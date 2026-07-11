«Тысяча ракет заряжены»: Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае его убийства

Американский лидер рассказал, что отдал приказ американским военным полностью уничтожить все районы Ирана Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран договорились продолжить переговоры, несмотря на возобновившиеся обстрелы. Среди новых требований, которые Вашингтон выдвигает Тегерану, - прекращение нападений на суда в Ормузском проливе. Все маршруты движения должны быть открыты без взимания платы. Как сообщает CBS News, Иран в частном разговоре с советником Трампа уже признал, что «совершил ошибку», обстреляв суда в Ормузском проливе.

«Исламская Республика Иран попросила нас продолжить «переговоры». Мы согласились, но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что перемирие ЗАКОНЧЕНО!» - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер рассказал, что отдал приказ американским военным полностью уничтожить все районы Ирана, если руководство республики совершит покушение на него. Накануне израильская разведка предупредила о предполагаемых плана Ирана по ликвидации Трампа.

«1000 ракет заряжены и нацелены на Иран, и еще тысячи последуют немедленно, если иранское правительство выполнит свою угрозу, озвученную во многих уголках мира, совершить покушение или попытку покушения на действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае, на МЕНЯ!», - написал он.

В интервью New York Post Трамп подчеркнул, что на сегодня таких планов у Тегерана нет, но власти Исламской Республики давно жаждут смерти политика.

В Иране в свою очередь опровергли информацию, что обращались к Вашингтону с просьбой о возобновлении переговоры. При этом Тегеран согласен на контакты с США через посредников, пишет иранская телерадиокомпания Irib. Накануне официальные лица Ирана провели переговоры с делегацией Катара, сообщает Reuters.

Ожидается, что переговоры состоятся в эти выходные в Омане, куда уже прибыл глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Незадолго до этого он обвинил Вашингтон в невыполнении условий подписанного в конце июня меморандума.

«Иран до сих пор выполнял свои обязательства - в отличие от так называемого министра финансов США, который нарушает пункт 9 меморандума о взаимопонимании. Это нарушение последовало за другими нарушениями и ошибочными действиями США. Проверка реальностью: соблюдение обязательств может быть только взаимным», - написал он в соцсети Х.

В Белом доме убеждены, если Тегеран не способен выполнить самую простую часть сделки - вернуть судоходство в Ормузском проливе к довоенному периоду, - то представители переговорной группы не смогут перейти к более сложным вопросам - ядерной программе Ирана. WSJ со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников утверждает, что перспективы заключения ядерной сделки с Ираном стремительно уменьшаются. В Белом доме сомневаются, что ядерную программу Тегерана удастся сдержать дипломатическим путем.

Неслучайно CNN представил эксклюзивный репортаж, в котором показал спутниковые кадры, которые якобы подтверждают попытки Ирана восстановить ядерные объекты.

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