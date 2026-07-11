Певца Александра Добрынина мучит одышка и одиночество

69-летнему певцу Александру Добрынину стало плохо с сердцем дома, пришлось вызвать скорую. Фото: Кадр видео.

Сначала появилось сообщение, что 69-летнему певцу Александру Добрынину стало плохо с сердцем дома, пришлось вызвать скорую. Медики стабилизировали состояние артиста. Как тут же директор исполнителя хита «Розовые розы» опровергла эту информацию. Мол, с Добрыниным все в порядке. Так обычно и бывает в подобных ситуациях, это обычно называется «плановое обследование».

В последние годы некогда популярный артист живет в одиночестве, изредка выступает. И горько признается: «Мне некому оставить наследство». Хочется добавить, что и подать стакан воды, похоже, некому.

Александр Добрынин был трижды женат. И каждый раз – неудачно. Первый брак с музыкантом Ларисой Савельевой он называл «ошибкой молодости». Второй его избранницей стала танцовщица Ольга Шорина, её можно увидеть в клипе «Розовые розы». И этот брак не принес Добрынину счастья. Якобы, супруга изменила ему с певцом Михаилом Муромовым. После развода Ольга родила дочь Ангелину, которую Добрынин отказывался признавать своей.

Третий брак был еще скандальней. В одном из столичных клубов Добрынин познакомился с Еленой Гусевой, которая, по словам музыканта, была проституткой. «Мне казалось, что из девушки легкого поведения получится самая верная на свете жена, ведь она уже нагулялась, а я подарю ей настоящую любовь», — объяснял музыкант свой выбор.

Но отношения супругов погрязли в скандалах и взаимных изменах. После расставания Елена родила дочь Лизу, которую певец снова отказался признать. Единственный ребенок, которого Добрынин считает своим - это его сын Слава от случайной любовницы. Но и сыном он особо не интересуется. «Наверное, у меня не выработался отцовский инстинкт», - признавался артист. «У меня трагическая судьба. Я хожу на кладбище, кладу розовые розы на могилу кота (любимый кот Барсик — единственное существо, к которому Добрынин, похоже, испытывал искреннюю привязанность). Я остался один: ни матери, ни отца, ни детей, ни жены, никого. Я все оставлю своему директору Елене (Шалимовой), потому что некому больше оставлять. Дети? Да пошли они! Ни брат, ни сестра ничего не получат, лучше чужим оставить», — рассказывал Александр Добрынин о своих планах. При таком отношении к жизни действительно могут быть проблемы с сердцем.

Напомним, Александр Добрынин — певец, поэт, музыкант, стал известен как солист ВИА «Весёлые ребята», «Зодчие», «Мираж». Он был особенно популярен в конце 1980-х — начале 1990-х годов благодаря хитам «Розовые розы» («Светка Соколова»), «Рита-Маргарита», «Ночные цветы» и другим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер Юрий Смирнов, сыгравший немало бандитов, подлецов и предателей