Индиец в течение 30 лет бесплатно пользовался услугами более 300 гостиниц

По словам самого Джона, однажды его унизили сотрудники элитной гостиницы, после чего он решил им «мстить»

Полиция индийского города Райпур задержала 69-летнего Бингсона Джона, который почти 30 лет бесплатно жил в дорогих гостиницах по всей стране. За это время он мог обмануть более 300 отелей, неизменно исчезая перед расчетом.

Последней «жертвой» стал пятизвездочный Hyatt. Джон прожил там два дня, оставив счет почти на 64 тысячи рупий (51,6 тыс. руб.), а заодно, как считают следователи, похитил ноутбук стоимостью около 148 тысяч рупий (119,5 тыс. руб.). Через несколько дней его задержали в городе Бхубанешвар.

Полицейские утверждают, что схема практически не менялась десятилетиями. Хорошо одетый мужчина свободно говорил по-английски и представлялся преподавателем, туристическим гидом или инструктором по йоге. Он быстро входил в доверие к персоналу отелей и никогда не вызывал подозрений.

Бингсон Джон действительно работал гидом в Дели в 80-е годы. Тогда гостиницы часто бесплатно размещали экскурсоводов, сопровождавших иностранных туристов. Тогда он и изучил внутреннюю работу дорогих отелей. По словам самого Джона, однажды его унизили сотрудники элитной гостиницы, после чего он решил им «мстить».

Каждый раз он заселялся с двумя одинаковыми сумками. В одной лежали личные вещи, вторую он набивал газетами или подушками. Перед побегом мужчина оставлял ее в номере, создавая впечатление, что скоро вернется. Когда до сотрудников доходило, что постоялец исчез, он уже успевал покинуть город. Иногда мошенник уносил с собой дорогой алкоголь, сигареты и электронику.

Впервые его арестовали в 1996 году. С тех пор он неоднократно попадал в тюрьмы разных штатов и в общей сложности провел за решеткой около 15 лет. Однако после каждого освобождения возвращался к прежней схеме. Сейчас полиция проверяет заявление задержанного о 300 обманутых гостиницах. Следователи не исключают, что многие отели предпочитали не обращаться в правоохранительные органы, опасаясь за свою репутацию.