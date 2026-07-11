Григорий Лепс. Фото — пресс-служба «Белых ночей»

Фестиваль «Белые ночи», проходящий в Петербурге при поддержке Министерства культуры РФ и «Русской медиагруппы», вновь объединил артистов из разных «опер». Два дня на сцене Ледового дворца выступали наряду с маститыми звездами молодые певцы и блогеры. Забавная мизансцена случилась во время выступления Григория Лепса.

Артист недавно расстался со своей 20-летней девушкой Авророй и, видимо, пока до конца не оправился от разрыва. Бывшая муза певца уже встречается с 36-летним Рустамом Гаджиевым — одним из племянников президента Азербайджана, а Григорий Викторович пока один.

— Варианты у меня есть, но у меня в душе только одна девушка — Аврора. Пока она у меня в сердце, ничего поделать не могу, — говорил в недавнем интервью Григорий Лепс. — Может быть, у нас с Авророй ещё сложится. Своих подписчиков прошу только об одном: не оскорбляйте человека. А то пишут: «проститутка», «содержанка». Это не так. Она приличный человек, просто Аврора пока очень молода. Мне 63, а я порой как выкину что-то... А ей только недавно 20 исполнилось, — защищал бывшую артист.

То, что Лепс загрустил, видно невооруженным глазом. Во всяком случае, на фестивале «Белые ночи» к репортерам артист не вышел: не было настроения для общения с «акулами пера».

Но на сцене выложился на все сто. Да так, что к сцене выпорхнула 32-летняя блогер и певица Виолетта Чиковани и под песню «Дайте надежду» выделывала такие соблазнительные па, что ни у кого не осталось сомнений: девушка хочет понравиться Лепсу.

Красотка пытается соблазнить Лепса во время выступления

Напомним, Чиковани — экс-участница шоу «Влюбись, если сможешь» и реалити-шоу «Новые звёзды в Африке».

В юности эффектная брюнетка покорила не один конкурс красоты: «Мисс студенчество Волгограда» в 2014 году, «Мисс Волгоградская область» и «Краса студенчества России». Став популярным блогером, Чиковани предлагала коллаборации популярным артистам. Красотке даже приписывали роман с Николаем Басковым.

Виолетта Чиковани. Фото — пресс-служба «Белых ночей»

— Николай Басков — это невероятно радостный, солнечный человек, целеустремлённый. В нём такие качества крутые: сексуальный, очень харизматичный, может входить в доверие к женщинам, — говорила о Баскове блогерша.

Чиковани продолжительное время состояла в отношениях с Алексеем Дьяченко. Они встретились, когда Виолетте было всего 18 лет, и встречались и расставались долгие годы. Однако Дьяченко так и не женился на Виолетте. Кто знает, может, Григорий Лепс обратит на красотку внимание…

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