Герой спецоперации «Z» Вячеслав Холодов сбил два дрона в бою

Старший сержант Вячеслав Холодов и Ефрейтор Вадим Яковенко Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Чем больше удобств, тем меньше храбрости», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

УШЕЛ ОТ СТОЛКНОВЕНИЯ С ДРОНОМ

Ефрейтор Вадим Яковенко

«На одном из тактических направлений ефрейтор Вадим Яковенко выполнял задачу по доставке боекомплекта и материно-технических средств.

Во время движения по маршруту Яковенко обнаружил приближение беспилотного летательного аппарата противника. Оценив обстановку и совершив маневр автомобилем, БПЛА цели не достиг и сдетонировал при ударе о землю.

Благодаря мужеству и профессионализму ефрейтора Вадима Яковенко боевая задача была выполнена».

ПОРАЗИЛ ДВА БЕСПИЛОТНИКА В БОЮ

Старший сержант Вячеслав Холодов

«На одном из тактических направлений в составе экипажа боевой машины старший сержант Вячеслав Холодов выполнял задачу по нанесению огневого поражения противнику.

В условиях применения противником артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов Холодов занял выгодную позицию и огнем из стрелкового оружия, уничтожил два FPV-дрона.

Благодаря мужеству и профессионализму старшего сержанта Вячеслава Холодова задача была выполнена, без потерь личного состава».