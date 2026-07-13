Анжелика Варум ошарашила своим появлением на публике: вот что стало с ее лицом

Певица поразила свои преображением. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Анжелика Варум последние годы ведет закрытый образ жизни. Она не дает концертов, не ведет блог и не появляется на светских тусовках. Ходили слухи, что артистка перебралась в Америку, где живет ее единственная дочь Лиза от Леонида Агутина. Однако на днях певица внезапно вышла в свет.

Анжелика Варум появилась в Красной Поляне из-за мужа Леонида Агутина и свекра Николая Агутина. Фотографией певицы поделился исполнитель хита "Аэропорты".

"Фестиваль закрыт. Страсти улеглись, оставив приятный шлейф воспоминаний, радости и благодарности всем участникам. Все не зря!" - объявил певец.

Однако многочисленные поклонники обратили внимание на жену звезды. На фестивале мужа она предстала с темными волосами и челкой. Многие поклонники признались, что не сразу узнали изменившуюся артистку.

Леонид Агутин, Анжелика Варум и Владимир Пресняков. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Анжелика вышла на сцену в отличном настроении. Она много улыбалась и исполнила песню Игоря Николаева "Дельфин и русалка". Но главной сенсацией стал внешний вид Варум: вместо привычного блонда у нее оказались довольно темные волосы, а также появилась челка.

"Все лавры Анжелике Варум, извините Леонид.... Она, как всегда, шикарна!", "Какая же красивая", "Анжелика прекрасна", "У вас самая прекрасная и восхитительная жена", "С годами только краше", "Прекрасно видеть, как годы делают вашу любовь только сильнее. Пусть впереди вас ждет еще много счастливых лет вместе!" - высказались подписчики.

Впрочем, нашлись и те, кто оказался ошарашен тем, как сейчас выглядит 57-летняя вокалистка. Некоторые фанаты выдвинули мнение, что с лицом артистки "что-то случилось".

Стоит отметить, сейчас Анжелика занимается семейным винным домом в Краснодарском крае.

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