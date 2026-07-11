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Политика11 июля 2026 1:00

У дельцов из Силиконовой долины руки по локоть в русской крови: в зоне СВО испытывают птиц-убийц, способных погубить всё человечество

Военкор Стешин считает, что «Хорнеты» могут уничтожить всё человечество
Дмитрий СТЕШИН
Принцип работы «Хорнета» – это так называемая «оптическая одометрия», она использовалась во время миссии на Марс в 2020 году

Принцип работы «Хорнета» – это так называемая «оптическая одометрия», она использовалась во время миссии на Марс в 2020 году

Фото: REUTERS.

КИЛЛЕРЫ С ИНТЕЛЛЕКТОМ

Самое жуткое: это было с точностью предсказано фантастом Робертом Шекли еще в 1953 году!

Некоторых фантастов совершенно заслуженно считают провидцами. Эзотерики копают глубже, они называют озарения фантастов – «передача», и это явление не что иное, как попытка Всемирного Разума предупредить Человечество об опасности. Если бы мы слушали эти предупреждения, жили бы совсем по-другому.

Если пересказывать пророчество Роберта Шекли в современных терминах, в его рассказе «Страж-Птица» описана попытка использовать некое устройство на базе дрона, с искусственным интеллектом или машинным зрением. «Страж-Птица» создана, чтобы предотвращать убийства и преступления – она сама распознает криминальные повадки человека, анализирует их и выносит приговор с помощью смертельного разряда тока. Она обменивается информацией с другими «страж-птицами», создавая общую библиотеку образов преступников. Постепенно библиотека переполняется, и «страж-птицы» начинают убивать людей за любую, как им кажется, криминальную провинность. Например, за убийство комара или попытку заглушить машину…

Начиналось все благостно. «Мир без преступности – что может быть прекраснее?» - думает президент США, главный лоббист проекта «Страж-птица». Изобретатель вяло сопротивляется установке на дрон «самообучающего устройства», наверное, уже представил, сколько он миллионов заработает на госконтрактах… В итоге «страж-птица» становится убийцей людей, записав весь наш вид «хомо сапиенс» в преступники. Похоже?

Нашу сегодняшнюю реальность Шекли и представить не мог, хотя со страной угадал. Именно в США изобрели и построили автономные дроны-убийцы с интеллектом. Но применять их стали не как в рассказе, для благих целей, пусть и по дороге в ад, а сразу, без увертюр и прелюдий – для уничтожения людей. Причем русских людей. Наших сограждан.

Самое жуткое: это было с точностью предсказано фантастом Робертом Шекли еще в 1953 году! Фото: Global Look Press\Semen Likhodeev

Самое жуткое: это было с точностью предсказано фантастом Робертом Шекли еще в 1953 году! Фото: Global Look Press\Semen Likhodeev

ЛЮДОЕДЫ «СЕБЕ НА УМЕ»

Я был в командировке на Донбассе именно в те весенние дни, когда началось массовое применение Украиной «Хорнетов» («Шершней» с англ.) - дронов с искусственным интеллектом. Без ханжества, они сперва несколько озадачили наших бойцов. В народе их назвали «Марсианами», что отражало некую загадочность нового для фронта вражеского устройства. Была еще одна причина для такого названия. Принцип работы «Хорнета» – это так называемая «оптическая одометрия», она использовалась во время миссии на Марс в 2020 году. Исследовательский аппарат с помощью такой оптики сам определял, какая под ним поверхность – равнина, скалы, ущелья. Все эти образы уже имелись в его цифровой библиотеке, а современные процессоры без проблем сопоставляли их с реальностью и даже не особо перегревались. Такому устройству уже не нужен оператор и связь с ним, не нужны спутники GPS и их сигналы. Именно поэтому «Хорнеты» не «видели» наши самые популярные на СВО дрон-детекторы «Булат». На них не действовал РЭБ. Не на что было воздействовать.

«Марсианин» – полностью вещь в себе и сам выбирает жертву по своему вкусу.

Изобретатель этого устройства, миллиардер и основатель «Гугла» Эрик Шмидт, наконец-то добился успеха в убийстве людей. Которые живут от него очень далеко и, в целом, не сделали ему ничего плохого. Зато Эрик Шмидт полностью дискредитировал лоббистов-конкурентов, испытывавших на СВО американский дрон Switchblade. Наши бойцы очень быстро научились его сбивать или уводить от цели. РЭБовцы еще в 2023 году стали смещать сетку спутниковых сигналов GPS. Я знаю в Донецке один перекресток, куда раз за разом, месяц за месяцем, попадали хваленые американские «Хаймерсы». А в здании, куда они целили, только вылетали окна, причем не все. Единственное неудобство – с каждым прилетом «Химаря» яма становилась все глубже, ее приходилось засыпать щебенкой, а машины ставить подальше.

Оставался один вопрос – за что нам такое счастье от американцев?

Эрик Шмидт, наконец-то добился успеха в убийстве людей

Эрик Шмидт, наконец-то добился успеха в убийстве людей

Фото: Википедия.

