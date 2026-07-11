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В мире11 июля 2026 9:31

«Тысяча ракет заряжены»: Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае его убийства

Белый дом требует от Тегерана открыть Ормуз для судоходства без взимания платы
Мария БЕРК
Американский лидер рассказал, что отдал приказ американским военным полностью уничтожить все районы Ирана

Американский лидер рассказал, что отдал приказ американским военным полностью уничтожить все районы Ирана

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран договорились продолжить переговоры, несмотря на возобновившиеся обстрелы. Среди новых требований, которые Вашингтон выдвигает Тегерану, - прекращение нападений на суда в Ормузском проливе. Все маршруты движения должны быть открыты без взимания платы. Как сообщает CBS News, Иран в частном разговоре с советником Трампа уже признал, что «совершил ошибку», обстреляв суда в Ормузском проливе.

«Исламская Республика Иран попросила нас продолжить «переговоры». Мы согласились, но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что перемирие ЗАКОНЧЕНО!» - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер рассказал, что отдал приказ американским военным полностью уничтожить все районы Ирана, если руководство республики совершит покушение на него. Накануне израильская разведка предупредила о предполагаемых плана Ирана по ликвидации Трампа.

«1000 ракет заряжены и нацелены на Иран, и еще тысячи последуют немедленно, если иранское правительство выполнит свою угрозу, озвученную во многих уголках мира, совершить покушение или попытку покушения на действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае, на МЕНЯ!», - написал он.

В интервью New York Post Трамп подчеркнул, что на сегодня таких планов у Тегерана нет, но власти Исламской Республики давно жаждут смерти политика.

В Иране в свою очередь опровергли информацию, что обращались к Вашингтону с просьбой о возобновлении переговоры. При этом Тегеран согласен на контакты с США через посредников, пишет иранская телерадиокомпания Irib. Накануне официальные лица Ирана провели переговоры с делегацией Катара, сообщает Reuters.

Ожидается, что переговоры состоятся в эти выходные в Омане, куда уже прибыл глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Незадолго до этого он обвинил Вашингтон в невыполнении условий подписанного в конце июня меморандума.

«Иран до сих пор выполнял свои обязательства - в отличие от так называемого министра финансов США, который нарушает пункт 9 меморандума о взаимопонимании. Это нарушение последовало за другими нарушениями и ошибочными действиями США. Проверка реальностью: соблюдение обязательств может быть только взаимным», - написал он в соцсети Х.

В Белом доме убеждены, если Тегеран не способен выполнить самую простую часть сделки - вернуть судоходство в Ормузском проливе к довоенному периоду, - то представители переговорной группы не смогут перейти к более сложным вопросам - ядерной программе Ирана. WSJ со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников утверждает, что перспективы заключения ядерной сделки с Ираном стремительно уменьшаются. В Белом доме сомневаются, что ядерную программу Тегерана удастся сдержать дипломатическим путем.

Неслучайно CNN представил эксклюзивный репортаж, в котором показал спутниковые кадры, которые якобы подтверждают попытки Ирана восстановить ядерные объекты.

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