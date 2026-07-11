В последнее время Паулина мало снимается и совсем не играет в театре, но зато она пишет сценарии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Наши коллеги из «СтарХита» рассекретили предположительного избранника актрисы Паулины Андреевой. Экс-супругу Федора Бондарчука заметили в московском кафе с интересным молодым мужчиной. Удалось выяснить, это 34-летний Андрей Сутормин. Паулина на 3 года его старше. Андрей похож на успешного айтишника. Человека, далекого от мира кино и театра и независимого от медийной известности Паулины, что в её глазах - плюс.

Он - генеральный директор и сооснователь строительной компании Biom Development Group, которая занимается инфраструктурой побережья Бали. Как характеризуется Сутормин на его страничке в соцсети, он - человек с уникальным сочетанием стратегического видения, лидерских качеств и опыта управления. На протяжении своей карьеры он успешно участвовал в бизнес-развитии в международных компаниях IT и развивал проекты в сфере недвижимости и отелей. Андрей многозадачный лидер.

Андрей Сутормин Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Он выбрал Бали для своего нового проекта, потому что на острове гармония человека и природы, можно работать комфортно и продуктивно. Андрей не активен в соцсетях. То, что он встречается с Паулиной Андреевой подтверждается тем, что они отмечают одинаковые локации в соцсетях. Добавляют одинаковую музыку в свои сторис. Вместе путешествуют. Недавно были в Республике Алтай, посетили село Кош-Агач. Некоторые обратили внимание, что новый возлюбленный Паулины внешне похож на её бывшего мужа Федора Бондарчука. Но очень отдаленно – разве что стрижкой «под ноль».

Новым избранником Паулины Андреевой стал 34-летний строитель Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Напомним, звезда фильма «Оттепель» познакомилась с Федором Бондарчуком в 2015 году. Бондарчук на 21 год старше Андреевой. Через 4 года вышла за него замуж. В марте 2021 года у них родился сын Иван. А в сентябре 2024 года появились слухи, что в семье Бондарчука и Андреевой не все благополучно. Потом было заявление, что «мы приняли решение расстаться... Но надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба». Потом - как будто бы примирение. Однако в мае этого года Бондарчук и Андреева официально развелись.

В последнее время Паулина мало снимается и совсем не играет в театре, но зато она пишет сценарии. Не зря же после школы училась на журфаке в Петербурге.

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