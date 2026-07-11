Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поговорила с политобозревателем KP.RU Гамовым.

…- Мария Владимировна, здравствуйте! Это Гамов из KP.RU.

Зеленский заявил в субботу, 11 июля, что украинская ПВО не справляется с российскими баллистическими ракетами. По его словам, из шести ракет «Искандер», запущенных ночью по целям в Киеве, не удалось сбить ни одну. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Главарь киевского режима добавил также, что ожидает от своих западных кормильцев выполнения обещаний по пакетам поддержки, о которых договорились на заседании НАТО. Также Зеленский призвал «максимально быстро двигаться по договоренностям относительно лицензий на системы Patriot».

Эту тему мы обсудили в нынешнюю же субботу с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой…

…- Мария Владимировна! Что может помочь этому, судя по всему, сошедшему с ума - просроченному? И - конечно - Украине?

- Ему, Александр, ничего не поможет, - сказала Мария Захарова. - Он как клещ, который впился в тело украинского народа и не может напиться крови.

- Спасибо Вам, Мария Владимировна! Но и с такими клещами - а во всем мире это хорошо известно - Россия умеет бороться!

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