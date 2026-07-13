Современное газовое оборудование не такое уж и громоздкое: в багажнике остается достаточно места. Karasev Viktor/Shutterstock/Fotodom

- Поставим, конечно. Стоимость самого оборудования в вашем случае - 85 тысяч рублей. Плюс 10 тысяч установка. Правда, придется подождать. Можем записать на вторую неделю августа…

Так я позвонил в одну из мастерских по установке ГБО (газо-баллонного оборудования) на свой автомобиль - японский кроссовер с двухлитровым движком. Похожие звонки их конкурентам дали примерно тот же результат. Все с радостью возьмутся за работу, но… позже. А сейчас - аврал. Где-то нет баллонов, где-то - других комплектующих, где-то просто наплыв клиентов - не успевают всех обслужить. Пару раз честно сказали - раньше осени к ним ехать нет смысла. И да - аврал пришел внезапно. Месяц назад установили бы сразу.

Это понятно. Экстренно купить электромобиль миллиона эдак за четыре готов не всякий. А вот перевести свою машину на газ - вариант подходящий!

Только хороший ли? Давайте разберемся.

ПЛЮСЫ ГОЛУБОГО ТОПЛИВА...

Дешевое горючее. Начнем с того, что газомоторное топливо бывает двух типов. Пропан - точнее, пропан-бутановая смесь - является побочным продуктом нефтепереработки. На крупных предприятиях его часто просто сжигают! А тот, что доезжает до заправок, стоит дешевле бензина. Если литр АИ-95 в среднем обходится в 76,19 рубля (данные Росстата на 6 июля), то литр пропана - примерно в 35 рублей. Почувствуйте разницу!

Еще есть метан - природный газ. И он еще доступнее - в среднем по 30 рублей. Правда, используется реже. Метан сложно поддается сжижению, его приходится хранить в сжатом виде под огромным давлением (порядка 200 атм). Так что на метане ездит, как правило, крупная техника - автобусы, грузовики, комбайны… Да и на заправках встречается он редко, так что обычные автолюбители его не жалуют. Пропан же водится практически везде.

Подходит всем. Установить ГБО можно на любой автомобиль - от древних «Жигулей» до новой «Феррари»! Да, чем сложнее и современнее мотор, тем выше требования к оборудованию, а значит, и его стоимость. Но в общем и целом ограничений нет.

ГБО не лишает возможности продолжить ездить на бензине или дизеле. По факту мы получаем гибрид. Что повышает и запас хода (ведь у машины, по сути, два бака с двумя видами топлива), и число вариантов, где можно заправиться. Нет газа поблизости? Можно катиться на бензине. Где-то по каким-то непонятным причинам образовалась очередь за бензином? Жмем кнопочку - переключаемся на газ. Удобно!

Не так вреден для экологии и двигателя. Газ куда экологичнее бензина - в продуктах горения содержится в разы меньше примесей. По этой же причине газомоторное топливо увеличивает ресурс двигателя. Ведь в нем не образуется нагар и копоть, нет отложений серы и свинца. Поршни и клапаны дольше остаются чистыми, менять масло и свечи можно в два раза реже.

Налоговые льготы. Они тоже полагаются, хотя это зависит от региона. Например, в Москве и Подмосковье владельцы машин с ГБО могут рассчитывать на скидку 50% от транспортных налогов. В зависимости от мощности двигателя экономия составляет от 3 до 30 тысяч рублей ежегодно.

По сути, у машины с ГБО два бака с двумя видами топлива. oz_hernandez-7777/Shutterstock/Fotodom

...И ЕГО МИНУСЫ

Занимает место. Ставить маленький контейнер (баллон) для газа смысла нет - на нем далеко не уедешь. Так что используют емкости на 50 - 60 литров, которые устанавливают обычно в багажнике. Само собой, в ущерб его вместимости.

Требует строгого контроля. ГБО потенциально взрывоопасно, так что раз в 10 тысяч км необходимо проходить техобслуживание.

Закон запрещает оставлять такие машины на подземных парковках. Если, конечно, парковки не оборудованы системами контроля загазованности и аварийной вентиляцией.

Большие затраты. Чтобы узаконить установку ГБО, придется изрядно потратиться не только на оборудование, но и на различные пошлины и экспертизы. Это ведь серьезное вмешательство в конструкцию транспортного средства, которое необходимо согласовать в ГАИ. Без этого можно получить не только штраф 500 рублей, но и предписание о демонтаже незаконно установленного оборудования. Если его проигнорировать, машину могут отправить на спецстоянку и снять с учета, а владельца арестовать на 15 суток.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

МЕНЬШЕ ПРОБЛЕМ, БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ

Андрей ЛОМАНОВ, автоэксперт:

- Газ - это экологично, удобно, а главное - дешево! Да, останется меньше места в багажнике. Придется тратить время на оформление документов в ГАИ. А в нынешней ситуации - провести два-три месяца в очереди на установку самого ГБО. Зато заправку найти не проблема. Суммарный запас хода (с учетом возможности ездить на том же бензине) увеличится, а главное - сократятся расходы на топливо.

Конечно, надо внимательно изучать каждый отдельный случай. Если у вас малолитражка с аппетитом в 5 - 6 литров на сотню, плюс ездите вы немного, затраты на ГБО придется отбивать годами - и не факт, что получится. Но если машина заметно более прожорлива, а среднегодовой пробег больше 20 тысяч км - их можно окупить очень быстро. При этом повысится ресурс двигателя. И можно сэкономить на налогах.