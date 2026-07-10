Пять незваных попутчиков, которые тихо убивают сердце: как прибавить себе еще 12–14 лет жизни без инфарктов и инсультов

На форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», организованном Росконгрессом, академик РАН, российский кардиолог, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто рассказал, почему даже в эпоху высоких технологий сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются главной угрозой и как с ними можно справиться.
Начал академик с такой метафоры. Представьте, что вы идете по жизни, а за спиной у вас - пять незваных попутчиков. Они не шумят, не требуют внимания, но постепенно подтачивают ваше сердце и сосуды.
Пять глобальных рисков современности для здоровья сердца и сосудов:
1. Высокое артериальное давление
2. Повышенный «плохой» холестерин (липопротеины низкой плотности)
3. Курение
4. Избыточный вес (высокий индекс массы тела)
5. Сахарный диабет и нарушения углеводного обмена
По словам кардиолога Шляхто, именно эти пять факторов определяют половину всех смертей и каждую вторую сердечно-сосудистую катастрофу в мире.
Если до 50 лет вам удастся избавиться от всех пяти «попутчиков», это даст реальный шанс прибавить еще 12–14 лет без инфарктов и инсультов, как показывают многолетние наблюдения.
«Окно возможностей» - именно средний возраст.
- Сегодня действительно есть все возможности, чтобы жить без этих нежелательных попутчиков - заболеваний, которые идут с нами по жизни, - говорит Шляхто. - У нас огромный прогресс в биофармацевтике, новые препараты, хирургические методы. Но главное - мы научились смотреть на проблему по-другому.
По словам академика, за последние годы полностью изменилось понимание того, как развиваются болезни сердца. Если раньше главным врагом считались холестериновые бляшки, то сейчас на первый план вышли воспаление и метаболические нарушения.
- Особенно мы это увидели во время ковида, - подчеркивает Шляхто. - Именно метаболические нарушения, проблемы с липидами (жиры в организме, - Прим. Ред.), сахаром и функцией сосудистой стенки лежат в основе не только хронических, но и острых заболеваний сердца.
По мнению эксперта, современная кардиология уже не ограничивается только таблетками и операциями:
- Появились новые мощные препараты, которые одновременно работают и с холестерином, и с воспалением.
- Метаболическая терапия может снижать риск тромбоза больше чем на 30%.
- Главное - раннее вмешательство, еще до того, как болезнь активно проявилась.
Если начинать лечение уже при развернутой болезни, человек теряет в среднем семь лет ожидаемой продолжительности жизни.
- Поэтому мы движемся к предрисками и ранним вмешательствам. Именно тогда можно сделать человека по-настоящему здоровым, - говорит Евгений Шляхто.
Особенно важна приверженность лечению. Без нее даже самые современные препараты работают плохо.
- Если мы ничего не делаем, только 29 % пациентов следуют рекомендациям. Если напугаем - до 39 %. А вот если пациент вместе с врачом составляет план лечения, эффективность подскакивает до 91 %! Пациент должен быть активным участником процесса, - говорит кардиолог.
- Мы строим цифрового двойника пациента на всех этапах помощи. Используем искусственный интеллект, анализируем ЭКГ, эхокардиографию, даже голос. Создаем мультиагентные системы на основе больших языковых моделей. Вместе с Институтом системного программирования проводим цифровые консилиумы, которые помогают выбирать лучший маршрут лечения для каждого конкретного человека, - рассказал Евгений Шляхто.
В результате врач работает точнее, быстрее и его получается разгрузить от лишней рутины. А пациент получает наиболее подходящий сценарий для лечения.
Пять простых правил для здоровья сердца и сосудов, которые точно работают:
- Контролируйте давление
- Следите за холестерином и сахаром
- Бросайте курить (или не начинайте)
- Поддерживайте вес в норме
- Двигайтесь и правильно питайтесь.
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