Бандит Купяк на золото убитых им полячек и украинок открыл ресторан в Торонто

Купяком и его бандой было убито около 200 человек польских и советских граждан, сожжено село Адамы, насчитывавшее до 300 дворов

62 года назад Советский Союз впервые отправил запрос Канаде, требуя выдать военного преступника Дмитрия Купяка. Четыре года спустя Москва повторно запрашивала Оттаву — убийца и грабитель должен понести заслуженное наказание, причем там, где истязал и сжигал женщин, детей, стариков.

Ожидаемо оба раза бандеровского нетопыря, прекрасно живущего в Торонто на доходы от ресторана, открытого на доходы от грабежей на Львовщине, стране Советов так и не выдали.

ФСБ рассекретила материалы о Купяке и его ОУНовской* банде. Опубликованы два письма от руководителей прокуратуры УССР Федора Глуха и председателя КГБ УССР Виталия Никитченко.

Первое направлено 14 августа 1964-го председателю КГБ СССР Владимиру Семичастному и Генпрокурору Роману Руденко. Второе, от 1 августа 1968 года, - тому же Руденко и новому главе госбезопасности, Юрию Андропову.

СОЖГЛИ СЕЛО НА 300 ДВОРОВ

Речь в обоих шла о зверствах банды Дмитрия Купяка и его упырей.

Сначала сообщалось, что управление госбезопасности при Совмине УССР по Львовской области ведет расследование по уголовному делу, «возбужденному по факту преступной деятельности боевки СБ краевого «провода» ОУН, совершавших убийства и теракты» на Львовщине в 1944-1945 годах. Потом расследование уже вел республиканский КГБ.

Вскрылись страшные факты. Даже за одно из подобных преступлений если не в Канаде, то в соседних США усадили бы на электрический стул.

Сообщая, что Купяк Д.Г. во время немецкой оккупации и даже после изгнания гитлеровцев творил зверства не только в селах трех районов, но и в городах Львов и Буск, в Москву докладывали:

- Расследованием установлено, что Купяком и его бандой было убито около 200 человек польских и советских граждан, сожжено село Адамы, насчитывавшее до 300 дворов.

Пять бандитов после войны отсидели за участие в ОУН*, но не за участие в массовых убийствах. А их главарь через Польшу и Англию сбежал с награбленным в Канаду.

СЖИГАЛИ МЛАДЕНЦЕВ, ДУШИЛИ ЖЕНЩИН

Что и где они творили?

- 17 августа 1944 года Олейник, Мороз, Чучман и другие бандиты, возглавляемые Купяком, в селе Грабово Бусского района Львовской области сожгли заживо в сарае 9 женщин и детей, в том числе троих детей возрасте от пяти до одиннадцати лет, - докладывали руководители украинской госбезопасности и прокуратуры первым лицам своих ведомств в Москву.

Те же бандеровцы, в том же районе, ведомые тем же Купяком, в ночь на 29 ноября напали на село Яблоновку с таким итогом:

- Убили 9 мирных граждан, в том числе детей в возрасте от 10 месяцев до 13 лет и разграбили их имущество.

В ночь на 10 декабря Купяк привел своих кровососов в село Побужаны, Они «убили там 16 человек, в том числе детей в возрасте от 6 месяцев до 13 лет».

В начале 1945-го Купяк со своей бандой пришли в село Чучманы-Заболотные, где уничтожили семью Владимира Кокоры:

- Она состояла из его жены Ярославы, детей Богдана 6 лет, Зиновия 4 лет, Марии 1 года, сестры Чучман Марии и ее грудного ребенка. Бандиты разграбили их имущество, а трупы убитых сожгли вместе с домом.

В феврале 1945-го Купяк вместе с Морозом задержали в селе Лисок председателя сельсовета Гнатышина Николая:

- Его Купяк лично застрелил, после чего по его приказу бандиты убили семью Гнатышина в составе 5 человек и разграбили их имущество.

ФСБ рассекретила материалы о Купяке Фото: Википедия.

ПЫТАЛИ БОЙЦОВ

27 апреля 1945-го, когда Красная Армия брала Берлин, во львовский городок Радехов ворвались беспредельщики Купяка. Вот как действовали «идейные бандеровцы»:

- Было убито 2 и ранено 4 советских гражданина, разграблен пивзавод, освобождены из камер задержанные…

3 июня 1945-го, когда эшелоны с победителями нацизма возвращались из Европы домой, Купяк с подельниками куражились в селе Гумниска:

- Бандитами были убиты работник райфинотдела Яскив Федор, его жена Екатерина, заготовитель Лукасевич Мария, задушена и брошена в колодец заведующая молокоприемным пунктом Голота Анна.

Особо отмечается, что когда банда Купяка захватывала бойцов или офицеров Красной армии и милиции, их всегда пытали перед смертью.

Также указано, что в 1944-м Купяк убивал людей только за то, что они поляки — например, 16 мая 1944-го в селе Купча.

СЛОВА НА СУДЕ

На выездном заседании Львовского облсуда в конце 1969-го член банды Андрей Мороз заявил:

- Купяк не имел никаких убеждений. Все убийства, лично совершенные им или по его приказу, сопровождались грабежами. Деньги и драгоценности он сразу забирал себе.

Из показаний свидетеля С. А. Сусабовской:

- Купяк говорил: «Чем больше будет убийств, тем покорнее будет население».

Золото в крови убитых им женщин помогло «борцу за свободу Украины», добравшись до Торонто, открыть там ресторан. Канада его так и не выдала. А на Украине его кости, наверное, ждут в Пантеоне героев на болоте под Киевом…

*Организация признана террористической и запрещена в России.

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