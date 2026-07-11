«Я устал, не вывожу…»: Как выбраться из родительского выгорания?

Выгорание, конечно, случается не вдруг. Эта тягучая усталость накапливается постепенно, перетекая в полное эмоциональное бессилие. Фото: Alena A/Shutterstock/Fotodom

Все мы знаем состояние усталости: активно поработали, провели день в дороге, банально не выспались – и все, вечером сил никаких нет. Но вот лишних нагрузок больше нет, мы отдыхаем, переключаемся или чуть больше времени проводим в кровати — и ресурс возвращается.

Но бывает усталость совсем другого рода: родительская. Да-да, быть мамой и папой тоже можно очень сильно устать.

- Родительство - это особая роль, которая требует постоянной включенности, - говорит психолог Ирина Шибаева. - Мы не можем отдохнуть от этого, мы постоянно должны заботиться о ребенке, отвечать за него, выдерживать его эмоции и соответствовать ожиданиям, которые предъявляет нам общество. Нам кажется, что при этом мы должны еще быть неизменно спокойными, терпеливыми, внимательными, эмоционально устойчивыми. И в какой-то момент наш внутренний ресурс просто заканчивается.

Если подобное состояние длится долго (а как правило, так обычно и бывает), мы говорим уже не просто об усталости, а о родительском выгорании. Обычно это означает моральное истощение и постоянные болезненные сомнения: «А справляюсь ли я вообще?»

Выгорание не означает, что родитель перестал любить своего ребенка. Просто его психика перегружена и находится в режиме выживания.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ

Выгорание, конечно, случается не вдруг. Эта тягучая усталость накапливается постепенно, перетекая в полное эмоциональное бессилие. И есть несколько важных признаков:

1. Постоянная усталость, которая не проходит даже после сна.

Едва проснувшись утром, родитель уже чувствует тяжесть от мысли, что впереди еще один рутинный и наполненный заботами день. Снова нужно утешать ребенка, организовывать, объяснять, выдерживать, не забывая при этом об удовлетворении его базовых потребностей.

2. Радость от общения с ребенком куда-то исчезает.

Какие-то его милые привычки или эмоции, которые раньше трогали и вызывали нежность, теперь только раздражают. Родителю кажется, что он не справляется со своими обязанностями, ничего не получается, он не на своем месте.

3. Эмоциональное отстранение.

Это третий и, пожалуй, самый главный признак выгорания.

Родитель подсознательно начинает избегать контакта с ребенком и сводит все общение к основным функциям, то есть банально накормить, одеть, отвезти на развивашки, уложить спать. Получается, внешне он продолжает проявлять заботу, но живого участия, прямой включенности в процесс становится все меньше.

И закономерно от своего поведения он начинает испытывать чувство вины, которое только усиливает истощение.

Выгорание не означает, что родитель перестал любить своего ребенка. Просто его психика перегружена и находится в режиме выживания Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СОРВАТЬСЯ

Редко какой родитель настолько эмоционально стабилен, что ни разу не срывался на ребенка. Потом, конечно, стыдно, но дело сделано… Как быть? Можно ли предотвратить такие срывы?

- Есть такое хорошее выражение: в доме, где родитель кричит на ребенка, взрослых нет, - говорит Ирина Шибаева. - Самое главное — уметь вовремя остановиться и взять на себя ответственность за свои эмоции. Если вы чувствуете, что вот прямо сейчас «накрывает», лучше поставить на паузу воспитательный разговор и дождаться, пока накал страстей немного схлынет. В таком состоянии мы уже не воспитываем, а сбрасываем собственное напряжение.

Важно уметь признать, что сейчас это не только про поведение ребенка, но и про истощение. Эмоциональный взрыв почти всегда означает, что родитель на пределе. Значит, задача — как в самолете, первым делом надеть на себя кислородную маску, а проще говоря, вернуть себе устойчивость, снова обрести почву под ногами.

Что делать:

* Если есть возможность, нужно в этот момент передать ребенка другому взрослому, а самому ненадолго выйти в другую комнату.

* Можно умыться холодной водой.

* Осознанно подышать, считая про себя.

* И просто помолчать.

И уже после этого возвращаться к разговору и транслировать какие-либо воспитательные решения.

«Способность удерживаться от срывов вполне можно натренировать, надо только научиться замечать тот самый момент, когда вы вот-вот уже сорветесь», - поясняет психолог.

Родительство - это особая роль, которая требует постоянной включенности Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

НЕ ГОВОРИТЕ РЕБЕНКУ, ЧТО УСТАЛИ ОТ НЕГО

Быть взрослым – это еще и не повторять ошибок своих родителей. Вспомните, был ли у вас в детстве такой момент, который причинил больше всего боли? Часто это даже не удар ремня, а тихое, безэмоциональное «как же я от тебя устал (а)». Так слова могут ударить посильнее, чем физическое воздействие.

- По сути, это перекладывание ответственности на ребенка, - объясняет Ирина Шибаева. - Ребенку не нужно слышать, как тяжело с ним родителю, как он устал и как его довели до ручки. Это слишком большая нагрузка для детской психики.

Если удержаться не удалось и срыв все-таки произошел, то взрослый должен первым делом задать себе вопросы: «Что со мной происходит?», «Почему я так истощен?», «Как я могу получить помощь?». А ребенку мы потом объясняем уже на примере конкретной ситуации, что пошло не так.

Например, мама может сказать так: «Я была чересчур резкой, и это было неправильно, но мы все равно должны обсудить то-то и то-то». Таким образом, мы не обвиняем ребенка в своем срыве, но и не отменяем воспитательный момент.

ВАЖНО: НЕ ПРОПУСТИ ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

* Если вы замечаете, что срывы участились,

* усталость не проходит,

* родительство совсем не приносит радости,

* если сожалеете о том, как сложилась ваша жизнь,

* если вас посещают опасные мысли о том, что вы можете что-то сделать с собой и ребенком, — все это серьезные сигналы, что вам нужна помощь.

- В такой момент бесполезно ругать себя или пытаться просто «собраться», - поясняет психолог. - Нужно признать: вы выгорели, и ваше состояние требует поддержки извне.

Помощь может быть разной:

* В легких случаях бывает достаточно просто того, чтобы партнер или близкие взяли на себя часть родительских функций, дали разгрузиться, выспаться, отдохнуть.

* В более серьезных помогут группы для родителей, индивидуальная психотерапия или семейная работа. Специалист поможет немного выдохнуть, разобраться, что стало причиной выгорания: завышенные требования к себе, отсутствие помощи, хронический стресс или что-то еще.

- Главное, помнить: хороший родитель — не тот, кто идеален 24/7, - говорит Ирина Шибаева. - Лучший родитель для ребенка — живой, устойчивый и достаточно счастливый. Взрослые — главные в семье, они создают атмосферу, правила и опору. Поэтому так важно вернуть способность заботиться о ребенке, быть эмоционально включенным без разрушения себя.

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