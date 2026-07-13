В Бангкоке сгорел популярный бар-ресторан: 27 человек погибли, 63 пострадали

27 человек погибли в баре Бангкока из-за заблокированных дверей Фото: REUTERS.

В ночь на 13 июля в популярном баре-ресторане Rong Beer в районе Чатучак на севере Бангкока вспыхнул смертоносный пожар, сообщает тайское издание The Nation. Возгорание произошло за десять минут до полуночи. Пожарные приехали в 00:02, но пламя уже охватило почти все здание.

По словам выжившего музыканта, сначала задымился электрощиток возле сцены, затем погас свет, а следом прогремел взрыв. Дым мгновенно заполнил помещение. Посетители в панике бросились к выходу, некоторые выбегали уже в горящей одежде.

«Я слышал громкие крики людей внутри - начался хаос», - рассказал в интервью AFP один из очевидцев произошедшего.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул, лично прибывший ночью к месту трагедии, подтвердил гибель 27 человек: 9 мужчин и 18 женщин. Еще 63 посетителя ресторана госпитализированы с ожогами и отравлением дымом, 22 из них находятся в критическом состоянии. Власти также открыли координационный центр для родственников погибших и пострадавших.

Тела большинства жертв нашли в туалетах в задней части заведения. Люди прятались там от огня, но выхода не было. Полиция уже установила личности 10 погибших: это 9 таиландцев и 1 гражданина Лаоса. В посольстве РФ в Таиланде заявили, что россиян нет среди опознанных погибших.

По предварительной версии Департамента по предотвращению стихийных бедствий, причиной стало короткое замыкание в потолочном кондиционере. Пожарные потушили огонь примерно за полчаса, но беда успела собрать свои жертвы.

Массовая гибель людей произошла из-за заблокированных аварийных выходов. У одного из них были сгружены ящики с пивом, другой оказался перегорожен столом. Узкие коридоры и отсутствие четких указателей спровоцировали давку. Быстро воспламеняющиеся декоративные материалы на потолке ускорили распространение огня, а токсичный дым лишил людей сознания.

Rong Beer было популярным заведением с живой музыкой. Оно работало как ресторан и концертная площадка. Будут ли его восстанавливать - пока неясно.

Трагедия в Бангкоке — не первая такая в Таиланде. В 2022 году в загоревшемся пабе на востоке страны погибли 14 человек, а в 2009-м в столичном клубе Santika огонь унес 66 жизней.

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