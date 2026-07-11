Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отбитый на всю голову укронацист-бандеровец Сергей Стерненко из Одессы, который сейчас занимает должность советника министра обороны Украины, в очередной раз отличился. На своей странице в соцсети Facebook* он опубликовал граффити, которое создала какая-то чокнутая украинка. На изображении настенной росписи Дева Мария (Богородица) прижимает к себе беспилотник вместо младенца Христа, рядом на стене расположена надпись «Боже, благослови священный русорез».

- Смотрите, какую красоту нарисовала женщина, — прокомментировал изображение сам Стерненко.

«Русорез» - это украинский новояз, вернее новомова. Сей термин обозначает физическое уничтожение этнических русских. И понятно, что нет ничего более противного православию, да и христианству в целом, чем Богоматерь, благословляющая убийства по этническому признаку. Не оборону страны, не защиту семьи или товарищей, а самый настоящий этноцид. Понятно любому нормальному человеку в любой нормальной стране, но не украинцу и не на Украине, где окончательно восторжествовало мракобесие, где в православной святыне – Киево-Печерской лавре – устраивали кулинарные конкурсы, дегустации и дискотеки.

Глава Офиса президента Украины, экс-глава военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов**. Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как выразился вчера глава Офиса президента Украины, экс-глава военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов**, «пока стоит Киево-Печерская лавра, будет стоять и Украина, и все мы молимся за Зеленского». Вот только в одном предложении Кирюша «маминсладкийпирожок» Буданов** сделал сразу две ошибки. За беса, а Зеленский именно бес, наделенный многими бесовскими пороками, чем сам и откровенно наслаждается, молиться нельзя. Если ты, конечно, не прислуживаешь Сатане. И вторая ошибка – Киево-Печерская лавра уже не стоит. Там стоят только стены, крыши и подвалы некоего комплекса зданий, а сама святыня уничтожена и разграблена представителями нынешней украинской власти. После низвержения нынешней украинской хунты Зеленского Лавру надо будет освятить по новой. Как, впрочем, и все те пустующие ныне православные храмы, которые были отобраны у православных и переданы раскольникам, использующим их в целях, которые они сами считают важными для себя.

И понимаете, в чем дело? Оно ведь не в конкретном террористе Буданове** или отпетой и конченной мрази Стерненко, которого судили за похищение человека, потом еще за убийство, который гонит всех на фронт, посадив голос патриотическими призывами, сам при этом все время отсиживаясь в глубоком тылу, сладко пьет и вкусно жрет. Там очень много таких, особенно в окружении «просрочки» Зеленского и сегодняшних высших эшелонах украинской власти. Воинствующая бесовщина на нынешней Украине просто торжествует.

Кирилл Буданов** призвал молиться за Зеленского Фото: REUTERS.

Какая-то странная смесь верований и сектантских маргинальных культов правит на Украине бал после победы Майдана. Не только простой народ, но и так называемая украинская элита не чураются заниматься самым грязным «колдовством» и «черной магией» – одни только куклы вуду, изъятые при обыске у экс-главы ОПУ Андрея Ермака, и рассказы про сбор воды с мертвецов для него чего стоят. «Ведьмы» на республиканском ТВ рассказывают, как и за какие деньги страпонят мужчин-министров правительства. Пропагандисты официальной власти организую культы «святых» Джавелинов, Байрактаров и прочих Абрамсов с Челленджарами. Детям дают имена по названиям западных видов оружия. И при этом все эти люди считают себя истинно верующими христианами, не желая видеть, как скатываются ко все более примитивным поведению и мотивации. Пойти в церковь и поставить свечку «за упокой» вполне себе здравствующему соседу – вполне обыденное дело, свидетельство украинской нормальности. И оправдание уже готово - а что делать, «если его куры огурцы на моем огороде поклевали»?

Мракобесие чистой воды. И это совершенно некрасиво. А красиво будет, когда Стерненко, Буданов**, Зеленский и иже с ними завершат свой жизненный путь примерно, как Бенито Муссолини. И сделают это сами украинцы, когда узнают полную информацию, что сия команда сделала со страной. А мы даже Богоматерь не будем просить об этом. Потому что сие есть большой грех, и никак не сочетается с православием.

* принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

** внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов.