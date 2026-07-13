В маркировке продуктов появится информация о содержании сахара, соли и трансжирных кислот: новые изменения в борьбе с ожирением

Оперативное совещание премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

52 миллиона россиян уже прошли диспансеризацию и профосмотры по итогам первого полугодия этого года. Мероприятия, направленные на раннее выявление заболеваний, будут продолжены во всех регионах. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у Михаила Мишустина в понедельник.

На совещании обсуждали утвержденный правительством план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения. Он состоит из 15 блоков - от охраны репродуктивного здоровья и прохождения диспансеризаций - до развития высокотехнологичной медпомощи и совершенствования системы переливания донорской крови.

Как рассказал Михаил Мишустин, план предусматривает дальнейшее обновление инфраструктуры здравоохранения, создание передовых лекарств.

- Продолжается также внедрение современных методик и подходов во врачебную практику, расширение применения высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, - сказал премьер.

По его словам, особое внимание при подготовке «дорожной карты» правительство уделило вопросам борьбы с социально значимыми заболеваниями и формированию системы медицины здорового долголетия.

Как сообщила на совещании Татьяна Голикова, реализация плана должна привести к росту продолжительности жизни в стране, в первую очередь – ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Для этого власти планируют сделать упор на повышении мотивации к ведению здорового образа жизни среди молодежи и трудоспособного населения.

Голикова напомнила, что правительство приступило к формированию новой модели здравоохранения. В течение 2026 года существующие центры здоровья будут преобразованы в центры медицины здорового долголетия. Специалисты центров будут выявлять изменения в организме, которые могут привести к различным заболеваниям и преждевременному старению, и осуществлять наблюдение за гражданами с такими рисками.

- Наши усилия направлены и на такие важные мероприятия, как внедрение здорового и индивидуализированного питания, включая введение в маркировку продуктов информации о содержании сахара, соли и трансжирных кислот. Развитие спортивной инфраструктуры, интеграция системы здравоохранения, культуры и искусства в целях поддержания когнитивного здоровья и другие мероприятия, охватывающие иные сферы, - рассказала Татьяна Голикова.

В плане также говорится, что планируется проведение прикладных научных исследований по биологии старения, внедрение биотехнологий регенеративной биомедицины, технологий диагностики, предупреждения, ликвидации нейродегенеративных нарушений, поддержания здоровья головного мозга и развития когнитивных функций.

Еще один блок плана - модернизация объектов здравоохранения. Как сообщила Голикова, в рамках первого этапа программы модернизации здравоохранения первичного звена приведено в порядок 14 тысяч поликлиник. До 2030 года будет модернизировано еще более 6 тысяч учреждений «первички».

По словам Голиковой, чтобы обеспечить доступность поликлиник для населения, будут открываться новые маршруты общественного транспорта.

Отдельный блок - развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Как сообщила Татьяна Голикова, за прошлый год высокотехнологичные методы лечения были применены в 1,7 млн случаев.

- Ежегодно мы интегрируем уже ставшие рутинной практикой методы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в программу ОМС, а значит, увеличиваем доступность. В этом году так произошло и с инновационными методами трансплантации, - рассказала Голикова.

Она также сообщила, что за прошлый год на 12% вырос охват населения медицинской реабилитацией.

- Важно, чтобы в каждом регионе были созданы условия для оказания качественной медицинской помощи гражданам, одинаковые, а у врачей – чтобы было все для эффективного лечения пациентов, в том числе в самых сложных случаях, - отметил Мишустин, заслушав доклад Голиковой.

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