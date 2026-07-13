Не стало Сэма Нила: как звезда «Парка Юрского периода» боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, продолжая приносить людям радость

У Нила было тройное гражданство: Ирландия, Новая Зеландия, Великобритания Фото: REUTERS.

Замечательный актер Сэм Нил, известный по «Парку Юрского периода» и многим голливудским и каннским хитам, умер в возрасте 78 лет

Когда в начале 90-х прекрасный новозеландский актер Сэм Нил подписывался на участие в «Парке Юрского периода» Стивена Спилберга, едва ли предполагал, что соглашается на главную роль своей жизни. По крайней мере, что в заголовках всех некрологов по всей планете три с половиной десятилетия спустя непременно будут вспоминать именно ее. А кое-кто в коротких сообщениях о смерти актера только словами о ней и ограничится, словно ничего другого в фильмографии Нила не было. На самом деле было еще полным-полно хороших картин, критики были от них и от Нила в восторге, - но в массовом сознании динозавры съели все это подчистую.

У Нила было тройное гражданство: Ирландия, Новая Зеландия, Великобритания. Все потому, что он родился (14 сентября 1947 года) в североирландском городке Ома, и мать была англичанкой, а отец - новозеландцем, но на самом деле чистокровным ирландцем, чьи предки в XIX веке отправились на другой конец света за лучшей жизнью (а он потом вернулся на историческую родину, чтобы какое-то время там служить, - был военным).

В общем, долго ли, коротко, а когда мальчику было шесть лет, родители под мышкой с ним и его младшей сестрой окончательно перебрались в Новую Зеландию. Ребенка звали Найджелом, но он сам решил звать себя Сэмом (в школе обнаружилось слишком много тезок, в то же время настоящее имя представлялось каким-то упадочническим и «не мужским»).

Вряд ли он всерьез думал об актерской карьере в детстве: страдал от жесточайшего заикания («Я был очень тихим ребенком. И не хотел, чтобы взрослые со мной разговаривали - я же не мог им ответить»). Но к 14-15 годам, по его словам, заикание стало постепенно уходить. Сэм подумывал о том, чтобы стать юристом, но экзамены показали его полную бездарность в этой области. А вот на сцене, в любительских постановках, все складывалось куда удачнее. В Веллингтонском университете он получил диплом в области литературы, философии и изящных искусств, а еще играл там в студенческом спектакле Макбета. В 23 уже был профессиональным актером, зарабатывавшим в местном маленьком театре 25 долларов в неделю (плюс его подкармливали тем, что не успевали в антракте доесть зрители).

Когда Сэм Нил подписывался на участие в «Парке Юрского периода», едва ли предполагал, что соглашается на главную роль своей жизни Фото: кадр из фильма.

Он снимался и в кино, хотя какое кино могло быть в 70-е в Новой Зеландии? Первый нормальный полнометражный фильм на пленке 35 мм там сняли в 1977-м. Он назывался «Спящие собаки» (это идиома - «пусть спящая собака полежит» значит «не буди лихо, пока оно тихо»), был политическим триллером, и пользовался очень значительным успехом как в Новой Зеландии, так и за ее пределами. Нил сыграл там главную роль. Фильм «Моя блестящая карьера», снятый в Австралии через два года, его успех закрепил. (Много лет спустя Нил говорил в интервью: «Я никогда не мог подумать вообще ни о какой карьере в кино, просто так получилось. Как все карьеры, как все прорывы и провалы, это дело случая»).

В 1981-м вышли две большие картины: «Омен III: Последнее столкновение», принятый критиками весьма кисло (там Нил играл ни больше ни меньше Антихриста) и «Одержимость» Анджея Жулавского - тоже, в общем, фильм ужасов, но абсолютно другого толка, уникальный и незабываемый, ставший действительно культовым. Это была история про человека, которому любимая жена предложила расстаться, и навсегда. Герой Нила хлестал водку, валялся в гостиничном номере в запое, через много дней в страшном состоянии приходил в себя. Слов было недостаточно, и он выл. Потом, чтобы выразить потерю и то, как она ощущается во взорванном мозгу, становилось недостаточно и воя. Экран заполняли чудовищные образы: новый любовник - монстр, склизкий, со щупальцами, - сладострастно ласкал жену в исполнении Изабель Аджани, а потом она рожала что-то неописуемое в безлюдном переходе метро... Жулавский снял этот фильм по следам собственного развода, из-за которого чуть не покончил с собой; Аджани после немыслимого перформанса, который режиссер заставил устроить ее в переходе, тоже пыталась совершить самоубийство. Нил вроде бы не пытался, но интенсивность переживаний его персонажа такова, что пленка плавится.

