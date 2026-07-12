MIA BOYKA пожаловалась на маму бывшего и рассказала, как перевезла свою семью в Москву: «Я ушла с двухмесячным псом на руках»

MIA BOYKA Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Скандальная 29-летняя певица MIA BOYKA (Мария Бойко) подробно рассказала о личной жизни и призналась, что долгое время состояла в абьюзивных отношениях. По словам артистки, бывший возлюбленный ограничивал ее в работе, убеждал, что больших успехов она не добьется, а после расставания она осталась без машины и собственного жилья. О пережитом исполнительница рассказала в подкасте «Все свои».

Артистка призналась, что многие ее последние песни основаны на личном опыте. Более того, именно этот жизненный этап до сих пор вдохновляет ее на творчество.

«Пишем про “Базовый минимум”, я пишу про своего бывшего. Основано на реальных событиях, да. Я ему очень благодарна за все, потому что второй год мы едем на этом. Привет большой!» — сказала певица.

Исполнительница призналась, что ушла из этих отношений около полутора лет назад. По ее словам, эмоциональное состояние тогда было настолько тяжелым, что это отражалось даже на здоровье. «Когда тебя так долго держали в клетке, обижали, гнобили весь твой потенциал… У меня глаз дергался», — рассказала MIA BOYKA.

Певица также объяснила, что в тот период почти перестала заниматься карьерой, поскольку избранник был против ее работы. Постепенно она начала всерьез думать о семье и была готова отодвинуть музыку на второй план. «Было очень мало работы, но человек был против, то есть он как бы не давал работать особо. И ты же влюбляешься, ты думаешь, что вот, мы будем строить семью, и зачем мне уже эта карьера?.. Я была готова карьеру на второй, третий… пятый план поставить, потому что думаю: ну если семья, детки сейчас начнутся… Еще же тебе говорят, что ты вообще-то не Полина Гагарина, чтобы быть такой успешной. Вот он мне так говорил», — призналась артистка.

По словам исполнительницы, со временем она оказалась в финансовой зависимости. Несмотря на страх остаться без поддержки, певица все же решилась уйти.

«Он мне говорил: “Я тебе дам денег, сколько ты попросишь, но сиди здесь и делай, что я скажу”. Теперь понимаю многих девушек, когда они сидят, что-то очень жесткое терпят в свою сторону, но не уходят, потому что им страшно, они не понимают, куда им уходить, когда ты зависим финансово. В итоге я ушла с маленьким двухмесячным псом на руках. Квартиры не было, машину у меня забрали, потому что я ушла. И все, я вышла, сижу на квартире, у которой через день аренда заканчивается, и меня как бы выселяют. Плачу с этой собакой и думаю, что мне делать», — рассказала MIA BOYKA.

Артистка также вспомнила, что непростыми были и отношения с матерью бывшего избранника. По словам певицы, женщина с самого начала не приняла ее, а молодой человек так и не смог встать на сторону своей девушки. «Мама меня очень не любила. И она все сделала для того, чтобы я ушла. Я решила уйти, потому что не хочу тратить энергию на войну с мамой. Если ты не нравишься маме, либо он должен отстоять твои границы… Если понимаешь, что этого не произошло, воевать с мамой не нужно — лучше отойти в сторону», — считает исполнительница.

Кроме того, MIA BOYKA рассказала, что после переезда в Москву помогла всей семье перебраться вслед за ней. Сначала артистка полностью содержала родственников, однако позже решила, что каждый должен стать самостоятельным.

«Я всех подтянула в Москву. Сначала им снимала жилье. Потом думаю: что-то им слишком просто жить в Москве… Говорю: “Так, а ну-ка, идите, работайте”. Сестры начали учиться, начали работать, и у них начало получаться зарабатывать себе и на квартиру, и на жизнь. По итогу Ясфирька сейчас мой директор. Аня вышла замуж и живет в Дубае. Лизонька работает сейчас, выпускает песни. Мы с моей командой теперь помогаем с ее карьерой», — поделилась певица.

Во время подкаста артистка затронула и тему живого исполнения. По словам MIA BOYKA, многие ошибочно считают, что она выступает под фонограмму только потому, что чисто поет свои хиты.

«Конечно, есть песни, где мы вынуждены оставить последнюю строчку, чтобы я успела взять воздух. Но если присмотреться, то действительно я пою вживую. Я не Майкл Джексон, но я попадаю в ноты. Просто люди почему-то решили, что если я пою “Экспонат”, значит, это под плюс. Я изначально пришла из более серьезных песен, где показывала вокал. Просто это не так заходит. Я даю людям то, что они хотят. Есть запрос — есть ответ», — заключила исполнительница.

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