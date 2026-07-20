Первый благотворительный забег специалистов меддиагностики пройдет в Москве

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Первый благотворительный забег специалистов медицинской диагностики состоится в Москве 19 сентября.

«Первый диагностический забег» пройдет в парке «Сокольники». Мероприятие объединит врачей частных и государственных медицинских учреждений, а также представителей медицинских СМИ и ведущих медицинских центров страны. Его старт запланирован на 9:00, а сами забеги состоятся в 10:30 по московскому времени.

При этом для забега не требуется специальной спортивной подготовки. На мероприятии предусмотрены на выбор трассы протяженностью в 1 и 5 км. Участники забега получат фирменную футболку. В свою очередь победителей ждет церемония награждения и приятные подарки от партнеров мероприятия.

Забег пройдет под эгидой Российского диагностического саммита - крупнейшего ежегодного профессионального события отрасли. Вырученные средства пойдут на поддержку и развитие здравоохранения Белгородской области.