полностью дискредитировал лоббистов-конкурентов, испытывавших на СВО американский дрон Switchblade. Наши бойцы очень быстро научились его сбивать или уводить от цели. РЭБовцы еще в 2023 году стали смещать сетку спутниковых сигналов GPS. Я знаю в Донецке один перекресток, куда раз за разом, месяц за месяцем, попадали хваленые американские «Хаймерсы». А в здании, куда они целили, только вылетали окна, причем не все. Единственное неудобство – с каждым прилетом «Химаря» яма становилась все глубже, ее приходилось засыпать щебенкой, а машины ставить подальше.

Оставался один вопрос – за что нам такое счастье от американцев?

Эрик Шмидт, наконец-то добился успеха в убийстве людей Фото: Википедия.

ЧИТАТЕЛИ ИЗ ПЕНТАГОНА

Мразям из Силиконовой долины просто до сих пор негде было испытать своих роботов-убийц. Думаю, в Пентагоне нашлось немало читателей классика фантастики Роберта Шекли. И рассказ «Страж птица» там читали совершенно точно, судя по действующей в США жесткой оборонной директиве Пентагона DoDD 3000.09 под названием «Автономия в системах вооружения». В ней есть такой любопытный пункт:

«Принцип осознанного суждения человека (Human Judgment): Автономные и полуавтономные системы вооружения должны проектироваться таким образом, чтобы позволять командирам и операторам сохранять адекватный уровень человеческого контроля над применением силы. ИИ не может самостоятельно переназначить цель, если это нарушает изначальный приказ».

Разумеется, «Хорнеты», летающие над трассой «Новороссия» в режиме «свободной охоты», в Директиву Пентагона не укладывались. Испытывать их в США было просто невозможно. Незаконно. Читатели Роберта Шекли из Пентагона нагрузили Директиву множеством бюрократических «сдержек и противовесов».

Называли ее «Процедура Senior Review» (экспертиза высшего уровня):

«Любое автономное летальное оружие перед началом разработки и перед передачей в войска обязано пройти многоступенчатую проверку высшими чинами Пентагона. Сюда входят заместители министра обороны по политике, закупкам и технологиям, а также председатель Объединенного комитета начальников штабов».

У «Хорнета» не было шансов прорваться через эту «экспертизу здравого смысла». Несмотря на то что Эрик Шмидт шесть лет возглавлял совет по инновациям Пентагона и руководил правительственной комиссией США по искусственному интеллекту, вменяемых людей оказалось больше. Они, как ни удивительно, есть в Пентагоне, иначе мы бы все сгорели в глобальной ядерной войне еще во время «Карибского кризиса».

Для работы «Хорнета» без сбоев в автономном режиме требуется гигантская библиотека данных Фото: REUTERS.

ПРОГРАММИСТЫ НА КРОВИ

Шмидт со своей «страж-птицей» отполз, но недалеко, провернув финт, хорошо известный криминальным олигархам. Сейчас по бумагам беспилотник выпускает калифорнийская фирма Swift Beat, которая полностью принадлежит эстонскому холдингу Volya Robotics. «Хорнет» и его разработчики формально выбрались из-под юрисдикции США. Но самое главное – они получили доступ к реальному обучению робота-убийцы на реальном театре боевых действий и реальных образах жертв. Для работы «Хорнета» без сбоев в автономном режиме требуется гигантская библиотека данных. Набрать ее на полигоне или обсчитать с помощью ИИ – очень долго и трудозатратно. Цена жизни гражданина России для Эрика Шмидта не имеет никакого значения. Так, пара гигабайт в базу…

Получается, что у этих интеллектуалов из Силиконовой долины реально руки по локоть в крови. Их план прост – доказать эффективность «Хорнетов», продавить Конгресс и Пентагон, затем легализовать «страж-птиц» и начать их массовое производство и применение. И тогда пророчество Роберта Шекли окончательно сбудется.

Перескажу первоисточник. Благодаря деятельности «Страж птиц» по поддержанию правопорядка в постапокалиптическом мире человечество умирало от голода, потому что уборка урожая или ловля рыбы – это тоже убийство, по мнению «страж-птицы». Тогда, пытаясь спасти человечество и свои шкуры, конструкторы, дельцы и политики решили создать новый автономный дрон под названием «Ястреб». Для борьбы со «страж-птицами» вышедшими из-под контроля. Этот «Ястреб» и прикончил человечество окончательно. Вместе с конструктором, прообразом Эрика Шмидта. В сегодняшней реальности по результатам его деятельности в Приазовье и на Донбассе Эрика Шмидта можно объявлять «военным преступником». Пока еще не поздно. Не понимаю, почему Россия медлит, крови уже пролито достаточно.

Военкор Стешин считает, что «Хорнеты» могут уничтожить всё человечество Фото: REUTERS.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Опаснее ядерной бомбы

Пока еще никто толком не понял, что придумано, сделано и испытывается прямо на людях оружие «Судного дня», «абсолютное оружие», способное уничтожить само Человечество. Сравнить его можно только с атомной бомбой. Ее быстро «поставили в стойло», осознав опасность для планеты. После Хиросимы и Нагасаки ядерное оружие не расползлось по Земле и до сих пор имеется в арсеналах лишь ограниченного числа государств. Их число не меняется с далекого 1967 года, когда был подписан «Договор о нераспространении». Что-то подобное ждет и военный искусственный интеллект. Какой-то планетарный Договор, ограничивающий его развитие. К сожалению, это произойдет лишь после трагического осознания, не раньше. Просто так инстинкт самосохранения не включится, нужна Беда, Катастрофа. Так уж мы устроены…

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