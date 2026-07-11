У «Русской ракеты» арестовали недвижимость в Москве: Павел Буре делит с бывшей женой имущество на полмиллиарда рублей

Павел и Алина Буре казались гармоничной парой Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В июне 55-летний хоккеист Павел Буре развелся со своей женой Алиной Хасановой. Они прожили в браке 17 лет.

Долгое время легенде «Ванкувера», «русская ракета» Павел Буре имел статус «завидного жениха». Ему приписывали романы с разными звездами. Но он в загс не спешил, пока однажды на отдыхе в Турции не познакомился с Алиной Хасановой, которой на момент знакомства не было и 20. Она моложе Павла на 15 лет. Вероятно, юный возраст девушки очаровал спортсмена. Четыре года они встречались, а в октябре 2009 года узаконили отношения в Майами, затем сыграли свадьбу в Москве. Буре подарил молодой жене Bentley. В браке родились сын и две дочери.

Павел и Алина Буре казались гармоничной парой. Но год назад супруги перестали появляться вместе на публичных мероприятиях и делиться совместными фото в соцсетях. Алина заявила, что разрыв с Павлом произошел в том числе по вине её свекрови. Татьяна Буре, действительно, всегда играла в жизни Павла большую роль. Собственно, она его и сделала великим спортсменом.

Отец хоккеиста - знаменитый пловец Владимир Буре - ушел из семьи, когда Павел был маленьким. И маме будущей звезды мирового хоккея пришлось очень непросто. Она в одиночку воспитывать двоих сыновей – Павла и его брата Валерия, а ещё и работала. Павел с большим уважением относится к своей матери.

В начале прошлого года Алина Буре подала иск в Никулинский суд Москвы, на что Павел ответил встречным иском в категории «иные споры, возникающие из семейных отношений». Супруги пытались решить вопрос опеки над тремя детьми. Бракоразводный процесс длился полгода. В июне была поставлена точка.

Впереди — раздел совместно нажитого имущества, которое оценивается в полмиллиарда рублей. В 2022-м пара приобрела помещение в 664 м2 в бизнес-центре «Парк легенда» (рыночная стоимость в районе 320 млн.рублей). На помещение в бизнес-центре наложен арест. У бывших супругов шикарный автопарк: Mercedes-AMG S 63 E Performance, Mercedes-AMG S 63 4matic, Rolls Royce Ghost и Rolls Royce Cullinan. Общая сумма в районе 80 млн.

Под раздел не попадает квартира Павла площадью 261 квадрат в Хамовниках на Фрунзенской набережной. И машино-место в 30 м2. Суммарно 392 млн.руб. Эту недвижимость Буре приобрёл до брака с Алиной.

На экс-супругу легенды российского хоккея Алину оформлен новенький Rolls Royce 2025 года, на рынке он стоит 60 млн. Также на неё оформлено подвальное помещение площадью 50 квадратов на улице Вавилова (примерно 20 млн и два машино-места на Ленинском проспекте общей стоимостью около 21 млн.).

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