Здоровье в шаговой доступности

Первый этап обследования включает заполнение анкет и тестов о самочувствии. Личный блог Сергея Собянина

Продолжительность жизни в Москве перешагнула отметку в 80 лет. Это на семь лет больше, чем в среднем по стране. Но цифры в отчетах - лишь вершина айсберга. Гораздо важнее то, что скрывается за ними: понимание природы этого долголетия. Ученые все чаще сходятся во мнении, что генетика - это лишь каркас, а наполнение зависит исключительно от нас.

Генетика задает рамки, но реальные различия в скорости старения определяются тем, как мы живем. Это результат решений, привычек и среды, констатируют исследователи.

Москва сделала ставку на среду, которая продлевает жизнь. Доступная медицина, парки, культурные события, спорт и образование для всех возрастов - это не просто блага цивилизации, а прямые инвестиции в здоровье горожан. И теперь столица делает следующий шаг: переходит от модели «лечить болезни» к модели «управлять возрастом». Впервые цифра в паспорте перестает быть приговором. Город предлагает инструмент, позволяющий буквально «отматывать» биологическое время назад.

СМЕНА ФИЛОСОФИИ

Главная идея нового проекта заключается в том, что путь к здоровью начинается не у врача, а до врача - буквально на диване или в соседнем центре «Мои документы», с помощью цифровых технологий. Классическая диспансеризация, знакомая каждому по обязательным медосмотрам, перестает быть обезличенной и формальной.

Врач отделения профилактики московской поликлиники № 5 Татьяна Беляева объясняет суть перемен: «Московский чекап - это новый подход диспансеризации. Она перестает быть общей, становится более персонализированной. Нас в этом проекте интересуют молодые, активные люди, которые заинтересованы в своем здоровье и сохранении его и, как следствие, в хорошем качестве долгой жизни».

Ключевое отличие - глубина анализа. Это уже не просто набор анализов по шаблону. Система, опираясь на данные анкетирования (их целых восемь) и инструментальные тесты, определяет биологический возраст пациента. Если он оказывается выше паспортного более чем на пять лет, включается механизм углубленного поиска. Искусственный интеллект ищет тот самый фактор старения, который тянет человека назад, - будь то неправильное питание, гиподинамия или скрытые нарушения обмена веществ.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД БЕЗ БОЛИ

Одним из главных инструментов чекапа стал аппарат биоимпедансометрии - современный диагностический комплекс. За несколько минут он бесконтактно и абсолютно безболезненно анализирует состав тела. В отличие от медицинских манипуляций прошлого, здесь нет ни уколов, ни дискомфорта.

«Биоимпедансный метод помогает анализировать состав тела человека с помощью электрического сигнала. Вода и мышцы пропускают импульс по-разному. Аппарат анализирует эти данные и отображает результат», - комментирует процедуру Татьяна Беляева.

Устройство измеряет не только вес или давление. Оно высчитывает количество костной, мышечной

и жировой массы, определяет водный баланс и суточную норму калорий, необходимую для поддержания жизненного тонуса. Это своего рода «рентгеновская картина» вашего тела на данный момент.

Интересно, что комплекс учитывает даже мельчайшие нюансы. Врачи предупреждают: на процедуру лучше прийти голодным и воздержаться от питья за два часа. Также есть ограничения для людей с кардиостимуляторами, беременных и тех, у кого есть металлоконструкции, чтобы избежать искажения сигнала. Но для подавляющего большинства горожан это исследование открыто и доступно.

«Я ХОЧУ ЗАБОТИТЬСЯО СЕБЕ»

Цифры и термины обретают реальные черты, когда мы слышим живые голоса участников. Наталья Володина, москвичка, пришла на чекап не по направлению

врача, а по собственной инициативе. Процедура заняла всего несколько минут, а на почту тут же пришел развернутый отчет с рекомендациями.

«Я хочу заботиться о своем здоровье, и мне очень нравится, что здесь можно очень быстро и доступно проверить свое состояние. Мне очень понравилось», - делится впечатлениями Наталья.

Ей 53 года, она работает администратором и, как многие, ведет сидячий образ жизни. Первый чекап показал, что жировая масса немного превышает норму. Получив рекомендации, Наталья не отложила их в долгий ящик. Начала с малого: ежедневные прогулки по 40 минут после работы и отказ от фастфуда.

Результат не заставил себя ждать. Спустя месяц Наталья отмечает изменения, которые заметны не только на экране прибора, но и в самочувствии.

«Сон нормализовался. Утром просыпаюсь - нет отеков на лице, на ногах. Сил стало больше. Намного лучше себя чувствую», - рассказывает она.

Этот случай - классический пример превентивной медицины в действии. Человек не ждал симптомов болезни, а скорректировал образ жизни, получив объективные данные от искусственного интеллекта и врача.

СКАЗАНО

«Новый проект комплексной заботы о здоровье - это хороший инструмент для того, чтобы впервые начать управлять своим возрастом, понимать свои механизмы старения, предсказывать заболевания, биологически молодеть, а в долгосрочной перспективе - полностью исключать внезапное появление заболеваний», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

ГДЕ НАЙТИ «УГОЛОК ЗДОРОВЬЯ»?

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Главное преимущество проекта - его доступность. Пройти комплексную диагностику можно не только в поликлиниках или центрах московского долголетия, но и в центрах «Мои документы». Специальные «Уголки здоровья» установлены уже в 82 центрах госуслуг столицы. Это бесплатно и работает в часы работы центров.

«Всего за несколько минут вы можете получить объективную картину своего состояния здоровья и рекомендации. Все комплексы подключены к ЕМИАС, результаты попадут в вашу медицинскую карту», - отмечает заместитель руководителя МФЦ района Савеловский Мария Ралович.

Уже более 850 тысяч раз москвичи воспользовались возможностью проверить здоровье в центрах госуслуг. Аппараты измеряют давление, насыщение крови кислородом, содержание CO2 в выдыхаемом воздухе и, конечно, делают тот самый углубленный биоимпедансный анализ. При этом система подсказывает не только что делать, но и как именно. В отчете, который приходит на электронную почту, содержатся рецепты блюд, планы тренировок и даже рекомендации по типу массажа или банных процедур, исходя из ваших текущих показателей.

Причем если чекап выявит что-то действительно тревожное, результаты тестирования и обследований разъяснит врач путем телемедицинской консультации прямо в смартфоне и затем пригласит прийти в поликлинику.

Город перестает быть просто местом, где лечат болезни, и становится партнером в сохранении здоровья. Искусственный интеллект и современное оборудование лишь инструменты, а главная роль отводится самому человеку, его привычкам и осознанному выбору.