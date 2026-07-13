Операторы FPV-дронов из состава 58-й гвардейской армии группировки «Днепр», неустанно ведут бои с противником на Ореховском направлении в Запорожской области. Фото: Минобороны РФ.

Операторы FPV-дронов из состава 58-й гвардейской армии группировки «Днепр», неустанно ведут бои с противником на Ореховском направлении в Запорожской области. Круглосуточно они поражают украинских боевиков точечными ударами. Бьют по логистическим цепочкам, военной технике.

«Операторы ударных БПЛА успешно выявили и уничтожили места временной дислокации вражеских сил, их технику, включая автомобили и РСЗО, а также личный состав. Несмотря на предпринятые ВСУ меры маскировки и наличие комплексов РЭБ, FPV-дроны с оптоволоконным управлением обеспечили высокую точность поражения, обходя любые попытки противника создать помехи», - комментируют кадры в Минобороны России.

Ударные беспилотники ВС РФ обходят все системы РЭБ противника и уничтожают цели

В военном ведомстве отмечают, что ликвидация целей привела к срыву ротации украинских подразделений на передовых позициях.

Отличился в Запорожской области и отдельный батальон беспилотных систем Тульского гвардейского соединения ВДВ.

Воины «крылатой пехоты» направили к передовой десятки ударных БПЛА самолетного типа «Молния-2», которые обошли системы РЭБ противника и поразили назначенные цели.

«Тульские десантники используют особую тактику: при обнаружении воздействия вражеской РЭБ оператор «Молнии-2» меняет направление, и заходят на цель уже с тыла, где защита противника слабее», - отмечает оператор БПЛА «Молния-2» с позывным «Габа».

Такие атаки оказались неожиданными для ВСУ и привели к потере ими станции РЭБ и ее расчета в результате точных ударов российских беспилотников.