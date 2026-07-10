Лук резко подорожал, зато подешевели яйца: какой оказалась инфляция в России в июне

В июне-июле на прилавках мы в основном видим прошлогодний лук, пролежавший в хранилищах месяцев девять-десять. Поэтому он сейчас в некотором дефиците, вот цена и выросла Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Хм, а мы полагали, что инфляция в июне окажется повыше. Потому что это самое начало лета, до урожая основных культур еще далеко, к тому же на дворе разгар туристического сезона. Поэтому в июне всегда дорожают, например, овощи и путевки. Разве что-то еще может плеснуть топлива в огонь инфляции?

Теперь к цифрам. Как сообщил Росстат, инфляция в июне составила 0,87% (а с начала года - на 4,19%). Но это средняя цифра. Есть товары и услуги, которые подорожали и подешевели очень заметно.

Самый подорожавший товар

Репчатый лук: +26,1%

Даже в самых южных регионах страны корнеплоды начинают убирать по ходу первого месяца лета. Основной же урожай приходится на осень. Поэтому в июне-июле на прилавках мы в основном видим прошлогодний лук, пролежавший в хранилищах месяцев девять-десять. Поэтому он сейчас в некотором дефиците, вот цена и выросла.

То же самое касается картошки, свеклы и т. д. (подробнее см. «Только цифры»). Дешеветь они начнут ближе к концу лета.

Самая подорожавшая услуга:

Абонентская плата сотовую связь: +8%

«Здравствуйте. С 21.07.2026 условия вашего тарифа изменятся: плата составит 712.5 руб./за 30 дней.»

Такую смс-ку автор этих строк получил несколько дней назад. Ничего не придумываю, все так и было, орфография и пунктуация отправителя сохранены. Получается, платить я буду на 16% (примерно на 100 рублей в месяц) больше. А кому-то, видимо, такая смс-ка не пришла. Вот в среднем и получаются росстатовские 8%.

Операторы связи по договоренности с Минцифры довольно долго сдерживали повышение тарифов. Но дорожает электричество, доставка, а главное – иностранное оборудование для мобильных сетей. В начале года эксперты обещали нам: рост цен на связь ускорится. Что и случилось.

Операторы связи по договоренности с Минцифры довольно долго сдерживали повышение тарифов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самый подешевевший товар:

Куриные яйца -9,6%

Конечно, писать «а ведь мы предупреждали» как-то нескромно… Но ведь мы предупреждали! Помните, в феврале-марте цены на яйца взлетели, и многих охватила тревога. А мы успокаивали народ: явление это временное, в конце зимы - начале весны всегда так бывает (наседки несутся хуже, электричества на обогрев курятников нужно больше и т д). И прогнозировали, что яйца откатятся.

Единственное, чего мы не подозревали - что они откатятся так сильно.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Самая подешевевшая услуга:

Проезд в сидячих вагонах скоростных поездов -8%

Тут причина в том, что в июне россияне уже начинают покупать железнодорожные билеты на осень. Которые всегда дешевле, чем в пик отпускного сезона (это называется динамическим ценообразованием).

Так что езжайте в отпуск осенью, если хотите сэкономить! На поезде.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что сильнее всего подорожало в июне…

Репчатый лук +26,1%

Картофель +23,1%

Капуста +14,7%

Свекла +13,8%

Морковь +10,4%

Газовое моторное топливо +8,1%

Абонентская плата за сотовую связь +8%

Отдых в Египте +7,9%

Отдых в Юго-Восточной Азии +7,9%

Аренда банковской ячейки +7,2%

…и что подешевело

Яйца -9,6%

Проезд в сидячих вагонах -8%

Сладкий перец -3,5%

Бананы -3,1%

Чеснок -2,8%

Помидоры -1,6%

Грибы -1,6%

Электрочайники -1,6%

Пылесосы -1,6%

Кожаные мужские куртки -1,6%

По данным Росстата

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