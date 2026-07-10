Дэвид и Виктория Бекхэм души ни чают в единственной дочери - Харпер Севен. Фото: REUTERS.

Бывшая суперзвезда футбола Дэвид Бекхэм показал фото своей единственной дочери. Харпер Севен исполнилось 15 лет, и в честь этого знаменательного события любящий отец выложил новое фото в свои соцсети.

«Моей прекрасной леди исполняется 15 лет. Ты идеальная дочь. Милая, добрая и прекрасная личность с замечательным характером, прямо как папа. Мы тебя очень любим и нам всем так повезло, что ты есть в нашей жизни», — написал бывший футболист сборной Англии.

Дэвид Бекхэм трогательно поздравил единственную дочку с важной датой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Публично поздравить Харпер с днем рождения решила и ее мама - бывшая участница Spice Girls Виктория Бекхэм. Как подобает семейству Бекхэмов, они выложили целую подборку снимков со своей дочуркой.

До недавнего времени Дэвид был примером идеального отца и мужа, а Бекхэмы - образцовым семейством. Спесь с четы Бэкхемов сбил их собственный сын - первенец - Бруклин Бекхэм. Парень сильно изменился после женитьбы на модели и актрисе Николе Пельтц, дочери американского миллиардера. Многие поклонники британской семьи считают, что Бруклин попал под сильное влияние своей "новой" семьи, которые недолюбливают Викторию и Дэвида. В частности, неприкрытый конфликт из-за Бруклина возник между Викторией и Николой. После всех перипетий Бруклин сильно изменился в поведении. После переезда в Лос-Анджелес к Николе он продолжал общаться с семьей, и даже проводил с ними большие праздники. Но после все резко изменилось. В один день Бруклин опубликовал пост о своем отце и матери, в котором его буквально "прорвало". Горе-сын посетовал, что знаменитые родители его чрезмерно контролируют, не давая буквально продохнуть. И отныне он этого не допустит. Мнение в комментариях разделилось. Большинство подписчиков ополчилось против Буклина, выразив мнение, что без известных родителей Бруклин бы ничего не добился. Его карьера фотографа и успехи на кулинарном поприще не принесли ему славы, если бы он не носил фамилию Бекхэмов.

Виктория Бекхэм поделилась кадрами с Харпер. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Бруклин, отписавшийся от родителей в соцсетях, и запретивший им напрямую связываться с ним и упоминать в соцсетях (он даже нанял для этого юристов - Авт.), недавно вновь поиздевался над собственной семьей. В начале июня Бекхэмы отправилась в Лос-Анджелес, США, на открытие звезды Дэвида на Аллее славы. После церемонии бедняжка Харпер решила навестить своего брата, который живет вместе Николой в LA (у Бекхэмов дом в Майами). Но тот даже не пустил ее за ворота. Американские папарацци подловили момент, как Харпер в расстроенных чувствах возвращается обратно к машине буквально спустя несколько минут. Не исключено, что это был хитрый ход со стороны Виктории и Дэвида - отправить сестру на примирение семьи с братом. Сообщалось, что у Харпер было даже с собой письмо от отца сыну. В любом случае, они остались ни с чем.

Дэвид Бекхэм счастливо женат на спутнице жизни Виктории Бекхэм. Пара живет на две страны - США и Великобритания. В Майами работает Дэвид - он является владельцем американского футбольного клуба "Интер Майами" из MLS. В Великобритании работает Виктория - у нее свой бренд одежды и косметики. У пары четверо детей - Бруклин (27 лет), Ромео (23 года), Круз (21 год) и Харпер (15 лет).

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