«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 13 июля:

1. Новости с передовой: ВСУ потеряли 585 дронов

2. Незалежная продлит военное положение на три месяца

3. Десятки детей ждали русскую армию в Константиновке

4. Украинский комбриг попал на «Миротворец»

5. Зеленский ищет новые подходы к Варшаве и Будапешту

6. Премьера Свириденко сменит Корецкий?

7. Залужный признал поражение от России?

8. Страны НАТО отказываются от помощи Киеву

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 13 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

От действий группировки войск «Север» ВСУ потеряли до 185 человек. Подбиты 13 автомобилей и станция РЭБ.

Бойцы «Запада» вывели из строя свыше 220 военнослужащих. Поражены пять бронемашин и 17 автомобилей.

Подразделения «Центра» нанесли ВСУ такой урон: 355 человек, танк, семь автомобилей и две станции РЭБ.

«Южная» группировка войск уничтожила до 155 националистов. Сожжены шесть бронемашин и 30 автомобилей.

«Восток» выбил из рядов противника более 495 солдат и офицеров. А также восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

«Днепр» упокоил до 55 боевиков. Утилизированы 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Силы ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и 585 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 13 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Военное положение продлят еще на три месяца

Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлят еще на три месяца: «Зеленский снова внесет в Раду продление военного положения и всеобщей мобилизации. Снова продление на 90 дней, то есть со 2 августа до 31 октября 2026. 14-15 июля парламент одобрит это решение». Это будет уже 20-й раз, когда Рада проголосует за продление действия мобилизации и военного положения. А это означает, что до конца октября ни о каких выборах на Украине не может быть и речи.

30 детей ждали прихода российской армии в Константиновке

Жительница Константиновки Елена Седашова рассказала, что три десятка детей вместе с их семьями ожидали прихода российских войск все время штурма этого города. Они оставались в поселке Красный Октябрь на окраине Константиновки до момента освобождения города. Она рассказала РИА Новости, что первые беженцы из Константиновки были эвакуированы в российские пункты временного размещения в начале июля. По ее словам, часть семей с детьми, не выдержав опасностей, в предыдущие месяцы эвакуировались на запад Украины. У каждого свой выбор.

Комбриг мехбригады ВСУ попал на Миротворец

Станиславу Лучанову, командиру 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ, не повезло. Его вдруг стали подозревать в причастности к необоснованному убийству двух человек. И по этому случаю внесли в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец». Сообщило об этом украинское издание «Новости.Live». Лучанов, который подозревается в похищении и убийстве двух человек, сбежал из воинской части, его теперь разыскивают. Почему оказался на «Миротворце» ? Потому, что его обвиняет в действиях, направленных на дискредитацию ВСУ и превышении служебных полномочий в личных целях. Но таких как Лучанов в украинской армии — каждый второй...

Зеленский ищет пути к Польше и Венгрии

Зеленский заявил, что хочет найти «новую основу» для выстраивания отношений и с Варшавой. Фото: REUTERS.

Украинский лидер явно не ожидал, что такой пустяк, как официальное возвеличивание убийц поляков из УПА* и ОУН* так серьезно испортит его отношения с неженками из Варшавы. В своём Telegram-канале Зеленский заявил, что хочет найти «новую основу» для выстраивания отношений и с Варшавой, и с такой же щепетильной Венгрией. Так и написал: «С соседями Украины отношения нуждаются в новой основе, особенно это касается Польши и Венгрии». А зачем тогда отсылал по почте в польскую столицу орден Белого Орла, как оскорбленная курсистка?

Кто возглавит правительство Украины?

Владимир Зеленский решил отставить главу правительства Юлию Свириденко, которую на Банковой звали «Стюардесса». Издание "Страна" сообщает, что руководитель правления «Нафтогаза» и директор «Укрнафты» Сергей Корецкий является основным кандидатом на пост премьера. Фото с ним опубликовал Зеленский в соцсетях после новостей об отставке Свириденко. В публикации говорится: «Прямо Зеленский не сказал, что предложил Корецкому кресло премьера, но пост этот прозвучал как прозрачный намёк на то, что именно Корецкий станет новым премьером». Ну, а Свириденко отправят послом в США. Договор по редкоземельным подписала — получи приз.

Юлию Свириденко отправляют в отставку Фото: REUTERS.

Залужный признал поражение от России?

Алекс Христофору, кипрский журналист, проанализировал публикацию посла Киева в Лондоне, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, и сделал вывод — генерал, который метит в президенты незалежной, готов признать поражение. Христофору констатирует: «Если статью детально разобрать, можно понять, что Залужный говорит о том, что Украина проигрывает. Нужно хорошенько вчитаться в эту статью и отсеять всю чушь». Ну, а вообще в статье для The Telegraph бывший командующий вооруженными силами Украины прямо указал на то, что поддержка западом киевского режима, несмотря на громкие заявления, по факту снижается. А зачем поддерживать того, кто упал?

Страны НАТО отказываются помогать Киеву

Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что некоторые страны северо-атлантического альянса отказались финансово помогать киевскому режиму. В беседе с журналистами телеканалу ТА-3 он сказал: «Словакия четко дала понять — мы не будет помогать оружием и участвовать в финансировании дальнейшего вооружения Украины». Словацкий президент рассказал, что ряд других стран на саммите НАТО придерживаются такой же позиции. Он назвал Прагу и Будапешт и подчеркнул, что это не весь список тех, кто не будет принимать участия в пакете помощи Киеву на 70 миллиардов евро. Эти деньги не жгут ляжку?

* - организация признана террористической и запрещена на территории РФ