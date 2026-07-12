Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 13 июля:
1. Новости с передовой: ВСУ потеряли 585 дронов
2. Незалежная продлит военное положение на три месяца
3. Десятки детей ждали русскую армию в Константиновке
4. Украинский комбриг попал на «Миротворец»
5. Зеленский ищет новые подходы к Варшаве и Будапешту
6. Премьера Свириденко сменит Корецкий?
7. Залужный признал поражение от России?
8. Страны НАТО отказываются от помощи Киеву
Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.
От действий группировки войск «Север» ВСУ потеряли до 185 человек. Подбиты 13 автомобилей и станция РЭБ.
Бойцы «Запада» вывели из строя свыше 220 военнослужащих. Поражены пять бронемашин и 17 автомобилей.
Подразделения «Центра» нанесли ВСУ такой урон: 355 человек, танк, семь автомобилей и две станции РЭБ.
«Южная» группировка войск уничтожила до 155 националистов. Сожжены шесть бронемашин и 30 автомобилей.
«Восток» выбил из рядов противника более 495 солдат и офицеров. А также восемь автомобилей и артиллерийское орудие.
«Днепр» упокоил до 55 боевиков. Утилизированы 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
Силы ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и 585 дронов.
Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.
Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлят еще на три месяца: «Зеленский снова внесет в Раду продление военного положения и всеобщей мобилизации. Снова продление на 90 дней, то есть со 2 августа до 31 октября 2026. 14-15 июля парламент одобрит это решение». Это будет уже 20-й раз, когда Рада проголосует за продление действия мобилизации и военного положения. А это означает, что до конца октября ни о каких выборах на Украине не может быть и речи.
Жительница Константиновки Елена Седашова рассказала, что три десятка детей вместе с их семьями ожидали прихода российских войск все время штурма этого города. Они оставались в поселке Красный Октябрь на окраине Константиновки до момента освобождения города. Она рассказала РИА Новости, что первые беженцы из Константиновки были эвакуированы в российские пункты временного размещения в начале июля. По ее словам, часть семей с детьми, не выдержав опасностей, в предыдущие месяцы эвакуировались на запад Украины. У каждого свой выбор.
Станиславу Лучанову, командиру 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ, не повезло. Его вдруг стали подозревать в причастности к необоснованному убийству двух человек. И по этому случаю внесли в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец». Сообщило об этом украинское издание «Новости.Live». Лучанов, который подозревается в похищении и убийстве двух человек, сбежал из воинской части, его теперь разыскивают. Почему оказался на «Миротворце» ? Потому, что его обвиняет в действиях, направленных на дискредитацию ВСУ и превышении служебных полномочий в личных целях. Но таких как Лучанов в украинской армии — каждый второй...
Фото: REUTERS.
Украинский лидер явно не ожидал, что такой пустяк, как официальное возвеличивание убийц поляков из УПА* и ОУН* так серьезно испортит его отношения с неженками из Варшавы. В своём Telegram-канале Зеленский заявил, что хочет найти «новую основу» для выстраивания отношений и с Варшавой, и с такой же щепетильной Венгрией. Так и написал: «С соседями Украины отношения нуждаются в новой основе, особенно это касается Польши и Венгрии». А зачем тогда отсылал по почте в польскую столицу орден Белого Орла, как оскорбленная курсистка?
Владимир Зеленский решил отставить главу правительства Юлию Свириденко, которую на Банковой звали «Стюардесса». Издание "Страна" сообщает, что руководитель правления «Нафтогаза» и директор «Укрнафты» Сергей Корецкий является основным кандидатом на пост премьера. Фото с ним опубликовал Зеленский в соцсетях после новостей об отставке Свириденко. В публикации говорится: «Прямо Зеленский не сказал, что предложил Корецкому кресло премьера, но пост этот прозвучал как прозрачный намёк на то, что именно Корецкий станет новым премьером». Ну, а Свириденко отправят послом в США. Договор по редкоземельным подписала — получи приз.
Фото: REUTERS.
Алекс Христофору, кипрский журналист, проанализировал публикацию посла Киева в Лондоне, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, и сделал вывод — генерал, который метит в президенты незалежной, готов признать поражение. Христофору констатирует: «Если статью детально разобрать, можно понять, что Залужный говорит о том, что Украина проигрывает. Нужно хорошенько вчитаться в эту статью и отсеять всю чушь». Ну, а вообще в статье для The Telegraph бывший командующий вооруженными силами Украины прямо указал на то, что поддержка западом киевского режима, несмотря на громкие заявления, по факту снижается. А зачем поддерживать того, кто упал?
Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что некоторые страны северо-атлантического альянса отказались финансово помогать киевскому режиму. В беседе с журналистами телеканалу ТА-3 он сказал: «Словакия четко дала понять — мы не будет помогать оружием и участвовать в финансировании дальнейшего вооружения Украины». Словацкий президент рассказал, что ряд других стран на саммите НАТО придерживаются такой же позиции. Он назвал Прагу и Будапешт и подчеркнул, что это не весь список тех, кто не будет принимать участия в пакете помощи Киеву на 70 миллиардов евро. Эти деньги не жгут ляжку?
* - организация признана террористической и запрещена на территории РФ