Не стало Сэма Нила Фото: REUTERS.

После «Одержимости» Аджани была названа лучшей актрисой в Каннах, а Нил парадоксальным образом стал считаться одним из главных претендентов на роль Джеймса Бонда (предыдущий исполнитель роли Роджер Мур старел на глазах). Но роль досталась Тимоти Далтону, и Нил признавался, что почувствовал облегчение, узнав об этом: «Иначе на мне до конца жизни потом стояло бы клеймо «бывший Бонд»!

Кадр из фильма «Мертвый штиль»

Партнерши и партнеры нередко «крали» его успех. В 80-е еще были «Крик во тьме» и «Мертвый штиль», но там основные лавры достались Мэрил Стрип и начинающей Николь Кидман. Следующим большим годом для Нила стал 1993-й: в Каннах прогремело «Пианино» Джейн Кэмпион (актрисы Холли Хантер и Анна Пэкуин за него вскоре получили «Оскаров», Нил - ничего), а в США состоялась премьера «Парка Юрского периода», где актера обошли тираннозавр рекс и компьютерные спецэффекты, к которым публика еще не привыкла. Последнее в начале 90-х стоило безумно дорого, и Спилберг сознательно хотел взять на главную роль актера подешевле, иначе бюджет разросся бы до совсем неприличных размеров. Курт Расселл и Ричард Дрейфусс не подошли ему именно из-за того, что просили слишком много. А Нил особенных финансовых аппетитов не проявлял. Потом он вспоминал, что «все случилось реально быстро. Я не читал романа, ничего о нем не знал, ничего о нем не слышал, и вдруг через несколько недель обнаружил себя на съемках у Спилберга... Там была идея, что студии могут делать огромные блокбастеры без привлечения кинозвезд. Ну, в общем, правильно, хотя нас, актеров, время от времени немного раздражало, что нам напоминали: мы не настоящие кинозвезды!»

Потом он с улыбкой вспоминал рецензию, появившуюся в журнале The New Yorker: «Этот фильм - веха в истории кино. Впервые компьютерные спецэффекты убедительнее, чем актерская игра!» В продолжении он не появился, но в третью часть «Парка» его удалось затащить (а потом он еще появился в шестой, «Господстве», вышедшей в 2022 году).

Кадр из фильма «В пасти безумия»

К тому моменту, к 2022-му, он уже был тяжело болен. Спокойно рассказывал журналистам о своей Т-клеточной лимфоме (редкой и агрессивной форме неходжкинской лимфомы): «От такого нельзя вылечиться полностью, но меня очень радует слово «ремиссия», и я с этим живу, регулярно прохожу химиотерапию, которая будет длиться всю оставшуюся жизнь. Два раза в месяц у тебя два-три ужасных дня, а потом все возвращается на круги своя, и это приносит огромное удовольствие». Австралийский журналист писал, что во время пандемии Нил буквально излучал позитив: «Видео, на которых он пел, играл на укулеле, читал стихи, разговаривал с животными или весело проводил время со знаменитыми друзьями, принесли ему армию новых поклонников и напомнили старым, почему они всегда его любили... Когда я говорил друзьям, что иду на интервью с ним, они расцветали: «Он помог мне сохранить рассудок!»

Еще за это время он написал мемуары, и признавался, что их сочинение неожиданно принесло радость, отвлекло от связанных с раком страданий. «Я никогда не видел смысла в том, чтобы оглядываться, а тут меня буквально заставили, - и я понял, как приятно заново познакомиться со своими родителями... Я осознал, насколько я благодарен за жизнь, которую прожил, жизнь, которой совсем не ожидал, — насколько она была увлекательной и сколько радости мне доставляли люди на протяжении многих лет. И насколько абсурдными были повороты моей судьбы!»

В апреле этого года Сэм Нил официально заявил, что рак побежден. Сейчас его семья в сообщении о смерти, опубликованном в соцсетях, еще раз это подчеркивает. Непосредственная причина смерти актера пока не оглашается, говорится только, что кончина была «внезапной и неожиданной».

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ИЗВЕСТНЫХ ФИЛЬМОВ С СЭМОМ НИЛОМ

«Атака группы Z» (1982)

«Охота за «Красным октябрем» (1990)

«Книга джунглей» (1994)

«В пасти безумия» (1995)

«Сквозь горизонт» (1997)

«Великий Мерлин» (1998)

Сериал «Тюдоры» (2007)

«План побега» (2013)

Сериал «Острые козырьки» (2013-2022)

«Кролик Питер» (2018)

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