Над чем смеются крысы, откуда берутся летающие тарелки и почему лучшие футболисты мира разучились бить пенальти

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. ФСБ сорвали ужасающий своим масштабом теракт, планируемый спецслужбами Украины

2 место. США будут править миром с помощью ИИ

3 место. Насколько опасна для России передача Турцией С-400 другой стране

4 место. Константиновка наша: что дальше

5 место. Стоит ли бояться цифрового рубля

6 место. Российских школьников массово не берут в десятый класс

7 место. Почему мировые звезды на ЧМ-2026 разучились бить пенальти

8 место. Над чем смеются крысы, на что способны попугаи и почему у слонов и касаток матриархат

9 место. Ученые выяснили, откуда берутся летающие тарелки

10 место. «Евровидение» разваливается без России: в конкурс заявили даже Канаду