ЧИТАТЕЛИ ИЗ ПЕНТАГОНА

Мразям из Силиконовой долины просто до сих пор негде было испытать своих роботов-убийц. Думаю, в Пентагоне нашлось немало читателей классика фантастики Роберта Шекли. И рассказ «Страж птица» там читали совершенно точно, судя по действующей в США жесткой оборонной директиве Пентагона DoDD 3000.09 под названием «Автономия в системах вооружения». В ней есть такой любопытный пункт:

«Принцип осознанного суждения человека (Human Judgment): Автономные и полуавтономные системы вооружения должны проектироваться таким образом, чтобы позволять командирам и операторам сохранять адекватный уровень человеческого контроля над применением силы. ИИ не может самостоятельно переназначить цель, если это нарушает изначальный приказ».

Разумеется, «Хорнеты», летающие над трассой «Новороссия» в режиме «свободной охоты», в Директиву Пентагона не укладывались. Испытывать их в США было просто невозможно. Незаконно. Читатели Роберта Шекли из Пентагона нагрузили Директиву множеством бюрократических «сдержек и противовесов».

Называли ее «Процедура Senior Review» (экспертиза высшего уровня):

«Любое автономное летальное оружие перед началом разработки и перед передачей в войска обязано пройти многоступенчатую проверку высшими чинами Пентагона. Сюда входят заместители министра обороны по политике, закупкам и технологиям, а также председатель Объединенного комитета начальников штабов».

У «Хорнета» не было шансов прорваться через эту «экспертизу здравого смысла». Несмотря на то что Эрик Шмидт шесть лет возглавлял совет по инновациям Пентагона и руководил правительственной комиссией США по искусственному интеллекту, вменяемых людей оказалось больше. Они, как ни удивительно, есть в Пентагоне, иначе мы бы все сгорели в глобальной ядерной войне еще во время «Карибского кризиса».

Для работы «Хорнета» без сбоев в автономном режиме требуется гигантская библиотека данных

Для работы «Хорнета» без сбоев в автономном режиме требуется гигантская библиотека данных

Фото: REUTERS.

ПРОГРАММИСТЫ НА КРОВИ

Шмидт со своей «страж-птицей» отполз, но недалеко, провернув финт, хорошо известный криминальным олигархам. Сейчас по бумагам беспилотник выпускает калифорнийская фирма Swift Beat, которая полностью принадлежит эстонскому холдингу Volya Robotics. «Хорнет» и его разработчики формально выбрались из-под юрисдикции США. Но самое главное – они получили доступ к реальному обучению робота-убийцы на реальном театре боевых действий и реальных образах жертв. Для работы «Хорнета» без сбоев в автономном режиме требуется гигантская библиотека данных. Набрать ее на полигоне или обсчитать с помощью ИИ – очень долго и трудозатратно. Цена жизни гражданина России для Эрика Шмидта не имеет никакого значения. Так, пара гигабайт в базу…

Получается, что у этих интеллектуалов из Силиконовой долины реально руки по локоть в крови. Их план прост – доказать эффективность «Хорнетов», продавить Конгресс и Пентагон, затем легализовать «страж-птиц» и начать их массовое производство и применение. И тогда пророчество Роберта Шекли окончательно сбудется.

Перескажу первоисточник. Благодаря деятельности «Страж птиц» по поддержанию правопорядка в постапокалиптическом мире человечество умирало от голода, потому что уборка урожая или ловля рыбы – это тоже убийство, по мнению «страж-птицы». Тогда, пытаясь спасти человечество и свои шкуры, конструкторы, дельцы и политики решили создать новый автономный дрон под названием «Ястреб». Для борьбы со «страж-птицами» вышедшими из-под контроля. Этот «Ястреб» и прикончил человечество окончательно. Вместе с конструктором, прообразом Эрика Шмидта. В сегодняшней реальности по результатам его деятельности в Приазовье и на Донбассе Эрика Шмидта можно объявлять «военным преступником». Пока еще не поздно. Не понимаю, почему Россия медлит, крови уже пролито достаточно.

Военкор Стешин считает, что «Хорнеты» могут уничтожить всё человечество

Военкор Стешин считает, что «Хорнеты» могут уничтожить всё человечество

Фото: REUTERS.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Опаснее ядерной бомбы

Пока еще никто толком не понял, что придумано, сделано и испытывается прямо на людях оружие «Судного дня», «абсолютное оружие», способное уничтожить само Человечество. Сравнить его можно только с атомной бомбой. Ее быстро «поставили в стойло», осознав опасность для планеты. После Хиросимы и Нагасаки ядерное оружие не расползлось по Земле и до сих пор имеется в арсеналах лишь ограниченного числа государств. Их число не меняется с далекого 1967 года, когда был подписан «Договор о нераспространении». Что-то подобное ждет и военный искусственный интеллект. Какой-то планетарный Договор, ограничивающий его развитие. К сожалению, это произойдет лишь после трагического осознания, не раньше. Просто так инстинкт самосохранения не включится, нужна Беда, Катастрофа. Так уж мы устроены…

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