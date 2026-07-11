Певец Валерий Сюткин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Валерий Сюткин выставил на продажу свою квартиру в Москве, объявив цену в 420 миллионов рублей. Общая площадь этих «царских хором» — 231 квадратный метр.

Звездное гнездышко расположено в старинном здании XIX века, и интерьер в квартире Сюткина выполнен в том же стиле. Стены квартиры артиста украшены редкими картинами и гобеленами.

Однако пока на роскошную квартиру певца не нашлось покупателей. Причину «застоя» продаж шикарных метров KP.RU объяснила риелтор, член Российской гильдии риелторов, эксперт в сфере недвижимости Юлия Юсова:

— Если посмотреть на сам объект, квартира площадью около 231 кв. м в знаменитом доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре — это исторический центр Москвы, престижная локация и действительно редкое предложение для рынка. Однако элитная недвижимость стоимостью более 400 млн рублей живет по совершенно другим законам, чем массовый рынок, — рассуждает Юсова. — Главная причина длительной продажи заключается в крайне узком круге потенциальных покупателей: если квартиру стоимостью 20–30 млн рублей готовы рассматривать тысячи человек, то покупателей объектов за 400–500 млн рублей можно буквально пересчитать по пальцам.

Общая площадь квартиры 231 квадратный метр. Фото: whitewill.ru

При этом сама квартира продается не только как объект недвижимости, но и как часть определенной истории. В объявлениях большой акцент сделан на антиквариате, коллекционной мебели, предметах искусства, исторических интерьерах, рояле, камине и уникальной атмосфере. Для одних покупателей это может быть преимуществом, но для многих состоятельных клиентов, наоборот, становится ограничением.

Сегодня обеспеченные покупатели все чаще приобретают локацию, видовые характеристики, качество дома и планировку, а интерьер предпочитают создавать под собственный вкус, поэтому роскошный авторский интерьер далеко не всегда увеличивает ликвидность объекта. Более того, некоторые покупатели сразу закладывают в бюджет расходы на полный демонтаж существующей отделки и создание нового пространства.

Если говорить о стоимости, то текущая цена около 420 млн рублей выглядит ближе к рыночной, чем первоначально озвученные суммы в районе полумиллиарда рублей, однако даже эта цена находится в верхнем диапазоне рынка. В пересчете на квадратный метр получается примерно 1,8 млн рублей, что соответствует уровню очень дорогих объектов в историческом центре Москвы.

При этом важно понимать, что элитный рынок оценивает не только локацию: сегодня покупатели обращают внимание на наличие подземного паркинга, современные инженерные системы, безопасность, приватность, сервис и инфраструктуру дома. Многие новые клубные проекты в Москве предлагают уровень комфорта, который сложно обеспечить в исторических зданиях, даже если они находятся в престижнейших районах города.

Квартира стоит 420 миллионов рублей. Фото: whitewill.ru

На мой взгляд, известность владельца в данном случае играет скорее нейтральную роль. Безусловно, для кого-то квартира известного артиста может представлять дополнительный интерес, но большинство покупателей недвижимости такого уровня приобретают не биографию предыдущего собственника, а качественный актив для жизни или сохранения капитала.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что объект одновременно продают несколько крупных агентств элитной недвижимости. Обычно такая стратегия применяется тогда, когда собственник заинтересован в максимально широком охвате аудитории и стремится увеличить шансы на поиск покупателя. Это говорит о том, что работа по продаже ведётся активно, однако даже профессиональное продвижение не всегда способно компенсировать ограниченность спроса в данном ценовом сегменте, а иногда это даже играет отрицательную роль в продаже объекта недвижимости.

Поэтому я считаю, что проблема квартиры Валерия Сюткина — в сочетании сразу нескольких факторов: очень высокой цены, специфического авторского интерьера, ограниченного круга покупателей и общей трансформации рынка элитной недвижимости, где клиенты стали значительно более рациональными.

Такие объекты продаются не за недели и даже не за месяцы — иногда поиск покупателя занимает несколько лет, и это абсолютно нормальная практика для сегмента недвижимости стоимостью в несколько сотен миллионов рублей.