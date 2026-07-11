«Юбку забыла надеть»: Ирина Дубцова скопировала скандальный образ Лолиты

Ирина Дубцова вышла в скандальном образе Лолиты на фестивале "Белые ночи" Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ирина Дубцова прилетела в Петербург на музыкальный марафон «Белые ночи», прошедший под знаком «Звезд Русского Радио». Артистка, спев в Ледовом дворце лучшие хиты, удивила своим новым образом.

«Забыла юбку надеть!», «Дубцова скопировала знаменитый комбинезон Лолиты!», «Кто-то после расставания режет каре, а Ирина просто решила выйти в люди без юбки», — обсуждают в соцсетях новый образ постройневшей Дубцовой комментаторы.

Ирина Дубцова. Фото: пресс-служба фестиваля "Белые ночи"

Многие связали такую перемену в имидже с недавними слухами о расставании певицы с возлюбленным Иваном Петренко.

Напомним, 42-летняя Ирина Дубцова недавно впервые прокомментировала разговоры о разрыве со своим любимым мужчиной. Журналисты писали, мол, артистка ушла от бизнесмена из-за его сложного характера. Певица не стала отмалчиваться и написала в своем блоге сообщение, правда, весьма туманное: «Дорогие журналисты! Тормозните с публикациями и формулировками про расставание до моей прямой речи, пожалуйста. Я в Китае. Дайте мебель в огромный дом выбрать спокойно».

Ирина Дубцова и Иван Петренко Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Впрочем, Иван Петренко пока опровергает расставание с Дубцовой. Вполне возможно, певица стала выбирать столь откровенные наряды, чтобы порадовать своего молодого возлюбленного.

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