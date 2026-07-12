Герой спецоперации «Z» Владимир Банников спас группу резким маневром

Рядовой Владимир Банников и Сержант Сергей Маслов Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не надлежит мыслить, что слепая храбрость даёт над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною — военное искусство», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. Во время итальянских и швейцарских походов он напутствовал своих воинов так: «Военной науке должно учиться на войне, так как каждый театр войны есть театр новый».

ДОСТАВИЛ В СРОК БОЕПРИПАСЫ

Сержант Сергей МАСЛОВ

«Командир отделения взвода обеспечения сержант Сергей Маслов выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим на линию боевого соприкосновения. С целью оперативного и бесперебойного снабжения штурмовых подразделений группа подвоза мотострелкового подразделения под его командованием Маслова доставляла на передовую боеприпасы, имущество и продовольствие.

На пути следования Сергей обнаружил приближающийся FPV-дрон противника. Укрыв технику в ближайшей лесополосе, он организовал оборону автомобильной техники.

Не дожидаясь атаки с воздуха, Сергей прицельным огнем из штатного стрелкового оружия уничтожил FPV-дрон ВСУ, который упал вблизи укрытия.

Продолжив движение, группа подвоза обеспечила оперативную доставку боеприпасов и материальных средств на передовую в установленные сроки.

Благодаря грамотным действиям сержанта Сергея Маслова в ходе доставки военного имущества на передовую российские штурмовики продолжили уничтожать бронетехнику и личный состав противника, значительно улучшив положение по переднему краю».

СПАС ГРУППУ РЕЗКИМ МАНЕВРОМ

Рядовой Владимир БАННИКОВ

«Рядовой Владимир Банников в составе ремонтной группы выполнял задачи по восстановлению и ремонту вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в бою.

В условия непосредственного огневого соприкосновения с противником, проводил её эвакуацию с поля боя и доставку в ремонтные мастерские.

В ходе боевых действий одна из боевых машин, участвовавшая в огневой поддержке наступающих штурмовых подразделений, подверглась атаке БПЛА противника и получила повреждения.

Следуя к месту эвакуации, Банников при помощи дрон-детектора обнаружил приближение вражеских FPV-дронов. Проявив умелые навыки в управлении транспортным средством, Владимир снизил скорость движения и при приближении БПЛА выполнил резкий маневр уклонения, тем самым избежав попадания одного их дронов, затем вывел автомобиль из-под огня противника. Второй дрон был уничтожен в воздухе.

Прибыв на место, эвакуационно-ремонтная группа, действуя краном и лебедкой, в кратчайшие сроки транспортировали поврежденную технику в пункт восстановления».