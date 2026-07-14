Каждый дрон был снабжен не менее 4 кг взрывчатого вещества на основе гексогена. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

ФСБ России предотвратили целую серию терактов против наших высокопоставленных военнослужащих, помешали врагу взорвать военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях, а также сорвали попытку уничтожить ведущее предприятие военно-промышленного комплекса, которое находится в жилой застройке Московской области.

ФСБ сорвала теракт на предприятии ВПК в жилом секторе Московской области Сотрудники ФСБ засекли контрабанду 35 FPV-дронов и смогли предотвратить теракт на предприятии ВПК в жилом секторе Московской области. Как выяснилось, среди организаторов был украинский видеоблогер, рэпер и киноактёр, использующий псевдоним Kyivstoner (Киевстонер)

«ЭТО ТОЧНО ХОХЛЫ!»

Противнику все время приходится изощряться в фантазии. Вот и в этот раз в партии испанской плитки в Россию были завезены 35 FPV-дронов. Все - оснащены системами управления канадского производства, такие не заглушить средствами РЭБ, а боевая часть этих дронов состоит из взрывчатки иностранного производства. Перед отправкой эти беспилотники были настроены в Киеве.

Противник развернул целую операцию по доставке контрабанды в Россию. Вот 18 тонн плитки в паллетах и спрятанные между ними дроны везут по маршруту Братислава (Словакия) – Седльце (Польша) – Брест (Беларусь) и далее в Московскую область.

Только террористы даже не догадываются, что нашей разведке уже известно, какой груз направляется в Россию, а каждый их шаг контролируется российскими чекистами, которые сознательно не вмешиваются, чтобы накрыть всю агентурную сеть.

Испанскую плитку и спрятанные в ней FPV-дроны везли по маршруту Словакия - Польша - Беларусь - Московская область. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Завербованный россиянин к этому моменту уже арендовал большой ангар, а, чтобы легенда «не рассыпалась», заказал туда доставку строительных и отделочных материалов: песка, клея, утеплителя.

- Да нет, это понятно, что это хохлы. Кому это еще надо? Бабки платят, а я там все равно везде крайний, - откровенно признается он кому-то по телефону. Ясно, что не заблуждается относительно того, за что ему платят деньги.

Подготовить ангар к запуску беспилотников поручили гражданам Молдовы – 40-летнему Виктору Пирлоге и 31-летнему Аурелу Калосу. Те прошли до этого соответствующую подготовку и под руководством украинских кураторов установили в ангаре видеонаблюдение, провели высокоскоростной интернет.

Исполнители теракта - нанятые граждане Молдовы. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

ИСПОЛНИТЕЛЕМ СТАЛ БЫВШИЙ «ВАГНЕРОВЕЦ»

Россиянин, бывший член этнической ОПГ, который был приговорен по тяжелым статьям на 20 лет. Тут и убийства, и грабежи. Он отсидел 10 лет и в 2022 году заключил контракт с ЧВК «Вагнер», его амнистировали.

Вот камера спецслужб показывает, как он раскрывает коробки, собирает и активирует дроны, налаживает канал связи с зарубежными операторами. А после покидает ангар, уверенный в том, что в условленном месте его уже ждет группа эвакуации, которая доставит его на конспиративную квартиру, а затем и вовсе вывезет на Украину.

Проверка и распаковка дронов. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Эти дроны несли не менее 4 кг взрывчатого вещества на основе гексогена, все - иностранного производства. Но беспилотники не успевают нанести смертельный удар, сразу после запуска, их уничтожает спецподразделение ФСБ России, которое сопровождало проведение операции.

Исполнителя теракта задержали, он признался, что работал под контролем международной террористической организации в интересах Украины.

Во время задержания одного из исполнителей. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

- Я искал работу в Telegram. Мне предложили большие деньги, и я согласился. Меня познакомили с заказчиком из спецслужб Украины, тот сказал, что будет общаться со мной по телефону или компьютеру, - признается он.

Пособник-арендатор, который принимал груз и размещал его под видом строительных материалов, оказал сопротивление нашим чекистам и был ликвидирован.

«КИЕВСТОНЕР» ОРГАНИЗОВЫВАЛ ТЕРАКТ

Кстати, при подготовке покушения террористы привлекали подростков 13 – 16 лет, которые должны были активировать незаконно приобретенные сим-карты. Для преступников это – «расходники», запас которых всегда можно пополнить на игровых платформах или сайтах знакомств, поманив легким заработком. А для подростков – это сломанная судьба. Иногда родителям стоит поинтересоваться, откуда у их чада появились деньги и неожиданные расходы.

Также наши чекисты установили, что руководил пособниками и организовывал теракт небезызвестный украинский видеоблогер, рэпер и киноактер Альберт Васильев. Сейчас он проживает в странах Евросоюза – Испании и Словакии. Известен под псевдонимом «Киевстонер» (Киевский торчок) и, кроме своего блогерского ремесла, распространяет кокаин.

За подготовкой теракта стоял наркоторговец из Киева Альберт Васильев. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

- Меня нанял мой знакомый Альберт Васильев. Я должен был привезти продукты и инструменты в один из промышленных районов Московской области. А еще я должен был привезти неизвестного мне человека и передать деньги, которые «Киевстонер» перевел мне, - признается нанятый им посредник.

В распоряжении ФСБ оказалась и аудиозапись, где растерянный блогер не может понять, что пошло не так.

По самым скромным подсчетам, украинские спецслужбы потратили на эту операцию более 2,5 млн долларов. А все их планы пошли прахом, благодаря сотрудникам ФСБ.

СООБЩИ САМ И ЖИВИ СПОКОЙНО

Важно напомнить, что в соответствии с примечанием к ст. 205 УК России, лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта и, если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.

В соответствии со ст. 31 УК России, лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.

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