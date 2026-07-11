Настя Ивлеева устроила рискованную фотосессию Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Блогер Настя Ивлеева не так давно заявила, что не собирается возвращаться в светскую жизнь, от которой была отлучена после скандальной вечеринки в декабре 2023 года в клубе «Мутабор».

Напомним Настюшка-опасность позвала на вечеринку почти весь российский шоу-бизнес, сообщив, что дресс-код - almost naked, то есть без одежды. Некоторые поняли буквально, в таком полуголом виде и явились. А после общественность возмутилась циничной, тупой и бессмысленной вакханалии в то время, как идет СВО.

Досталось не только Ивлеевой, но и её звездным гостям-артистам. Начали «отменять» их концерты и съемки. Однако после публичных извинений за то, что «зашли не в ту дверь», все артисты вернулись на сцену и в медийную жизнь. Кроме Ивлеевой. Она «залегла на дно». На какое-то время перестала вести соцсети. Вышла замуж за бизнесмена Филиппа Бегакова. Вместе они выпустили в Сети реалити-шоу о жизни на ферме. Устроили тур по городам и сёлам России.

Теперь Ивлеева рассказывает в соцсетях, как она изменилась: стала примерной женой и добросовестным фермером, читает книги, путешествует. И совсем не скучает по светской жизни. «Мне уже ничего, никому не нужно доказывать. Меня периодически приглашают на премьеры, мероприятия, но я пока пас. Теперь нужен повод, чтобы я пришла», — заносчиво заявила Настя.

Не все поняли иронию телеведущей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

И вдруг она устраивает фотосессию в салоне ретро-кабриолета. «Не всё же мне в деревне разлагаться», - написала Ивлеева. Ну правда, сколько можно терпеть эту епитимью? И снова она за рулем… полуголая. Народ юмор Настюшки не оценил. И посыпались комментарии: «Страшная и неадекватная женщина. Одета не пойми во что». «Вульгарная, пошлая выскочка». «Уехала в деревню, ну и живи на земле, не высовывайся». «Пусть кур щиплет- голая вечеринка на ферме будет!».

Похоже, как бы ни старалась Анастасия затереть в народной памяти своё скандальное прошлое, пока ей это не удается.

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