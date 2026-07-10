Герой спецоперации «Z» Евгений Писаренко обнаружил вражеский десант

Сержант Артем Москович и Младший сержант Евгений Писаренко

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Я не люблю соперничества, демонстраций, контр-маршей. Вместо этих ребячеств – глазомер, быстрота, натиск – вот мои руководители», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А своим воинам давал наставление: «Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко. Пуля дура, штык молодец».

ЭВАКУИРОВАЛ ПОВРЕЖДЕННУЮ ТЕХНИКУ

Сержант Артем Москович

«Водитель ремонтно-эвакуационного подразделения сержант Артем Москович на одном из тактических направлений СВО, действуя в составе ремонтной группы выполнял боевую задачу по эвакуации поврежденной техники.

В ходе выполнения боевой задачи автомобиль Московича подвергся атаке FPV-дрона противника.

Несмотря на повреждения автомобиля, Москович, используя накопленный опыт, смог успешно выехать из зоны риска.

Благодаря профессионализму и мужеству сержанта Артема Московича удалось выполнить боевую задачу и предотвратить потери среди личного состава ремонтной группы».

ОБНАРУЖИЛ ВРАЖЕСКИЙ ДЕСАНТ

Младший сержант Евгений Писаренко

«Заместитель командира взвода младший сержант Евгений Писаренко на одном из тактических направлений СВО выполнял боевую задачу по ведению воздушной разведки.

Несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы, расчеты БПЛА, под командованием младшего сержанта Писаренко успешно вскрыли расположение двух единиц бронетехники и формирования националистов, которые в последующем были уничтожены нашими FPV-дронами.

Благодаря профессионализму и бдительности младшего сержанта Евгения Писаренко удалось сорвать ротацию подразделений противника».