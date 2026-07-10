Лук резко подорожал, зато подешевели яйца: какой оказалась инфляция в России в июне

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Хм, а мы полагали, что инфляция в июне окажется повыше. Потому что это самое начало лета, до урожая основных культур еще далеко, к тому же на дворе разгар туристического сезона. Поэтому в июне всегда дорожают, например, овощи и путевки. Разве что-то еще может плеснуть топлива в огонь инфляции?
Теперь к цифрам. Как сообщил Росстат, инфляция в июне составила 0,87% (а с начала года - на 4,19%). Но это средняя цифра. Есть товары и услуги, которые подорожали и подешевели очень заметно.
Репчатый лук: +26,1%
Даже в самых южных регионах страны корнеплоды начинают убирать по ходу первого месяца лета. Основной же урожай приходится на осень. Поэтому в июне-июле на прилавках мы в основном видим прошлогодний лук, пролежавший в хранилищах месяцев девять-десять. Поэтому он сейчас в некотором дефиците, вот цена и выросла.
То же самое касается картошки, свеклы и т. д. (подробнее см. «Только цифры»). Дешеветь они начнут ближе к концу лета.
Абонентская плата сотовую связь: +8%
«Здравствуйте. С 21.07.2026 условия вашего тарифа изменятся: плата составит 712.5 руб./за 30 дней.»
Такую смс-ку автор этих строк получил несколько дней назад. Ничего не придумываю, все так и было, орфография и пунктуация отправителя сохранены. Получается, платить я буду на 16% (примерно на 100 рублей в месяц) больше. А кому-то, видимо, такая смс-ка не пришла. Вот в среднем и получаются росстатовские 8%.
Операторы связи по договоренности с Минцифры довольно долго сдерживали повышение тарифов. Но дорожает электричество, доставка, а главное – иностранное оборудование для мобильных сетей. В начале года эксперты обещали нам: рост цен на связь ускорится. Что и случилось.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Куриные яйца -9,6%
Конечно, писать «а ведь мы предупреждали» как-то нескромно… Но ведь мы предупреждали! Помните, в феврале-марте цены на яйца взлетели, и многих охватила тревога. А мы успокаивали народ: явление это временное, в конце зимы - начале весны всегда так бывает (наседки несутся хуже, электричества на обогрев курятников нужно больше и т д). И прогнозировали, что яйца откатятся.
Единственное, чего мы не подозревали - что они откатятся так сильно.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Проезд в сидячих вагонах скоростных поездов -8%
Тут причина в том, что в июне россияне уже начинают покупать железнодорожные билеты на осень. Которые всегда дешевле, чем в пик отпускного сезона (это называется динамическим ценообразованием).
Так что езжайте в отпуск осенью, если хотите сэкономить! На поезде.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Репчатый лук +26,1%
Картофель +23,1%
Капуста +14,7%
Свекла +13,8%
Морковь +10,4%
Газовое моторное топливо +8,1%
Абонентская плата за сотовую связь +8%
Отдых в Египте +7,9%
Отдых в Юго-Восточной Азии +7,9%
Аренда банковской ячейки +7,2%
Яйца -9,6%
Проезд в сидячих вагонах -8%
Сладкий перец -3,5%
Бананы -3,1%
Чеснок -2,8%
Помидоры -1,6%
Грибы -1,6%
Электрочайники -1,6%
Пылесосы -1,6%
Кожаные мужские куртки -1,6%
По данным Росстата
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