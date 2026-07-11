От скорости ходьбы до уровня воспаления: эксперты определили 14 главных показателей для оценки старения человека

Ведущие мировые эксперты проанализировали множество биомаркеров и пришли к консенсусу. Фото: Gorodenkoff/Shutterstock/Fotodom

Наш возраст по паспорту и в реальности (биологический) - не одно и то же. «Исследования показывают, что в 20-25 лет человек может по определенным параметрам, скорости старения соответствовать 40-летним людям. И так же выглядеть», - рассказывает директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

Но оценка внешности все же вещь достаточно субъективная. А вот реальное состояние органов, систем организма, исправность либо неполадки в их работе, соответствующие тому или иному биологическому возрасту, можно измерить достаточно точно. Для этого используются специальные показатели - биомаркеры. На просторах интернета сегодня гуляют десятки версий - что именно и как стоит измерять. Легко запутаться, отдать лишние деньги, заработать переживания - возможно, на пустом месте.

Но теперь, похоже, появился надежный ориентир. Ведущие мировые эксперты проанализировали множество биомаркеров и пришли к консенсусу: какие показатели следует учитывать для оценки старения человека. Об этом рассказал профессор Москалев на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», организованном Росконгрессом. Биомаркеры из утвержденного списка работают достоверно, и в то же время их измерение экономически и технологически оправдано (возможно без чрезмерных трат и слишком сложных обследований).

- В России подавляющее большинство таких показателей вошли в программу госгарантий бесплатной медпомощи. То есть их можно будет проверить по ОМС в центрах медицины здорового долголетия (по мере их оснащения. - Ред.), - отметил Алексей Москалев.

КОНКРЕТНО: ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТАРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

В согласованном и утвержденном учеными списке их четырнадцать.

1) IGF-1 - инсулиноподобный фактор роста 1. Это гормон, который вырабатывается в основном печенью под действием гормона роста и отвечает за рост костей, мышц и деление клеток в организме. Измеряется по анализу крови.

2) GDF-15 - фактор дифференцировки роста 15. Это белок, который клетки организма выделяют в кровь в ответ на сильный стресс, повреждение или болезнь. Он подавляет аппетит, замедляет рост клеток - чтобы организм активнее занимался восстановлением, ремонтом «поломок».

3) IL-6 - интерлейкин-6. Это сигнальная молекула иммунной системы, которая активизируется при инфекциях, травмах. IL-6 провоцирует острое воспаление. А при хроническом стрессе или старении, когда его уровень постоянно чуть повышен, сам способствует разрушению тканей, прежде всего мышц.

4) НsCRP - высокочувствительный С-реактивный белок. Улавливает хроническое вялотекущее воспаление в стенках сосудов, которое ведет к атеросклерозу и инфаркту.

Фото: Thanadon88/Shutterstock/Fotodom

5, 6, 7, 8, 9, 10 - показатели состояния мышц, опорно-двигательной системы: мышечная масса, сила хвата (измеряется динамометром при сжатии кисти), мышечная сила (измеряется сила четырехглавой мышцы бедра, квадрицепса), тест «Встань и иди» (необходимо вставать со стула или кровати без помощи рук), скорость походки, тест на равновесие в положении стоя.

11) Индекс хрупкости. Это комплексная медицинская оценка разных возрастных проблем: симптомов, болезней, плохих анализов, слабости и проч. Проводится врачом.

12) Когнитивное здоровье. Определяется специальными тестами на память, мышление и т.д.

13) Артериальное давление.

14) Метилирование ДНК. Это специальный анализ крови, отражает возрастные изменения работы генов.

! Узнать адреса центров медицины здорового долголетия, где появится возможность по ОМС сдать такие анализы и пройти обследования, можно на официальном портале Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины.

- Биомаркеры помогут увидеть риски для здоровья на том этапе, когда они еще обратимы. Или хотя бы управляемы, - поясняет профессор Москалев. - Человек может накапливать такие риски уже с 18 лет. Если вовремя их распознать, то можно существенно повлиять на них (как - подскажут врачи в центрах медицины здорового долголетия. - Ред.). Тогда высоки шансы, что человек не дойдет до состояния заболевания. И не будет ускоренно стареть.

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