Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Валерий Сюткин выставил на продажу свою квартиру в Москве, объявив цену в 420 миллионов рублей. Общая площадь этих «царских хором» — 231 квадратный метр.
Звездное гнездышко расположено в старинном здании XIX века, и интерьер в квартире Сюткина выполнен в том же стиле. Стены квартиры артиста украшены редкими картинами и гобеленами.
Однако пока на роскошную квартиру певца не нашлось покупателей. Причину «застоя» продаж шикарных метров KP.RU объяснила риелтор, член Российской гильдии риелторов, эксперт в сфере недвижимости Юлия Юсова:
— Если посмотреть на сам объект, квартира площадью около 231 кв. м в знаменитом доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре — это исторический центр Москвы, престижная локация и действительно редкое предложение для рынка. Однако элитная недвижимость стоимостью более 400 млн рублей живет по совершенно другим законам, чем массовый рынок, — рассуждает Юсова. — Главная причина длительной продажи заключается в крайне узком круге потенциальных покупателей: если квартиру стоимостью 20–30 млн рублей готовы рассматривать тысячи человек, то покупателей объектов за 400–500 млн рублей можно буквально пересчитать по пальцам.
При этом сама квартира продается не только как объект недвижимости, но и как часть определенной истории. В объявлениях большой акцент сделан на антиквариате, коллекционной мебели, предметах искусства, исторических интерьерах, рояле, камине и уникальной атмосфере. Для одних покупателей это может быть преимуществом, но для многих состоятельных клиентов, наоборот, становится ограничением.
Сегодня обеспеченные покупатели все чаще приобретают локацию, видовые характеристики, качество дома и планировку, а интерьер предпочитают создавать под собственный вкус, поэтому роскошный авторский интерьер далеко не всегда увеличивает ликвидность объекта. Более того, некоторые покупатели сразу закладывают в бюджет расходы на полный демонтаж существующей отделки и создание нового пространства.
Если говорить о стоимости, то текущая цена около 420 млн рублей выглядит ближе к рыночной, чем первоначально озвученные суммы в районе полумиллиарда рублей, однако даже эта цена находится в верхнем диапазоне рынка. В пересчете на квадратный метр получается примерно 1,8 млн рублей, что соответствует уровню очень дорогих объектов в историческом центре Москвы.
При этом важно понимать, что элитный рынок оценивает не только локацию: сегодня покупатели обращают внимание на наличие подземного паркинга, современные инженерные системы, безопасность, приватность, сервис и инфраструктуру дома. Многие новые клубные проекты в Москве предлагают уровень комфорта, который сложно обеспечить в исторических зданиях, даже если они находятся в престижнейших районах города.
На мой взгляд, известность владельца в данном случае играет скорее нейтральную роль. Безусловно, для кого-то квартира известного артиста может представлять дополнительный интерес, но большинство покупателей недвижимости такого уровня приобретают не биографию предыдущего собственника, а качественный актив для жизни или сохранения капитала.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что объект одновременно продают несколько крупных агентств элитной недвижимости. Обычно такая стратегия применяется тогда, когда собственник заинтересован в максимально широком охвате аудитории и стремится увеличить шансы на поиск покупателя. Это говорит о том, что работа по продаже ведётся активно, однако даже профессиональное продвижение не всегда способно компенсировать ограниченность спроса в данном ценовом сегменте, а иногда это даже играет отрицательную роль в продаже объекта недвижимости.
Поэтому я считаю, что проблема квартиры Валерия Сюткина — в сочетании сразу нескольких факторов: очень высокой цены, специфического авторского интерьера, ограниченного круга покупателей и общей трансформации рынка элитной недвижимости, где клиенты стали значительно более рациональными.
Такие объекты продаются не за недели и даже не за месяцы — иногда поиск покупателя занимает несколько лет, и это абсолютно нормальная практика для сегмента недвижимости стоимостью в несколько сотен миллионов рублей.