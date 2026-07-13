В Одноклассниках эксклюзивно покажут главные события «Славянского базара в Витебске — 2026»

В этом году в ОК пройдут прямые трансляции ключевых событий фестиваля

С 14 по 20 июля в Народной соцсети Одноклассники пройдут эксклюзивные трансляции XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Смотреть эфиры, следить за новостями и обсуждать выступления можно в официальной группе фестиваля.

«Славянский базар в Витебске» — один из крупнейших культурных проектов Союзного государства и главное международное культурное событие Беларуси. Одноклассники являются партнером фестиваля с 2018 года: за это время трансляции в ОК посмотрели десятки миллионов пользователей, а в 2025 году просмотры эфиров достигли рекордных 14,5 млн.

В этом году в ОК пройдут прямые трансляции ключевых событий фестиваля: торжественного открытия, международных конкурсов «Витебск», гала-концерта «Союзное государство приглашает…» и церемонии закрытия. На сцену выйдут Олег Газманов, Владимир Пресняков, Дмитрий Маликов, Григорий Лепс, Лариса Долина, Ольга Бузова и другие артисты России и Беларуси.

Кроме онлайн-эфиров, Одноклассники подготовили активности для гостей фестиваля и зрителей по всей стране. 12 июля рядом с концертным залом «Витебск» откроется тематическая фотозона ОК в виде большой банки василькового варенья, вдохновленная васильком, символом фестиваля. А в соцсети стартует фотомарафон #СлавянскийБазар — пользователи смогут делиться снимками и впечатлениями и получить шанс выиграть призы.

Отдельная часть программы — прямые эфиры из Международного пресс-центра: пользователи ОК смогут задавать вопросы гостям фестиваля в чате и получать ответы в прямом эфире.