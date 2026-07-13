«Непроглядная тьма протяженностью в световые года»: командир будущей миссии к МКС рассказал, что чувствует человек на орбите

В прошлом полете Петр Дубров был бортинженером, в предстоящем – командиром корабля. Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Во вторник, 14 июля, к Международной космической станции с космодрома Байконур стартует миссия МКС-75. На корабле Союз МС-29 в космос отправятся космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Для командира корабля, Петра Дуброва, это второй полет. Пресс-служба Роскосмоса специально для KP.RU взяла интервью у космонавта. Вы узнаете, почему символом миссии стал тигр, как книга Алексея Леонова вдохновила мальчика из Хабаровска, и почему в этой жизни главное – не сдаваться, даже если все, казалось бы, против вас.

НЕБО ЗОВЕТ

В детстве (дело было в Хабаровске) Петр Дубров прочитал книгу Алексея Леонова «Выхожу в космос», и она его перепахала.

- Я рано научился читать, в четыре года, и в шесть читал уже довольно бегло. Книга Алексея Архиповича стала одной из первых, которую я запомнил. Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Он простым языком, для детей, описал сложные вещи, а еще в книге были его собственные иллюстрации. Леонов изобразил то, что может нарисовать лишь космонавт, находясь на Земле, такого не придумать, - говорит Петр Дубров, - Я представлял себя на месте Леонова, парящим в космосе. На все детство со мной осталось ощущение чего-то фантастического, нереального, и в то же время в принципе достижимого. Во мне зародилось желание стать частью великого действа: покорения Вселенной.

Книга легла на подготовленную почву: в семье Петра Дуброва говорили о небе часто. Дедушка был военным летчиком во время войны с Японией, затем – пилотом гражданской авиации, инструктором. В гражданской авиации всю жизнь трудился и отец будущего космонавта. Но, признает Петр, тогда, в детстве, он и подумать не мог, что когда-то станет космонавтом.

- Я попытался сделать это в Хабаровске, но всякий раз что-то мешало. После переезда в Москву объединился с друзьями. И вот первый прыжок… В момент, когда парашют раскрылся, я понял, что больше не падаю, и взгляд упал на траву подо мной. Она была, как мне показалось, неестественного, изумрудного цвета, - рассказывает космонавт.

Первый прыжок окрылил. Петр всерьез занялся парашютным спортом, и дошел до уровня кандидата в мастера спорта по групповой акробатике.

- На соревнованиях мы показали хорошие результаты. Но я не думал тогда, что этот опыт станет полезен в отряде космонавтов. Однако, оказалось, что парашютная подготовка – важный элемент тренировочного процесса. У меня получилось, благодаря навыку, выполнить эту часть работы быстро и легко, - говорит Петр Дубров.

Космонавт Петр Дубров. Фото: Пресс-служба Роскосмоса

«Я ПОНЯЛ, ЧТО МОИ ШАНСЫ РАСТУТ»

Но тогда, в 90-е, Петр стал программистом. Однако, как только в России объявили первый открытый набор в отряд космонавтов Роскосмоса, подал документы.

- Никакой уверенности, что пройду все этапы, конечно, не было. Я прекрасно понимал, что моими «конкурентами» станет огромное количество достойных людей. У меня же не было никакой космической подготовки и «космической» специальности, - вспоминает Петр, - И в то же время я осознавал: если не попробую, буду жалеть всю жизнь.

В первую очередь пришлось подтянуть физическую форму, отправиться в зал.

- Занимался и силовой подготовкой, и упражнениями на выносливость. Ведь одними из первых тестов были физические испытания, около 30 видов, что продолжалось два дня. Потом – проверка профессиональных знаний, психологические тесты, наконец, медкомиссия. Проходя этап за этапом, и получая приглашение на следующий, я понимал, что мои шансы понемногу растут, - вспоминает Петр Дубров.

Наконец, добравшись до медкомиссии, Петр осознал, что, похоже, у него получилось, и космонавтом ему – быть. К тому моменту отсеялось уже немало претендентов. После медкомиссии оставалась еще одна комиссия, межведомственная. До нее дошли восемь кандидатов. В космонавты взяли всех.

Петр Дубров. Фото: Пресс-служба Роскосмоса

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Профессия программиста, высокотехнологичная и «умная», наверное, помогла? Как сказать, все сложно, рассказывает Петр:

- С одной стороны, опыт программиста мне скорее мешал. Один из основных навыков программиста – умение сосредоточиться на задаче. А работа космонавта подразумевает, напротив, распределение внимания. Нужно следить за большим количеством параметров корабля, за его ориентацией, за работой систем. Умение переключать внимание отличается от навыка его фокусировать. Пришлось учиться, - говорит космонавт.

С другой стороны, космонавт постоянно окружен компьютерами. На них программист смотрит не так, как, даже продвинутый, пользователь. И Петр придумал много приемов, которые облегчают взаимодействие с «умной» техникой:

- Я вижу, что можно упростить. Ведь я смотрю на бортовые компьютеры не как космонавт, а как программист. Я стал создавать решения, которые позволяют заменить «рутину» - программой. В планах – подумать над тем, как добиться более комплексной, связанной работы различных систем. В еще большей степени сократить «лишние» действия человека. Что-то из моих идей уже работает на борту, - говорит Петр Дубров.

