«Все случилось так, как я и мечтала»: Ида Галич раскрыла подробности, как прошла её свадьба

Ида Галич рассказала о своей свадьбе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Второй день подряд 36-летняя блогер и телеведущая Ида Галич публикует в соцсетях фото и сторис со своей свадьбы. Так сказать, делится подробностями. И про тамаду, и ведущих церемонии, и «про корабль любви»… Про то, как весело и хорошо прошла церемония в горах Осетии.

«Саша Гудков и Денис Дорохов - самые лучшие ведущие. А Катя - лучшая тамада! – поделилась впечатлениями новобрачная. - Когда мы готовили свадьбу, мы прекрасно понимали, что в такой красивой локации, с такими крутыми гостями и с таким грандиозным размахом должен быть определенный градус юмора. И я и Олег (муж Иды) уже были в гавани под названием «семейная жизнь» и, конечно, пафосные речи были бы неуместны. Только самоирония. Хардкор.

Я очень благодарна Саше и Денису за то, что они смогли соблюсти баланс между юмором и душевностью.

Вчера было очень красиво, смешно и трогательно».

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Как стало понятно из постов Иды, свадьба продолжалась два дня. «Все случилось так, как я и мечтала: озеро, горы, самые близкие люди и, конечно же, наша ЛЮБОВЬ.

Горы позволили нам прочувствовать момент.

Это сообщение я пишу из теплого зала ресторана, где прямо сейчас продолжается наша свадьба. А про дождь в горах, под который танцевали все гости нашего праздника и который благословил нас на счастливую жизнь, я расскажу завтра».

Можно сказать, Ида пишет репортажи «с колес», нон-стоп в ежедневном режиме.

Многие спрашивают, почему свадьба блогера проходила в Осетии, если Ида с семьей живет в Москве. Отвечаем. Потому что Ида – наполовину осетинка. Это её второй брак. В 2018 года она вышла замуж за Алана Басиева. В феврале 2020 года у пары родился сын Леон. В том же году пара рассталась. В июле прошлого года Ида родила девочку по имени Лия от бизнесмена Олега Ледвича, с которым помолвлена с января 2025 года. В июле 2026 года пара поженилась.