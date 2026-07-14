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Российские юристы отмечают, что в последние пару лет растет количество женщин, которые обращаются с жалобами на так называемый «суррогатный брак». Название это условное, но наиболее точно объясняет суть.

Обычно к этой схеме прибегают одинокие мужчины, живущие с матерями – родительницам очень хочется внуков, но при этом не особо нужна невестка. Однако «для дела» они готовы потерпеть пару лет. И вот мама и сыночек вступают в сговор. Его задача – закрутить роман с положительной девушкой (кандидатура, естественно, не пройдет без одобрения матери), женится на ней и зачать ребенка.

После рождения вступает в силу вторая часть плана – невестку начинают выживать из семьи, добиваясь, чтобы ушла сама. Условие только одно: уходи без ребенка! Если же женщина начинает сопротивляться, малыша забирают силой. Часто – еще и вывозят в другие регионы, а то и другие страны.

«ПРИШЛОСЬ БЫ ЗАПЛАТИТЬ 5 МЛН»

Зачем такая сложная и нервная схема?

В первую очередь, как объясняют юристы пострадавших, для экономии. Ведь обычная суррогатная мама, которая выносит и родит ребенка, обойдется гораздо дороже девушки из простой семьи без особых запросов.

- Сейчас услуги суррогатного материнства стоят от 4 до 5 миллионов рублей, - рассказала KP.RU руководитель направления Донорства ооцитов и Суррогатного материнства в клинике «За Рождение» Евгения Бусарова. – В эту сумму входит гонорар сурмамы от 1,5 до 2 миллионов. «Вилка» гонорара зависит от нюансов – рожала ли женщина до этого, есть ли у нее опыт суррогатного материнства, было ли до этого кесарево, одного ребенка она вынашивает или двойню и так далее. Далее есть различные дополнительные расходы. Это ежемесячная выплата суррогатной матери (до 70 тысяч в месяц, - Авт.), витамины и препараты на протяжении всей беременности, платный контракт на ведение специалистами беременности, платный контракт на роды в роддоме, юридическое сопровождение. Плюс генетический тест (с 2022 года это обязательная процедура, - Авт.) – клиника должна подтвердить, что биологические родители действительно являются родителями ребенка рожденного суррогатной матерью.

Тут нужно оговориться, что по российским законам право на суррогатное материнство имеют только пары, состоящие в браке, и одинокие женщины – если есть медицинское подтверждение, что сама она не может иметь детей. Одинокие мужчины договор о суррогатном материнстве заключать не могут – были случаи, когда подобные документы решением суда признавались недействительными.

Так что холостяку, который хотел бы воспитывать ребенка сам или с участием своей матери, пришлось бы решать вопрос еще и с фиктивной женой. А так получается, что ребенка ему рожают бесплатно.

«ДОБИВАЮТСЯ, ЧТОБ РЕБЕНОК ЗАБЫЛ МАМУ»

- Кто-то считает, что это не схема, а лишь частные случаи разладов между парами – мол, просто так получилось, что муж забрал ребенка. Но я все-таки вижу именно схему, - объяснила KP.RU старший юрист и основатель юридического бюро Ксения Зайцева. – У меня в практике подобные случаи были. Суть обычно такая. Взрослый мужчина встречает молодую девушку. Красиво ухаживает за ней, обольщает разными обещаниями, женится. Потом рождается ребенок и эту девушку просто выставляют на улицу, забирая малыша. Не могу сказать за все похожие случаи, но лично я вижу в историях своих клиенток, что у мужчин с самого начала был умысел сделать именно так.

Сейчас услуги суррогатного материнства стоят от 4 до 5 миллионов рублей. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Эти истории развиваются как по шаблону: мужчина скрывает ребенка, втягивая жену в долгие судебные тяжбы.

- По суду дети чаще всего остаются с матерью. Очень мало случаев, когда с отцом. Но иногда это, к сожалению, на практике ничего не значит, - говорит Ксения Зайцева.

Именно поэтому невест для «суррогатных браков» обычно выбирают из самых простых семей – без финансовых возможностей и связей на затяжную войну в судах. С помощью различных уловок процессы затягивают, решения – оспаривают на разных уровнях, а то и просто не отдают детей. Так может продолжаться до бесконечности. В качестве примера можно вспомнить историю актера Алексея Панина* («Жмурки», «Звезда», «Солдаты»). У своей бывшей он физически отнял дочь, когда малышке было всего 8 месяцев. Вопреки решениям судов, девочку он не возвращал, укрывая ее от матери. В итоге дочь навсегда осталась с ним.

- Такие папаши обычно внушают ребенку, что мать – плохая, асоциальная, что это она сама всех бросила, - уточняют юристы. – Расчет состоит в том, что спустя много лет без общения с мамой ребенок ее просто не помнит. В будущем он и сам выбирает сторону отца. По законам РФ, мнение ребенка по вопросу «с кем ты хочешь жить» учитывается с 10 лет.

К сожалению, на практике добиться возвращения ребенка матери очень сложно, даже когда отец с чадом живут на территории России. И ситуация становится патовой, если малыша вывозят в другую страну.

- Один из супругов может поставить через МВД запрет другому супругу вывозить заграницу их общих детей, - продолжает юрист Зайцева. - Но если женщина не успела этого сделать, и мужчина уже увез ребенка, вот тут уже все очень сложно. С территории другой страны, особенно учитывая нынешнюю политическую ситуацию, вернуть ребенка практически невозможно. Ребенка изымут, только если мужчина снова будет с ним въезжать в России. Но там тоже в итоге будут смотреть на решения судов - учитывая, что это не посторонний человек, а тоже родитель со своими правами.

КСТАТИ

Есть ли другие схемы экономии на оплате услуг сурмам?

- Мне до этого приходилось слышать только об одной схеме экономии, - отвечает эксперт по суррогатному материнству Евгения Бусарова. - Суррогатную маму находят без агентства – через интернет, есть специальные форумы, где «заказчики» и «исполнители» ищут друг друга. С сурмамой заключают частный договор у нотариуса и далее сами ведут эту беременность, наблюдаясь у врачей и так далее. Это единственный способ сэкономить. Но опять же, это чревато разными юридическими последствиями (по закону даже в случае удачного ЭКО вынашивающая плод женщина может записать ребенка в ЗАГС на свое имя, - Авт.). Но в такой схеме есть сложность и для самой сурмамы – в отличие от формата с агентством и специализированной клиникой, она находится под постоянным присмотром «заказчиков». Они нервничают, волнуются и буквально спокойно жить ей не дают, пока длится беременность.

* – Признан Минюстом иностранным агентом, экстремистом и террористом, заочно приговорен к 6 годам колонии общего режима.