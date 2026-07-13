Грандиозным хороводом завершился масштабный свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца»

В Москве прошел масштабный свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба» стала кульминацией III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Фестиваль прошел в Национальном центре «Россия».

Общий хоровод творческих коллективов и молодоженов, а также передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России» стал завершением программы второго дня.

Фото: пресс-служба Национального центра «Россия»

В хороводе приняли участие семь пар новобрачных из Москвы, Калужской и Владимирской областей, Татарстана, Чувашии, ЯНАО и Алтайского края, а также более 300 артистов. В их числе Театр танца «Гжель», «Балет событий Кошкин дом», ансамбли «Донбасс», «Алан», «Степные напевы», театр танца Якутии им. С. А. Зверева, детская студия «Домисолька», оркестр «Глобалис», ансамбль «Параскева» и оркестр «Вертоград». Коллективы представили на одной сцене свадебные традиции народов России, объединив их в единую драматургию.

«Постановка создана специально для фестиваля. Это настоящее путешествие по свадебным традициям народов России. Мы показываем, насколько они разные, но при этом насколько мы едины в ценностях», — рассказала режиссер Чулпан Пиотровская.

В основе притчи «Хоровод. Свадьба» лежит идея о том, что любовь и преемственность поколений остаются для России главными ценностями. Зрителям показали осетинские, бурятские, якутские и другие национальные обычаи. Семейная пара Инсав и Гузель Хидиятуллины представили татарский обряд встречи невесты с традиционным чак-чаком.

Одним из самых трогательных фрагментов стал номер «Материнское благословение». Завершил вечер яркий перепляс «Свадебное гуляние», в котором Гаджи Ибрагимов и его супруга Милана представили национальную лезгинку.

В конце вечера молодоженам передали огонь очага «Сердце России». В НЦ «Россия» семьи, заключившие брак в рамках прошлой выставки в НЦ «Россия», передали частицу этого огня молодоженам фестиваля 2026 года.

«Когда ты стоишь в этом огромном хороводе, чувствуешь невероятную поддержку и тепло. Кажется, что вся страна празднует твою свадьбу вместе с тобой. Это событие мы точно будем пересказывать своим детям и внукам», — поделились эмоциями молодожены из Калужской области.

Перед началом программы для гостей работала интерактивная выставка «Три дома русской свадьбы», подготовленная Национальным центром «Россия» совместно с ДК «Исток». Фестиваль, прошедший 8–9 июля, объединил 150 пар и стал масштабным праздником любви.