Главой СБУ станет куратор политических убийств: зачем в Киеве устроили перетряску правительства

Владмир Зеленский объявил об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко и всего состава правительства. Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский объявил об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко и всего состава правительства. Связывает это сам Зеленский «с назревшей необходимостью», в том числе, с перестановками в руководстве силовых органов. Одновременно стало известно, что подала в отставку посол в США, бывший вице-премьер Ольга Стефанишина - по собственному желанию, в связи с личными обстоятельствами..

На Радио «Комсомольская правда» говорили с доктором политических наук, членом представительства украинского народа Александр Семченко.

Премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Фото: VALDA KALNINA/ТАСС

К ЧЕМУ ПЕРЕТРЯСКА?

- Почему премьер и правительство Украины так недолго продержались?

- Просидели они довольно долго в современных условиях - больше года. Про посла в США Стефанишину пишут, что ее отставка связана с коррупционным скандалом, с хищением средств.

- А она участвовала?

- Стефанишина, судя по всему, участвовала. Для нее пост посла в США - это уже была ссылка. Сефанишина ведь до того занимала должность вице-премьера. И сейчас, говорят, в эту же посольскую ссылку отправят премьера Свириденко.

- Зачем Зеленскому сейчас эта перетряска?

- Говоря о том, почему не проводятся выборы, Зеленский ссылается на закон, который запрещает проводить выборы во время военного положения. Но в этом законе есть и другие ограничения. В частности, есть запрет на смену правительства во время действия военного положения. Но Зеленский по ходу военного положения меняет правительство уже второй раз. Был Шмыгаль, назначили Свириденко.

- Шмыгаль сколько просидел?

- Шмыгаль был рекордсмен - он просидел на посту премьера более пяти лет.

УТИЛИЗАЦИЯ НЕГАТИВА

- Так с чем связаны эти замены?

- Свириденко, вообще-то, была послушная, управляемая. Кто будет? Либо Корецкий из «Нафтогаза», либо Шмыгаля вернут, либо Терехова, мэра Харькова, обсуждают как кандидата. С чем связано? Негатив нужно утилизировать.

- То есть?

- Когда Шмыгаля на Свириденко меняли, нужно было утилизировать негатив. Зеленский уже просрочился в тот момент, и тогда говорили, что будет рокировка, что это уже необходимо, что вопрос решен. И сейчас то же самое происходит. В западных СМИ еще неделю-две назад говорили о рокировке. И что осенью Зеленский перестанет быть главой этого режима. И вот Зеленский проводит эту рокировку, утилизируя негатив вместе с премьером и правительством.

ЧТО С СИЛОВИКАМИ

- Нам важно, кто станет премьером Украины?

- Не важно - они все послушны командам Зеленского. И у Зеленского не было никаких проблем со сменой министров, если возникла необходимость.

- В том числе, с силовиками?

- Сейчас будет назначен глава СБУ. Им, вероятно, станет некто Поклад. Это знаковая фигура. Еще до начала СВО он стоял за политическими убийствами, которые проводил киевский режим. И вот этот профессиональный убийца будет назначен главой главной спецслужбы режима Зеленского.

- А в МВД?

- Зеленский пока не показывал недовольство в адрес министра Клименко. В целом рассчитывать на изменение ситуации, после смены премьер-министра, думаю, нет смысла. Поменяют одного стрелочника на другого. Вообще, Верховная Рада формирует правительство. Но Зеленский контролирует большинство в Рады. Речь не только о фракции «Враги народа», которую они называют «Слугами народа», речь и о ряде других фракций. Лояльность к Зеленскому демонстрируют даже «оппозиционеры», например, из блока террориста Порошенко*.

- Он и другие «оппозиционеры» дружно отказались от польских орденов?

- Да. И, я думаю, что ничего в политике режима Зеленского не изменится.

УДАРЫ ПО УЗЛАМ

- А в российской политике?

- Продолжатся удары по узловым точкам. Снабжение режима Зеленского - это западные хабы. Тоннель через Карпаты, железнодорожные узлы на западе Украины, мосты через Днепр.

- Про мосты четыре года говорим.

- Их всего 29. Из них 11- железнодорожные. Даже удары «Геранями», которые повреждают их дорожное полотно, уже сказываются на фронте. В начале месяца наносились удары по пяти мостам, которые в Запорожье. Это сразу ощутили наши бойцы на Запорожском направлении, в Днепропетровской области.

- Как именно?

- Контрнаступ ВСУ в Днепропетровской области захлебнулся. А российские войска смогли продвинуться к Александровке, выдвинуться к окраинам Покровского. Сейчас идет штурм этого главного узла обороны ВСУ на юго-востоке Днепропетровской области.

*Внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов

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