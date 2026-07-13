Плохо сидим

Герой Гоши Куценко пытается наладить отношения с дочерью (Мила Ершова). Кадр из сериала «Встать на ноги», 2025

Бандит, севший за чужие грехи, откидывается по условке и находит в хате дочь-колясочницу, с которой попрощался в прежней жизни, потому что злая теща черкнула ему на зону, что та разбилась в катастрофе годовалым ребенком. Бхай-бхай, Индия курит.

А она вот она, живехонька, и считает папу виновным в той аварии, потому что ей тоже много чего нарассказала бабушка из лучших обывательских побуждений. И вставать, значит, на ноги они будут оба, образуя семью-ячейку теплом незамерзших сердец.

Ужас-ужас-ужас.

По заезду, это все такой американской слезоточивости треш, что не только включать его не хочется, но и рецензию до конца дочитывать - да и дописывать, если честно. Такое можно делать только очень хорошо - сценарно и актерски, и все равно не факт, что потянет смотреть. Потому что плохо такое делали сотни присосавшихся к чувствительной индустрии жуликов. Такое хорошо умел делать Голливуд, потому что жим на сантименты рассчитан у них, как точная наука, и учебники есть. А чтобы зритель не проходил мимо и становился лучше, они там придумали академию «Оскар» и кормят нас вот этим всем ежегодно в промышленных масштабах. И уже перекормили, но все равно не остановятся, потому что бизнес. Такое умели делать у нас после войны, потому что в каждом доме были люди-обрубки, и люди заговаривающиеся, и без меры пьющие, и безвинно севшие - бери да записывай житейские ситуации. А нынче все устаканилось и можно рассчитывать на один талант, а где ж его напасешься на всю чувствительную индустрию.

Но вот приходят режиссер с ровной фамилией Тимофеев и сценаристы Носков и Шаталова и делают хорошо, и зритель плюсует столь же удивленно, как и зэк, обнаруживший на воле несколько хороших людей.

Эта умильная озадаченность - оттого, что в мире еще столько неврубных, лопушистых и просто хороших, - стала фирменной краской артиста Куценко, он ее играл в лучших своих появлениях в «Ольге», в «Стране ОЗ» и в самом первом гала-выходе в «Мама, не горюй», по которому его все и запомнили. И кому ж еще все это играть, чтоб зритель поверил и в вероятное исправление, и в то, что ему палец в рот не клади.

А дочку на таратайке исполняет Мила Ершова, и всякий, кто ее видел в «По щучьему велению», поймет, что встретить на своих метрах Милу Ершову - праздник, пусть она и не ходит (пойдет) и по первости злобится (остынет).

А чтоб им в семейном единении не скучалось, подельник, за которого сел папа, поднялся на левых контрактах и зажал долю, а дружок ввязался в мутки с цыганами, а инспекторша по надзору следит за пребыванием дома и грозится закрыть, а сама интересная и почти одинокая, а сын подельника служит в мэрии, стыдится отца и теплеет душой к подружке сопливого детства, которая сейчас в каталке, но по-прежнему мила. А играют подельника Алексей Розин, на которого всегда радостно посмотреть, а сына его - Кузьма Котрелев, а дружка - Александр Обласов, а инспекторшу - Ольга Лерман, а начальницу ее - Юля Александрова, и все это натуральные актерские бенефисы не последних исполнителей, прописанные от души и с чувством. А поскольку сто бед - один ответ, в сюжет еще добавлен бармен-даун (действительно не совсем, хм, обычный Антон Санкевич), и однорукий бандит (действительно однорукий Никита Никитин, памятный еще по «Капельнику»), и умершие жены (две), и кот, названный Бандитом в честь героя, не пушистый комочек с глазками, каких постят на каждой страничке, а уличная рыжая морда, довольно противная.

Авторы всех их без исключения заставляют вести себя по-гадски или, как выражается папа, по-негодяйски (даже кота и даже Милу Ершову, что представить в принципе невозможно), но по ходу тормознуться, дать заднюю и вспомнить свое высшее человечье предназначение, даже кота. Всегда по-людски ведет себя только даун Саня, потому что знает, что хорошо и что плохо, и другим рассказывает - что в его устах звучит подлинным гласом Божьим. «Ты мой друг». «Бить людей нехорошо». «Стукачей не любят. На зоне чпокают».

Когда в финале сразу пять человек целят друг в дружку с трех стволов подлинной мексиканской дуэлью, а Санек всем горячо разобъясняет, что нельзя людей убивать, - впору прослезиться, ибо и впрямь нельзя и люди в кадре не конченые.

«Встать на ноги»

2026 г. 18+

Реж. Павел Тимофеев.

Okko