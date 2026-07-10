Бандит Купяк на золото убитых им полячек и украинок открыл ресторан в Торонто

62 года назад Советский Союз впервые отправил запрос Канаде, требуя выдать военного преступника Дмитрия Купяка. Четыре года спустя Москва повторно запрашивала Оттаву — убийца и грабитель должен понести заслуженное наказание, причем там, где истязал и сжигал женщин, детей, стариков.
Ожидаемо оба раза бандеровского нетопыря, прекрасно живущего в Торонто на доходы от ресторана, открытого на доходы от грабежей на Львовщине, стране Советов так и не выдали.
ФСБ рассекретила материалы о Купяке и его ОУНовской* банде. Опубликованы два письма от руководителей прокуратуры УССР Федора Глуха и председателя КГБ УССР Виталия Никитченко.
Первое направлено 14 августа 1964-го председателю КГБ СССР Владимиру Семичастному и Генпрокурору Роману Руденко. Второе, от 1 августа 1968 года, - тому же Руденко и новому главе госбезопасности, Юрию Андропову.
Речь в обоих шла о зверствах банды Дмитрия Купяка и его упырей.
Сначала сообщалось, что управление госбезопасности при Совмине УССР по Львовской области ведет расследование по уголовному делу, «возбужденному по факту преступной деятельности боевки СБ краевого «провода» ОУН, совершавших убийства и теракты» на Львовщине в 1944-1945 годах. Потом расследование уже вел республиканский КГБ.
Вскрылись страшные факты. Даже за одно из подобных преступлений если не в Канаде, то в соседних США усадили бы на электрический стул.
Сообщая, что Купяк Д.Г. во время немецкой оккупации и даже после изгнания гитлеровцев творил зверства не только в селах трех районов, но и в городах Львов и Буск, в Москву докладывали:
- Расследованием установлено, что Купяком и его бандой было убито около 200 человек польских и советских граждан, сожжено село Адамы, насчитывавшее до 300 дворов.
Пять бандитов после войны отсидели за участие в ОУН*, но не за участие в массовых убийствах. А их главарь через Польшу и Англию сбежал с награбленным в Канаду.
Что и где они творили?
- 17 августа 1944 года Олейник, Мороз, Чучман и другие бандиты, возглавляемые Купяком, в селе Грабово Бусского района Львовской области сожгли заживо в сарае 9 женщин и детей, в том числе троих детей возрасте от пяти до одиннадцати лет, - докладывали руководители украинской госбезопасности и прокуратуры первым лицам своих ведомств в Москву.
Те же бандеровцы, в том же районе, ведомые тем же Купяком, в ночь на 29 ноября напали на село Яблоновку с таким итогом:
- Убили 9 мирных граждан, в том числе детей в возрасте от 10 месяцев до 13 лет и разграбили их имущество.
В ночь на 10 декабря Купяк привел своих кровососов в село Побужаны, Они «убили там 16 человек, в том числе детей в возрасте от 6 месяцев до 13 лет».
В начале 1945-го Купяк со своей бандой пришли в село Чучманы-Заболотные, где уничтожили семью Владимира Кокоры:
- Она состояла из его жены Ярославы, детей Богдана 6 лет, Зиновия 4 лет, Марии 1 года, сестры Чучман Марии и ее грудного ребенка. Бандиты разграбили их имущество, а трупы убитых сожгли вместе с домом.
В феврале 1945-го Купяк вместе с Морозом задержали в селе Лисок председателя сельсовета Гнатышина Николая:
- Его Купяк лично застрелил, после чего по его приказу бандиты убили семью Гнатышина в составе 5 человек и разграбили их имущество.
Фото: Википедия.
27 апреля 1945-го, когда Красная Армия брала Берлин, во львовский городок Радехов ворвались беспредельщики Купяка. Вот как действовали «идейные бандеровцы»:
- Было убито 2 и ранено 4 советских гражданина, разграблен пивзавод, освобождены из камер задержанные…
3 июня 1945-го, когда эшелоны с победителями нацизма возвращались из Европы домой, Купяк с подельниками куражились в селе Гумниска:
- Бандитами были убиты работник райфинотдела Яскив Федор, его жена Екатерина, заготовитель Лукасевич Мария, задушена и брошена в колодец заведующая молокоприемным пунктом Голота Анна.
Особо отмечается, что когда банда Купяка захватывала бойцов или офицеров Красной армии и милиции, их всегда пытали перед смертью.
Также указано, что в 1944-м Купяк убивал людей только за то, что они поляки — например, 16 мая 1944-го в селе Купча.
На выездном заседании Львовского облсуда в конце 1969-го член банды Андрей Мороз заявил:
- Купяк не имел никаких убеждений. Все убийства, лично совершенные им или по его приказу, сопровождались грабежами. Деньги и драгоценности он сразу забирал себе.
Из показаний свидетеля С. А. Сусабовской:
- Купяк говорил: «Чем больше будет убийств, тем покорнее будет население».
Золото в крови убитых им женщин помогло «борцу за свободу Украины», добравшись до Торонто, открыть там ресторан. Канада его так и не выдала. А на Украине его кости, наверное, ждут в Пантеоне героев на болоте под Киевом…
*Организация признана террористической и запрещена в России.
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