Наступает эра искусственного интеллекта. Пока ИИ – инструмент еще спорный, и к нему много вопросов как по безопасности, так и по достоверности результатов, отмечает космонавт. Но от нейросетей никуда не деться, и применяться они в космосе будут. Одна из интересных и очевидных задач, говорит Петр Дубров – идентификация фотографий Земли, сделанных космонавтами. После должного обучения ИИ мог бы молниеносно подсказать, что именно попало в кадр.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса

ДАЖЕ СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ПО-ОСОБОМУ

А видят космонавты с орбиты много всего. Но по-особому замирает сердце Петра Дуброва, когда станция пролетает над родным Хабаровском. Это город, по которому «нельзя не скучать»:

- Здесь прошли мои самые яркие годы. Здесь – места, к которым я постоянно возвращаюсь в своей памяти. Когда была возможность, я смотрел на Хабаровск с орбиты: то прикрытый облаками, а то в полном солнечном сиянии. Стремился найти глазами знакомые места, свой дом, набережную, по которой так любил гулять. Когда в 2021 году случился мощный паводок, разлился Амур, я делал фотографии и передавал их специалистам. Надеюсь, во время следующего полета получится сделать еще больше снимков родного города, - говорит Петр.

Вид Хабаровска, большого города, который пешком не обойдешь, но который пролетает в иллюминаторе за минуты, заставляет задуматься о том, как мал наш земной дом.

В еще большей степени чувство величия Вселенной охватывает, когда выходишь в открытый космос: а во время предыдущего полета Петр Дубров сделал это четыре раза.

- Первое, что ты видишь, это непроглядная тьма. Абсолютно черная, глубокая. В этот момент тебя охватывает чувство бесконечности. Ты понимаешь, что впереди на световые годы, на парсеки ничего нет. Ты пытаешься в одно мгновение «пробить» взглядом эту глубину, но это невозможно, - делится Петр.

К выходу в открытый космос невозможно «привыкнуть»: это всегда вызов. Подготовка начинается еще на Земле, затем – более плотная и предметная – на МКС, недели за две до выхода.

- Ты наконец осознаешь, что начинается реальная работа, и больше нет места страхам и сомнениям. Когда выходишь в шлюзовой модуль, ты не можешь отделаться от нереальности происходящего. По мере сброса давления влага из воздуха, в норме существующая в виде невидимого пара, конденсируется, и все вокруг погружается словно в туман. Ты понимаешь, что это не тренажер, - говорит Петр Дубров.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса

ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В прошлом полете Петр Дубров был бортинженером, в предстоящем – командиром корабля. Компетенции схожи, и все-таки ответственность выше, рассказывает космонавт:

- С технической точки зрения подготовка бортинженера и командира отличаются не радикально. Но если бортинженер больше озабочен функционированием узлов по отдельности, то командир – тем, как они взаимодействуют, тем, как отказ одного прибора может потянуть за собой сбой другого; он видит картину в целом. На командире лежит серьезная ответственность, ведь окончательное решение остается за ним, - говорит Петр.

Впрочем, главное «правило космонавта» - одно для каждого члена экипажа: спокойствие и неспешность. Ошибка, сделанная впопыхах, может дорого обойтись.

В этом полете, как всегда, запланировано немало научных экспериментов. Часть продолжают начатые, часть – новые. Из таких – «теледроид», робот, которому предстоит поработать в открытом космосе. Пока – демонстрационно, живого космонавта он не заменит. Люди в корабле будут выполнять простейшие действия, робот за бортом их выполнять. В будущем инженеры рассчитывают создать полноценную «замену» человека на орбите.

ПОЗЫВНОЙ - ТИГР

В полет космонавты не могут взять много личных вещей, каждый грамм на счету.

- Я беру с собой тигренка, сделанного руками моей племянницы. Он будет выполнять символическую роль индикатора невесомости. Возьму еще несколько игрушек, изготовленных близкими, и значки с изображением родного Хабаровска, - рассказывает космонавт.

Тигренок – персонаж не случайный. У каждой миссии есть свои символы и позывные. И позывной «тигрис» Петр придумал сам! Вы даже, наверное, догадались, почему:

- Мне хотелось выбрать символ Хабаровска и Дальнего Востока. А это, конечно же, амурский тигр. Животное, вызывающее особое чувство уважения и символизирующее скрытую силу. С другой стороны, «тигрис» (от латинского названия вида, Panthera tigris) звучит коротко и будет хорошо различаться по радио, даже в помехах, - говорит Петр Дубров.

Свои символы придумали и другие члены экипажа. Так, Анна Кикина, родом из Новосибирска, предложила образ соболя, «тотемного животного» тех краев. А американец Анил Менон – клевер с четырьмя лепестками, знак удачи.

А еще на шевронах экипажа – Луна, как напоминание о следующем шаге, который предстоит сделать человечеству в космосе.

- Наверное, главное – верить в свою мечту, - резюмирует Петр Дубров, - Любая, даже фантастическая мечта, имеет шансы стать реальностью. Пусть не с первой попытки, и пусть путь к ней окажется извилист. В нашем отряде космонавтов есть ребята, которые попали в него не с первого раза. Они верили и не опускали руки. Верьте в себя и вы.

СПРАВКА КП

Петр Дубров родился в 1978 году, ему 48 лет. Он – 125-й космонавт России. Его первый полет начался 9 апреля 2021 года и продлился 355 суток. Это рекорд по длительности полета к МКС среди россиян. После окончания школы учился в лицее информационных технологий в Хабаровске. Закончил Хабаровский технический университет с дипломом инженера-программиста. Работал по специальности в частных компаниях. Заявление в отряд космонавтов Роскосмоса подал в 2012 году.

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