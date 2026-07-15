Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков провел брифинг для российских и иностранных СМИ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Дмитрий Сергеевич, не изменилось ли в Кремле восприятие Вашингтона, как посредника в рамках украинского урегулирования?.. На фоне, в частности, последних заявлений Трампа, который, например, допустил с большой вероятностью принятия закона о санкциях в отношении России? Недавно на полях саммита НАТО (президент США. - А.Г.) высказал мнение, что эскалация со стороны Киева «может помочь закончить конфликт».

- Мы видим, что сейчас американцы заняты другими делами, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в среду, 15 июля, на вопросы журналистов. - К нашему общему сожалению, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и, напротив, опять перешла в фазу деградации, что не может не вызывать глобальной озабоченности.

Песков считает, что США не до украинского урегулирования Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в зоне Персидского залива далека от стабильности и опять перешла в фазу деградации

Поэтому, конечно, сейчас американцам не до украинского урегулирования.

Вместе с тем, судя по продолжающимся нашим каналам общения, о которых всем хорошо известно… Мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы после того, как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать свое содействие в плане украинского регулирования.

Что касается санкционной проблематики, мы внимательно слушаем, фиксируем и анализируем заявления, которые идут и на рабочем уровне, и на уровне президента США относительно этих санкций. Будем смотреть - в зависимости от развития событий.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Вучич сегодня прибыл в Киев. Не передавала ли российская сторона через него каких-то посланий Зеленскому? И в целом видит ли Россия возможность, что именно Сербия может стать посредником не только в контактах с Киевом, но и с Европой?

Песков:

- Нет, никаких посланий мы не передавали. До сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому регулированию.