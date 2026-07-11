Установление контроля над Бачевском в Сумской области российскими военными способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

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ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 12 ИЮЛЯ

Иллюзии о «мощи» ВСУ стали дымом

Сообщение Минобороны РФ об ударе по военным объектам в Киеве и других городах развеяло иллюзии Запада об эффективности украинской ПВО. Об этом пишет L’AntiDiplomatico.

«Кремль уже давно повторяет, что поставки западного оружия не изменят баланс сил на поле боя. Но теперь это заявление обретает характер конкретной угрозы», — сообщает итальянское издание.

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Будни ВСУ. Убийцы убивают убийц

Военная служба правопорядка в составе ВСУ сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады предъявили обвинения. Ему инкриминируют незаконное лишение свободы и убийство двух человек.

Впрочем, вот цитата: «Предъявлено обвинение в совершении уголовных правонарушений, связанных с незаконным лишением свободы и умышленным убийством», — говорится в Telegram-канале службы.

В Одессе снова и снова гремят взрывы

На юге Украины, в Одессе, вновь прогремели взрывы. Об этом информирует издание «Общественное. Новости». Напомним, подобная информация о взрывах ранее уже поступала из Одессы и Одесской области.

В Одессе вновь прогремели взрывы. Фото: REUTERS.

Новая серия взрывов также была зафиксирована в Запорожье. При этом в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Склады с ГСМ в Днепропетровской области взлетели на воздух

Вооруженные силы России уничтожили склады с горюче-смазочными материалами в районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Точными ударами расчеты БПЛА войск беспилотных систем поразили цели, которые ВСУ использовали для снабжения», - говорится в сообщении.

Расширяются полосы безопасности вдоль курского приграничья

Установление контроля над населенным пунктом Бачевск в Сумской области российскими военными способствует расширению полосы безопасности вдоль курского приграничья. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве подчеркнули, что освобождение села укрепляет позиции группировки войск «Север» на сумском направлении. Как также подчеркнули в военном ведомстве, подразделения ежедневно продвигаются вперед, вытесняя украинских боевиков дальше от государственной границы и обеспечивая безопасность мирных граждан.