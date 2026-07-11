Ракету с кораблём "Союз МС-29" вывезли на стартовый стол: корреспондент KP.RU передает из Байконура

Подготовка к старту идет вовсю Фото: Евгений АРСЮХИН. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 14 июля, с космодрома Байконур отправится космическая экспедиция МКС-75 (Петр Дубров, Анна Кикина, Анил Менон). Подготовка к старту идет вовсю: на космодроме за процессом наблюдают многочисленные туристы, родственники членов экипажа и дублеров, а с ними – корреспондент KP.RU Евгений Арсюхин. В субботу ранним утром произошла важнейшая предполетная манипуляция, и вот как это выглядело.

В пятницу, 10 июля, Роскосмос сообщил: ракета Союз-2.1а соединена с кораблем Союз МС-29. Это значит: то, что мы видим на стартовом столе, и что мы, дилетанты, называем «ракетой», собрано воедино. Теперь конструкцию предстоит доставить до стартового стола и поставить на него.

Чтобы это увидеть, из города Байконура к одноименному космодрому надо выезжать затемно. Причем темно так, как в Средней полосе в июле не бывает: сказывается, что Байконур расположен существенно южнее.

14 июля, с космодрома Байконур отправится космическая экспедиция МКС-75 Фото: REUTERS.

В эти июльские дни здесь невероятно жарко. Даже в тени температура превышает 40 градусов. Но поздняя ночь и раннее утро – пора благодатная. Дует прохладный ветерок, поют птицы, радуясь паузе от жары.

Восход Солнца застает по дороге на космодром, и поначалу светило кажется ласковым. Мы на месте. Пытаюсь сориентироваться. Вот железнодорожные пути, по ним только что проехал со свистками локомотив. Понемногу понимаю: ракета находится вон в том ангаре, повезут ее по железной дороге, и путь – от силы километр, а может, и меньше (конструкции стартового стола отлично видны вдалеке), но займет прилично времени.

Понемногу начинают собираться туристы. Поездка на Байконур становится модным трендом. Есть иностранцы из дальнего зарубежья. Есть пары с маленькими детьми. Мне показалось, что встали пораньше и приехали посмотреть на ракету не менее двух тысяч человек. Прислушался, что говорят своим группам гиды. Рассказывают интересно, многие вещи не знал и я. Люди, значит, компетентные.

Взоры прикованы к сооружению не слишком крупному, но с огромными металлическими воротами. К воротам вплотную подошел локомотив. Именно в этом ангаре и происходила сборка днем ранее. Отсюда уже путь на стартовый стол.

Вдруг толпа прекратила разговоры, в воздух поднялись телефоны. Ворота приоткрылись. И в 7 часов 30 минут утра, точно по графику, локомотив вытянул из ангара ракету двигателями вперед.

Велика ли ракета? Поймал себя на том, что чувство зависит от масштаба. Когда ракета только показывается в проеме ангара, она кажется, по сравнению с ним, невероятно громадной. А на железной дороге – большой, но не слишком. Однако, когда она уже стоит на столе, ты отъезжаешь километр, другой, пятый… А ракета выглядит в мареве горизонта как фигурка кочевника, закутанная в плащ – понимаешь, насколько же она на самом деле велика.

И вот ракета у стартового стола. Лежит на платформе, на которой приехала, горизонтально. Сюда уже не пускают туристов, только родственников космонавтов и журналистов. Особенно оказалось заметным «сообщество поклонников» Анны Кикиной. Они разворачивали матерчатый плакат и исполняли речевку.

Солнце тем временем входит в свои права, люди принимаются искать тень.

Я слышал, что ракету поднимает на стол огромный домкрат, но думал, что это фигура речи. Оказалось, нет, домкрат и есть. Подготовка к подъему заняла около часа. Специалисты поднимались на ракету, присоединяли какие-то кабели. Периодически раздавался величественный голос диспетчера, сообщавший об окончании того или иного этапа, что придавало процессу особенную весомость.

Ракету с кораблём "Союз МС-29" вывезли на стартовый стол Фото: REUTERS.

Наконец ракета как бы слегка поднялась острием, но еще незаметно для глаз, минута – а она уже висит под 45 градусов, и чувство нереальности не покидает, потому что находишься от нее совсем близко. И как-то незаметно, естественно, раз – и встала.

Во время старта посмотреть там близко на ракету не получится. Наблюдателей отвозят за несколько километров. Мне стало интересно: а вот место, где мы стоим, все, наверное, сносит струей огня (а мы были метрах в ста, если не ближе). Оказалось, нет, хотя «камни летят». Все-таки от стартующей ракеты надо держаться подальше.

Процесс подготовки космической миссии не затихает ни на минуту и продлится все эти дни. Мы будем держать вас в курсе событий.