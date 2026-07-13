«Сильно похудел, не выходит из дома»: Что известно о состоянии здоровья Анатолия Кашпировского

Анатолий Кашпировский сильно похудел и перестал выходить из дома. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Обычная многоэтажка в Митино. Зато станция метро практически во дворе. В этом доме уже много лет живет Анатолий Кашпировский – известный «целитель», «гипнотизер», «психолог», «маг» и так далее. Как его только не называли. Точно можно сказать лишь одно – в 90-е годы он был настоящей звездой экранов. В последнее же время его фамилия всплывает в прессе только на фоне скандалов – то имущество отнимут, то в больницу попадет. Его жена все слухи опровергает. Но как на самом деле живет «целитель»? KP.RU решил это выяснить и оказался у того самого дома в Митино.

В этом доме уже много лет живет Анатолий Кашпировский. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА. Перейти в Фотобанк КП

«ГОЛ КАК СОКОЛ»

- Мы вот вспоминали, как его в девяностые годы по телевизору показывали. Нас с работы даже отпускали, чтобы мы успевали на вечерний сеанс, а в 1994 году мы все этот дом заехали, - рассказывает соседка Кашпировского.

Несмотря на то, что в свое время «целитель» обладал невероятной славой, эта квартира единственная, что осталось из заработанного. Об этом Анатолий Михайлович сам не так давно рассказывал в большом интервью «Комсомольской правде».

– У меня была дурная такая страсть дарить, - сожалел в разговоре с KP.RU Кашпировский. Ну что плохого? Я помогал своим детям, переписывал на них все, а у них мужья, жены и так далее. Все пошло прахом, поэтому сегодня я гол как сокол. Вот и в Москве у меня квартиры нет никакой. Мы с женой живем в той, что когда-то мне дала Госдума.

Квартира эта 55,9 квадратных метров. Скорее всего, двухкомнатная. Похожие квартиры в этом и соседних домах сейчас стоят от 20 до 30 миллионов рублей в зависимости от ремонта.

Но не так давно писали, что и эту квартиру Кашпировский якобы переписал на жену Гулизар, которая младше его на 33 года. О ней он тоже рассказывал. Причем только хорошее. Хоть женщина и значительно младше, вместе они уже 23 года.

- В 2003 году у меня появилось солнце, которое и сейчас со мной, - Гуля. До меня ее пальцем никто не тронул, и до сих пор мы вместе, - делился «экстрасенс». – Моя жена – исключительный человек. Знает восемь языков, с ней никогда не возникает никаких конфликтов, недоразумений. Такое воспитание, Гуля – мусульманка. Я считаю, что она подарок небес, попавший ко мне очень поздно.

Вот и соседи восхищаются Гулизар.

- Она очень хорошая женщина, приятная. Жена сейчас только и успевает за таблетками бегать, лекарства ему покупать, - говорит соседка Кашпировского.

Фото: Ангелина ШАРЫПОВА. Перейти в Фотобанк КП

«ПОСЛЕ БОЛЬНИЦЫ НЕ ВЫХОДИТ»

По словам женщины, несмотря на славу, с соседями Анатолий Михайлович всегда приветлив.

- Всегда поздоровается, иногда даже спросит, как дела. Ну и с возрастом чувство юмора у него никуда не делось, любит шутить, - смеется женщина. – Как говорится, нам юмор строить и жить помогает.

Правда, на улице его уже давно не видели.

- Он совсем никакой уже, такой больной… Врач часто приезжает к ним. Сам он не выходит. Недавно в больнице был. До этого еще выходил на улицу, месяца два назад я его последний раз видела, после больницы не выходит. Совсем старенький стал, похудел сильно.

Но, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, даже во время своих последних вылазок из дома Кашпировский придерживался собственного стиля.

- Всегда в черном он. И волосы до сих пор в черный красит, ходит со своей фирменной стрижкой, узнаваемой, - отмечают соседи.

В подъезд к Кашпировскому сейчас посторонних не пускают. Жена позаботилась, чтобы его никто не беспокоил, и договорилась об этом с вахтером.

СПРАВКА КП

Анатолий Кашпировский женат уже в третий раз. С первой супругой Валентиной он прожил 22 года. Развелись они на пике славы «экстрасенса». Но за эти годы они успели воспитать двоих детей — Сережу и Лену. О судьбе Сергея практически ничего не известно, он никогда не был публичным человеком. А вот Елена пошла по стопам отца и окончила медицинский вуз, но в 49 лет она покончила с собой.

Второй женой Кашпировского стала массажистка Ирина. Официально они развелись только в 2014 году, хотя всякие отношения прекратили еще в нулевых, когда у Анатолия Михайловича появилась Гулизар. С третьей женой официальный брак «целитель» оформил только спустя 20 лет отношений — в 2023 году. По его словам, в августе 2025 года у них родилась дочь — Эллина.

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