От зеркала к информационному центру: лифты с SmartMirror приходят в московские дома

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Москва продолжает масштабное обновление лифтового парка: в рамках программы капитального ремонта в жилые дома устанавливают кабины нового поколения. Ключевым поставщиком выступает Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), входящий в группу ДОМ.РФ. С начала 2026 года предприятие отгрузило столице свыше 2 тыс. лифтов, оснащённых инновационными зеркальными медиаэкранами SmartMirror. До декабря ЩЛЗ намерен изготовить и поставить порядка 2,8 тыс. таких кабин.

Главная плюс новых лифтов — 24 дюймовые дисплеи SmartMirror, органично совмещающие две функции: они работают как цифровые информационные панели и одновременно служат зеркальной поверхностью. Благодаря этим экранам жители могут своевременно узнавать о важных событиях: от плановых отключений коммунальных услуг и уборки подъездов до проведения общих собраний собственников. Такой подход позволяет сделать информирование более оперативным, не перегружая подъезды дополнительным оборудованием.

«Цифровые сервисы становятся неотъемлемой частью современной городской инфраструктуры, и лифтовое оборудование не исключение. Такие решения повышают комфорт жителей и открывают новые возможности для информирования без установки дополнительного оборудования в подъездах», — отметил директор по продажам Ян Михайлов.

Техническая сторона решения продумана до мелочей. Дисплей выполнен в герметичном корпусе и оснащён профессиональной LED матрицей повышенной яркости — это гарантирует чёткое изображение даже при ярком освещении и позволяет эксплуатировать экран круглосуточно. При этом устройство остаётся компактным: его толщина составляет менее 3 см, поэтому экран гармонично вписывается в интерьер кабины, не уменьшая её полезного пространства.

«В 2026 году в столице по программе капитального ремонта будет установлено свыше 5,5 тыс. новых лифтов, половину из которых поставит Щербинский лифтостроительный завод. До конца года предприятие изготовит около 2,8 тыс. лифтов, более 2 тыс. из которых уже отгружены. На сегодняшний день введено в эксплуатацию свыше 1 440 лифтов, еще около 550 находятся в стадии монтажа».